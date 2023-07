Turnen, Tanzen, Trendsportarten: Family Fun am Wolfratshauser Flussfestival „ein riesiger Gewinn“

Sport, Spiel und jede Menge Spaß: Das Family Fun Festival, organisiert vom Kinder- und Jugendförderverein Wolfratshausen und der Stadt, war ein voller Erfolg. © Hans Lippert

Gut 600 junge und alte Besucher hatten am vergangenen Sonntag beim Family Fun Festival ihr Vergnügen – und sparten nicht mit Lob an die Veranstalter.

Wolfratshausen – Es wurde gehämmert und gemalt, Sport zu Wasser und zu Land getrieben, getanzt, gegessen und gestaunt: Beim Family Fun Festival am Sonntag zum Abschluss des Flussfestivals kam wirklich jeder auf seine Kosten. Zum ersten Mal veranstaltete der Kinder- und Jugendförderverein (KJFV) Wolfratshausen den Familientag rund ums Jugendhaus La Vida gemeinsam mit der Stadt. Toll für die vielen Tänzerinnen und Tänzer, Akrobaten und Sänger: Sie durften die auf der Loisach schwimmende Flussfestivalbühne samt Tribüne im Opera Tent nutzen.

Turnen, Tanzen, Trendsportarten: Family Fun am Wolfratshauser Flussfestival „ein riesiger Gewinn“

„600 Besucher, die hier sitzen und stehen – das hat es an keinem der Festivaltage gegeben“, freute sich Moderator Ludwig Gollwitzer. Und die 600 waren nur eine Momentaufnahme. Den ganzen Sonntag über herrschte ein Kommen und Gehen auf dem Gelände. Das Wolfratshauser Tanzzentrum Müller (TZM) zeigte mit Darbietungen und Mitmach-Aktionen, was es alles für die Kids im Angebot hat – von Kursen für Dreijährige über Breakdance bis zu Hip-Hop für Jugendliche. Laut Chefin Marie-Thérèse Müller war das TZM auch 2019 und 2021 beim Family Fun Festival mit dabei: „Es macht jedes Jahr wieder Spaß und es ist eine schöne Möglichkeit der Nachwuchswerbung für uns.“

Beeindruckend im Gleichgewicht: Ein Jongleur begeisterte die Besucher des Family Fun Festivals. © Hans Lippert

Über neue Mitglieder – vor allem aber über neue Trainer – würde sich auch der TSV Wolfratshausen freuen. Am Stand von Andrea Winkler, zuständig fürs Kinderturnen, konnten Kinder und Jugendliche sich einer Geschicklichkeits-Challenge stellen und eine Jahresmitgliedschaft beim TSV gewinnen. Bei Silke Voth von der Handballabteilung konnte man den Torwurf üben. Sportlich ging es zudem beim Baumklettern der Bergwacht Wolfratshausen im Garten der Stadtbücherei, beim Badmintonspiel mit dem BCF, beim Bouldern vor der Loisachhalle und beim Stand-up-Paddling auf der Loisach, betreut von der DLRG Schäftlarn-Wolfratshausen zu.

Publikumsmagneten waren zwei ganz besondere Fun-Sportarten. Im Pausenhof der Grund- und Mittelschule am Hammerschmiedweg war ein Pumptrack aufgebaut, ein Fahrrad-Parcours mit Wellen, auf dem sich die Nutzer durch „Pumpen“ fortbewegen. Der Rundkurs kann auch mit Inlineskates, Skateboards oder Scootern absolviert werden. „Den Pumptrack finde ich hier eindeutig am coolsten“, lautete das Fazit des siebenjährigen Willi nach einer rasanten Tour mit einem Tretroller. Seine Mutter Franziska Beilicke aus Wolfratshausen war ebenfalls voll des Lobes für das Family Fun Festival: „Wir waren beim letzten Mal schon da und es gefällt uns super.“

Schlangen bildeten sich vor der Skimboard-Anlage auf dem Sportplatz. Auf einem kleinen Surfbrett gleitet man beim Skimboarden nach kurzem Anlauf auf einem flachen Wasserfilm dahin. In dem Fall war ein rund 20 Meter langes Becken aufgebaut worden. KJFV-Streetworker Simon Friedt und Volunteer Leo Weissenbacher zeigten den Mädchen und Buben, wie man möglichst weit schlittert, ohne baden zu gehen. „Das Urban Skimboarding ist total im Kommen“, erklärte Leo im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Anlage hat der Kinder- und Jugendförderverein gekauft; im August soll es Kurse geben.

„Das Urban Skimboarding ist total im Kommen“, sagte der Einweiser Leo Weissenbacher © Hans Lippert

„Eine super Location“ – Flussfestival bekommt Applaus von allen Seiten

KJFV-Geschäftsführer Fritz Meixner stellte am Sonntag fest, dass das Angebot an Spiel und Spaß heuer wirklich sehr abwechslungsreich sei. Zu den Attraktionen gehörten noch das Bull Riding, ein Bubble-Soccer und eine Carrera-Rennbahn. Die Kombination des Familien-Events mit dem Flussfestival sei „ein riesiger Gewinn“, so Meixner.

Wem nach all der Action der Sinn nach handwerklicher Betätigung stand, der fand beim T-Shirt-Bedrucken, Tattoo-Kleben oder Marmorieren Gelegenheit dazu. Gabriele Rüth vom Verein Flößerstraße baute mit Eltern und Kindern Miniatur-Flöße aus Kieferholzstäben zusammen. Stolz hämmerten die Kleinen Nägel in die Floßstämmchen und hissten zum Schluss die Flagge des Flößervereins. Mitglied Alfred Fraas hatte die Löcher für die Nägel zuvor in Feinstarbeit in die Holzstäbe gebohrt.

Eine super Location hat Wolfratshausen da – und das Fest ist wirklich gelungen.

„Man kann leicht den ganzen Tag hier verbringen“, meinte die Wolfratshauserin Tanja Jefnemova, deren Tochter Veronica (6) eine Tasche mit Schablonentechnik bedruckte. Sogar aus München waren die Familien angereist, wie Karla Lang mit Tochter Lena (7), die das Stofftier-Karussell witzig fand, das durch das Treten in die Pedale eines angeschlossenen Fahrrads betrieben wurde.

Einen Besuch stattete Bürgermeister Michael Müller aus der Nachbarstadt Geretsried dem Festival ab. Während seine Frau Daniela Müller bei der Faschingsgesellschaft Narreninsel tanzte, gönnte er sich ein Weißbier und erkannte neidlos an: „Eine super Location hat Wolfratshausen da – und das Fest ist wirklich gelungen.“ TANJA LÜHR

