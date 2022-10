Turnhalle noch immer Flüchtlingsunterkunft: Sportvereins-Chef geht auf die Barrikaden

Von: Peter Herrmann

Bettenlager statt Badminton: Die Dreifachturnhalle in Farchet ist derzeit eine Flüchtlingsunterkunft. Das sorgt beim BCF Wolfratshausen für Frust. © archiv

Die Mehrzweckhalle in Wolfratshausen bleibt gesperrt. Dem BCF-Chef Manfred Fleischer platzte deshalb der Kragen: Er fürchtet um den Fortbestand seines Vereins

Wolfratshausen – Ein Verein fürchtet um seine Zukunft. Der BCF Wolfratshausen kann viele Trainings nicht mehr durchführen. Der Grund: Die Mehrzweckhalle in Farchet ist gesperrt – und das seit mehr als einem halben Jahr. Für die Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine in der Sportstätte hatte BCF-Chef Dr. Manfred Fleischer lange Verständnis. Während der Jahresversammlung im Sportheim des Isar-Loisach-Stadions riss ihm jedoch der Geduldsfaden.

Wolfratshauser Turnhalle noch immer Flüchtlingsunterkunft: Sportvereins-Chef geht auf die Barrikaden

„Sechs von sieben Abteilungen sind auf die Halle angewiesen: Da geht es um die Existenz und den Fortbestand des Vereins“, erklärte Fleischer. Eine Sporthalle sei seiner Ansicht keine dauerhafte Lösung für Menschen, die auf der Flucht sind. „Da wäre jeder Container besser“, so der 68-Jährige. Während die Tanzsportabteilung aufgrund der Belegung der Mehrzweckhalle in das Untergeschoss der Loisachhalle und die Volleyballer nach Geretsried ausweichen konnten, standen die BCF-Badmintonspieler in Farchet schon im März vor verschlossenen Türen.

Turnhallen in Wolfratshausen: Es gibt schon lange Kritik

Um mehr Druck auf das Belegungsmanagement auszuüben, wünscht sich Fleischer einen Schulterschluss mit anderen Vereinen, die ebenfalls unter der Hallensituation leiden. Wie in unserer Zeitung berichtet prangert auch der Vorsitzende des TSV Wolfratshausen, Alfred Barth, die unzureichenden Trainingsmöglichkeiten in der Flößerstadt an. Die Turnhalle an der Geretsrieder Mittelschule wurde zwischenzeitlich ebenfalls als Flüchtlingsunterkunft genutzt. Seit Mitte Juli ist die Sportstätte an der Adalbert-Stifter-Straße wieder für den Trainingsbetrieb freigegeben. Die Geretsrieder Halle war die erste, die im Landkreis mit Flüchtlingen belegt wurde. „Um die Lasten möglichst gleichmäßig zu verteilen“, so erklärte Landratsamts-Pressesprecherin Marlis Peischer im Juli, wurde diese Unterkunft als erste wieder aufgelöst.

BCF Wolfratshausen: Fußballer haben Anschluss gefunden

Die Berichte der BCF-Abteilungsleiter zeigten, dass sich der Verein sportlich wie wirtschaftlich stabilisiert hat. Momentan bietet der Verein die Sparten Badminton, Fußball, Volleyball, Gymnastik, Tanzsport, Tennis und Tischtennis an. In der Öffentlichkeit am meisten wahrgenommen wird zweifellos die Fußballabteilung, in der derzeit rund 480 der insgesamt 1350 Vereinsmitglieder aktiv sind. Während die erste Herrenmannschaft nach einem missglückten Saisonstart und einem unerwarteten Trainerwechsel wieder den Anschluss an das Mittelfeld der Bezirksliga gefunden hat, rutschte die zweite Mannschaft in der A-Klasse Ende September auf den letzten Platz ab. Die Frauenmannschaft strebt in der Bezirksoberliga den Aufstieg an. Erfolge erzielte die Tischtennisspielerin Karen Hellwig, die im Doppel die Deutschen Seniorenmeisterschaften gewann und bei den Europameisterschaften den zweiten Platz errang.

Nur eine Veränderung gab es bei der per Akklamation durchgeführten Neuwahl der Vorstandschaft. Nach dem überraschenden Tod des Zweiten Vorsitzenden Heribert Burkard übernimmt Peter Kraus dessen Amt. Vereinschef bleibt Dr. Manfred Fleischer. Ebenfalls ohne Gegenstimme in ihren Ämtern bestätigt wurden Dritter Vorsitzender Sebastian Rid, Schatzmeisterin Karen Hellwig und Schriftführer Michael Hellwig.

