Über Jahrzehnte den Sport geprägt: Lipot Kindtner ist verstorben

Von: Dominik Stallein

Lipot Kindtner ist im Alter von 83 Jahren gestorben. © privat

Die Tennisabteilung des BCF Wolfratshausen trauert um einen ihrer Mitgründer: Im Alter von 83 Jahren ist Lipot Kindtner gestorben.

Wolfratshausen – Es gab auf der Tennisanlage in Farchet wohl keine Schafkopfrunde, bei der Lipot Kindtner nicht mit am Tisch saß. Und es gab fast genauso selten eine Runde, in der er seine Soli nicht gewonnen hat. Über Jahrzehnte gestaltete der Wolfratshauser die Tennisabteilung des BCF Wolfratshausen mit. Vor einigen Wochen ist der langjährige Ehrenvorsitzende der Abteilung im Alter von 83 Jahren verstorben.

Passionierter Sportler und Funktionär: Lipot Kindtner ist verstorben

„Lipot hat als Gründungsmitglied über Jahrzehnte die Entwicklung der Abteilung aktiv gestaltet und mit großer Leidenschaft vorangetrieben“, erinnert sich die heutige Abteilungsleiterin Kathrin Mockenhaupt. Über 20 Jahre war Kindtner Chef der Tennis-Sparte im Farcheter Ballclub. „Seinem unermüdlichen Einsatz und großen persönlichem Engagement ist es maßgeblich zu verdanken, dass sich die Tennisanlage und der Verein zu einem wahren Schmuckstück entwickelt haben“, sagt Mockenhaupt.

In den 1980er-Jahren entwickelte der Verein unter seiner Führung eine Planung für das Vereinsheim und ein Clubhaus auf der Anlage. Unter Kindtner florierte die noch junge Abteilung. Als er im Jahr 2000 sein Amt als Abteilungsleiter abgab, hatte der Verein bereits sieben Tennis-Mannschaften im Punktspielbetrieb.

Preis fürs Sportliche Lebenswerk: Im Jahr 2013 wurde Lipot Kindtner geehrt

Die Stadt Wolfratshausen ehrte Kindtner im Jahr 2013 im Rahmen der Sportlergala. Er erhielt den Preis für sein „Sportliches Lebenswerk“ – und wurde als „Mädchen für alles“ in der BCF-Abteilung gelobt. Ausgezeichnet habe den passionierten Funktionär seine „überaus besonnene Führung“ und sein ausgleichendes Naturell. „Lipot hinterlässt große Spuren“, sagt Mockenhaupt, „wir werden ihn sehr vermissen.“

In den vergangenen Jahren hinderte ihn seine Gesundheit zwar, den Tennisschläger in die Hand zu nehmen. Präsent war der Ehrenvorsitzende trotzdem stets, über seine häufigen Besuche auf der Anlage an der Kräuterstraße freuten sich viele langjährige Wegbegleiter. Gerne kam Kindtner als Zuschauer oder eben für die Schafkopfrunden – und für die Soli, die er reihenweise gewann.