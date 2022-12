Über Weihnachtsbäume wird nicht diskutiert: Schön soll er sein

Von: Jannis Gogolin

Weihnachts(baum)mann Thomas Galli zieht eine Nordmanntanne durch sein neues Schnürgerät. Hanfseile anstelle eines Plastik- oder Baumwollnetzes halten die Äste des Christbaums für den Transport zusammen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Der Verkauf von Christbäumen ist angelaufen. Tanne, Fichte und Co. warten auf ihre Abnehmer.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Alle Jahre wieder sprießen die Christbaum-Märkte aus dem Boden und bieten ihre nadelige Ware feil. Ob groß oder klein, teuer oder billig, stachelig oder nicht – kein Wunsch bleibt im Landkreis unerfüllt. Ein Urgestein der Weihnachtsbaum-Branche ist Thomas Galli. Seit 25 Jahren verkauft er am Wolfratshauser Campingplatz die Schmuckstücke. Sein Sortiment besticht heuer besonders mit Qualität. „Alle Exemplare, seien es Blaufichten oder Nordmanntannen, sind Bio-zertifiziert“, erklärt der Weihnachtsbaum-Experte. An seine Bäume aus einer Rosenheimer Plantage komme „kein Gramm Chemie, das im Wohnzimmer ausdunsten kann“.

Nordmanntanne ist der beliebte Klassiker

Auf die Frage, welcher Baum denn der Liebling seiner Käufer ist, hat der Weihnachtsbaum-Experte die Antwort schnell parat: „wie immer die Nordmanntanne, kein Zweifel. Sie nadelt und stachelt weniger.“ Eine beliebte Größe liege bei circa 2,40 Meter und „kostet ungefähr 70 Euro“. Wem das zu teuer ist, der kann sich bei den Nadelbäumen umsehen, „deren Geäst nicht ganz so dicht oder deren Stamm nicht vollends gerade ist“. Dafür gibt es ein Sonderangebot: Mit knapp 40 Euro schlägt die B-Ware zu Buche. Galli hat auch an Nachhaltigkeit gedacht. Neben den gefällten Exemplaren stehen Bäume inklusive Erdballen und Wurzel, „die man nach Gebrauch einfach einpflanzen kann“.

Während am Wolfratshauser Campingplatz die Saison erst anläuft, herrscht bei Eugen Schimmerle auf dem Parkplatz des Tölzer Kauflands schon Hochbetrieb. Sein Vorrat an Fichten war zwischenzeitlich sogar ausverkauft. „Die Bäume sind ruckzuck weggekommen“, berichtet er, überrascht von der hohen Nachfrage. Neben einer frischen Lieferung an Blau- und Rotfichten warten Nordmanntannen in den Höhen S bis XL bis zum 23. Dezember auf ihre Käufer. Der Preis ist „natürlich abhängig von der Höhe“ und liegt zwischen 15 und 35 Euro. Wer sein Wohnzimmer mit besonders vollem Geäst schmücken will, kann für 40 Euro zum Premium-Baum greifen.

Fichten riechen intensiver

Entgegen dem anhaltenden Trend zur Nordmanntanne kennt Benedikt Wohlfart auch die Vorzüge der „zugegeben“ etwas stacheligen Fichte. „Die Bäume riechen intensiver und sehen geschmückt manchmal sogar schöner aus.“ Auf seinem Hofgut Wohlfart in Schlehdorf stehen Blaufichten sowie die nordischen Klassiker bis Weihnachten zur Abholung bereit – alle gewachsen auf eigenem Grund und Boden. Unter ihnen befinden sich „ein paar Exoten wie Korea- oder Coloradotannen“. Die Preise variieren zwischen 15 bis 30 Euro je nach Optik und Höhe. Und wenn es Nachschub braucht, „fälle ich einfach welche aus meiner eigenen, garantiert pestizidfreien Baum-Kultur“.

Die Geretsrieder mussten sich etwas gedulden, bis sie sich auf der Böhmwiese an der B11 gegenüber des Rathauses mit Christbäumen eindecken können. Betreiber Richard Kapp öffnet erst an diesem Samstag das Gatter seines Verkaufsgeländes. Dort warten bis zum 23. Dezember ausschließlich Nordmanntannen aus eigenem Anbau und aus Dänemark „in aller Hülle und Fülle“ auf die weihnachtlich gestimmte Kundschaft. Für einen schönen Baum mit etwa 1,80 Metern verlangt Kapp circa 50 Euro.

Auf dem Gut Waltersteig der Familie von Poschinger in Eurasburg gibt es am dritten Adventswochenende Christbäume zu kaufen. Die Nordmanntannen und Blaufichten warten noch fest verwurzelt im Waldboden auf ihren Einsatz. Ausgerüstet mit festem Schuhwerk, Handschuhen und einer Handsäge können die Kunden dann in die Baumkultur von Vollrad von Poschinger gehen, um den eigenen Weihnachtsbaum zu schneiden. „Das ist schon etwas Arbeit, aber eine sehr dankbare Erfahrung“, sagt er. Für den Festmeter zahlen Hobby-Förster zwischen 20 und 25 Euro.

