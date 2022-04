Überfall auf Partygäste in Wolfratshausen: Gesichtsnerv durchtrennt, Jochbein gebrochen

Von: Carl-Christian Eick

Mit mehreren Streifenwagen waren Polizeibeamte aus Wolfratshausen und Geretsried im Einsatz. © Symbolfoto / dpa

Weil ihnen der Zutritt zu einer privaten Feier verwehrt wurde, schlugen die bislang unbekannten Täter zu: Mehrere Partygäste wurden schwer verletzt.

Wolfratshausen – Ein junger Wolfratshauser feierte am vergangenen Samstagabend eine private Party. Am Sonntagfrüh, gegen 2.45 Uhr, erreichte die Polizei ein Notruf: Mehrere Unbekannte hatten gewaltsam versucht, sich Zutritt zu der Feier zu verschaffen. Die Situation eskalierte – es gab wie berichtet mehrere Verletzte. Wie unsere Zeitung jetzt erfuhr, musste eine Wolfratshauserin (18) ins Unfallkrankenhaus Murnau gebracht werden. Die Diagnose: Gesichtsnerv durchtrennt. Ob die junge Frau bleibende Schäden davonträgt, ist noch nicht abzusehen.

Als Streifen aus Wolfratshausen und Geretsried gegen 3 Uhr am vergangenen Sonntag am Ort des Geschehens an der Blumenstraße eintrafen, waren die Täter bereits geflüchtet. Nach bisherigen Erkenntnissen handelte es sich „um eine Tätergruppe“, berichtet auf Nachfrage Hauptkommissar Markus Sager, Pressesprecher der Polizeiinspektion Wolfratshausen. Die laut Zeugenaussagen ausnahmslos jungen Männer hätten einige Partygäste geschlagen und mit Flaschen geworfen, nachdem ihnen der Zutritt zur Feier versagt blieb. Der Gastgeber sowie mehrere Gäste wurden verletzt und mussten in Krankenhäusern behandelt werden.

Wolfratshauserin (18) muss im Unfallkrankenhaus Murnau behandelt werden

Das Gerücht, dass eine 18-Jährige von den Unbekannten mit großen Scherben einer Bierflasche angegriffen wurde, bestätigt der Polizeisprecher nicht. Aber: Die junge Frau erlitt nach Recherchen unserer Redaktion mehrere Schnittwunden im Gesicht, zudem wurde ein Gesichtsnerv durchtrennt. Sie musste im Unfallkrankenhaus Murnau mit mehr als einem Dutzend Stiche genäht werden.

Für die Ermittler stellt sich das mutmaßliche Tatgeschehen derzeit so da: Einige junge Männer warfen mit Bierflaschen, „die prallten gegen eine Hauswand“, zerbarsten und „umherfliegende Splitter“ trafen das Opfer im Gesicht, so Sager. Außer der 18-Jährigen und dem Gastgeber selbst, der nach Tritten Hämatome am Rücken davontrug, wurden mindestens drei weitere Partygäste verletzt. Bei einem jungen Mann ist dem Vernehmen nach ein Bruch des Jochbeins diagnostiziert worden.

Die Polizei Wolfratshausen ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung, viele Fragen sind aber noch nicht beantwortet. Zum Beispiel, um wie viele Täter es sich genau handelte und wo sie wohnen. „Das alles wird noch geklärt“, so Sager gegenüber unserer Zeitung. Ein Packende haben die Beamten auf jeden Fall: Im Rahmen der Sofortfahndung geriet ihnen ein 17-jähriger Geretsrieder ins Netz, der mutmaßlich an dem Überfall auf die Partygäste beteiligt war. Der Jugendliche ist laut Polizei verhört worden und wurde anschließend seiner Mutter übergeben.

Ermittler der Polizei werten Handy-Videos und -Fotos aus

Die Opfer beziehungsweise Augenzeugen des gewaltsamen Überfalls nahmen Teile des Tatgeschehens mit ihren Smartphones auf. Diese Videos sowie Fotos werden die Ermittler in den kommenden Tagen auswerten. (cce)

