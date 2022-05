Übergewichtige: Kliniken und Rettungsdienste stehen vor einem Problem - und müssen reagieren

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Teilen

Ein normaler und ein Rollstuhl für Übergewichtige: Die zwei Kliniken im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen sind auf adipöse Patienten vorbereitet. © David Ebener

Immer mehr dicke Patienten beschäftigen Kliniken und Rettungskräfte. Das ist ein Problem: Viele Materialien sind auf Gewicht und Volumen nicht ausgerichtet.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Da beißt die Maus keinen Faden ab, der deutsche Michel wird immer dicker. Das stellt Rettungskräfte und Klinikpersonal vor neue Herausforderungen. Sogar die Ausrüster von Feuerwehrfahrzeugen und Rettungsdiensten müssen dem Thema Adipositas Rechnung tragen.

Robert Kühn, Geschäftsführer der Kreisklinik Wolfratshausen © Sabine Hermsdorf-Hiss

Übergewichtige: Kliniken und Rettungsdienste stehen vor einem Problem - und müssen reagieren

Zur neuen Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Wolfratshausen, die kürzlich ausgeliefert worden ist, gehört eine Krankentrage, die mit bis zu 300 Kilogramm Gewicht belastet werden kann. „Früher“, erklärt Kommandant Andreas Bauer im Gespräch mit unserer Zeitung, „waren es 180 Kilogramm.“ Die Feuerwehr wird unter anderem angefordert, wenn ein Patient aus einer höher gelegenen Wohnung transportiert werden muss. Oft ist der Weg mittels Drehleiter durch das Fenster für den Patienten schonender, als ihn durch ein verwinkeltes oder sehr enges Treppenhaus zu tragen.

Thomas Schnubel, Leiter Rettungsdienst des BRK im Landkreis © Sabine Hermsdorf-Hiss

Adipositas zwingt Hersteller von OP-Tischen zum Umdenken - Behandlungstische halten 300-Kilo-Patienten

Auch das Wolfratshauser Unternehmen Brumaba, Hersteller von hochwertigen Operationstischen, stellt fest, dass an ihre Produkte zunehmend schwergewichtige Anforderungen gestellt werden. „Man sieht das auch an alten Klassenfotos“, sagt Geschäftsführer Benedikt Brustmann. „Früher waren die Menschen schlanker. Und das liegt nicht nur an Corona, obwohl die Pandemie diesen Trend noch einmal verstärkt hat.“ Seine Firma hat sich darauf eingestellt und liefert an Kliniken und Arztpraxen im In- und Ausland auf Wunsch Behandlungstische, die für Patienten bis zu 300 Kilogramm ausgelegt sind.

Menschen werden immer dicker - Rettungsdienst hat Probleme: „Es ist das Volumen“

Dabei ist das Gewicht oftmals nicht das größte Problem. „Es ist das Volumen“, sagt Thomas Schnubel, Leiter des Rettungsdienstes im BRK-Kreisverband. Das erscheint logisch: Verteilen sich 140 Kilo auf 1,90 Meter Körpergröße ist das natürlich etwas anderes, als wenn dieselbe Masse auf 1,60 Meter komprimiert ist. Das heißt unter anderem: Um den schwergewichtigen Patienten auf einer Krankentrage zu sichern, müssen Gurte verlängert – und weitere Anpassungen vorgenommen werden.

Überschreitet der zu transportierende Patient das Gewicht von 180 Kilogramm, ruft das BRK einen Schwerlast-Rettungswagen zur Unterstützung. Dieses Spezialfahrzeug ist in Murnau stationiert, eingesetzt werden kann es in den drei Landkreisen Garmisch-Partenkirchen, Weilheim-Schongau und Bad Tölz-Wolfratshausen. Doch ganz egal, wie der Patient transportiert wird: „Wir tun alles, um dabei seine Menschenwürde bewahren“, betont BRK-Rettungsdienstleiter Schnubel.

Kliniken reagieren auf immer mehr dicke Patienten: „Können im Notfall sehr gut agieren“

Die zwei Kliniken im Landkreis sind auf adipöse Patienten vorbereitet. „Unsere OP-Tische sind für bis zu 260 Kilogramm Körpergewicht ausgelegt“, so der Sprecher der Asklepios-Stadtklinik Bad Tölz, Christopher Horn, auf Nachfrage unserer Zeitung. Und: „Die Standard-Patientenbetten auf den Stationen für bis zu 230 Kilogramm Körpergewicht.“ Zudem sind laut Horn einige Patientenzimmer umgebaut und spezielles Equipment wie Rollstühle und Rollatoren für Adipositas-Patienten angeschafft worden. „Wir können daher sowohl bei geplanten Operationen als auch im Notfall sehr gut agieren.“

Aktuelle Nachrichten aus Wolfratshausen, Geretsried und Umgebung lesen Sie hier

Ähnlich sieht es in der Wolfratshauser Kreisklinik aus. „Bislang hatten wir noch keinen Patienten bei uns, den wir geplant oder ungeplant nicht behandeln konnten“, betont Geschäftsführer Ingo Kühn. Obwohl die Einrichtung in der Loisachstadt über sogenannte Schwerlastbetten verfügt, die erst über 300 Kilogramm Gewicht in die Knie gehen, sieht man in der Kreisklinik eher von der Behandlung stark adipöser Frauen und Männer ab. „In der Regel werden diese Patienten zu einem Maximalversorger gebracht“, erläutert Kühn. Der Hintergrund: Viele der extrem fettleibigen Patienten weisen eine Vielzahl von Krankheiten auf – deshalb würden sie in Uni-Kliniken beziehungsweise bei sogenannten Maximalversorgern die beste Hilfe bekommen. So erhöht Fettleibigkeit das Risiko eines Herzinfarkts oder Schlaganfalls. Zudem wachse die Gefahr, zum Beispiel an Leberzirrhose und/oder Diabetes Typ 2 zu erkranken.

Übergewichtige: Kliniken und Rettungsdienste stehen vor einem Problem - und müssen reagieren

Wer sich und die Personenwaage entlasten will, findet in den Kliniken Hilfe. Ein Team aus Ärzten, Ernährungsmedizinern und -beratern sowie Psychotherapeuten steht in der Asklepios-Klinik mit Rat und Tat zur Seite. Ebenso trifft sich eine Selbsthilfegruppe (SHG Adipositas Bad Tölz) einmal im Monat online und, falls es die Corona-Bestimmungen zulassen, jeden ersten Mittwoch im Monat um 18 Uhr im Konferenzraum der Klinikverwaltung. Ebenso wird eine Adipositas-Indikationssprechstunde angeboten. Hier wird abgeklärt, ob ein operativer Eingriff neben einer konservativen Therapie helfen kann (Buchung telefonisch unter 0 80 41/5 07 12 11 oder online unter www.asklepios.com). Ebenfalls eine Sprechstunde rund ums Thema Viszeralchirurgie (Chirurgie im Bauchraum) bietet die Kreisklinik Wolfratshausen nach Anmeldung unter Telefon 0 81 71/7 52 95 oder per E-Mail an mlehmeier@kreisklnik-wolfratshausen.de an.