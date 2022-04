Überraschung auf dem Teller mit geretteten Lebensmitteln

Von: Doris Schmid

Überraschung geglückt: Martina Hüller mit ihren drei Kindern (v. li.) Theresa, Victoria und Constantin beim Auspacken der „Rescue Bags“. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Der Verein „Grüne Tomaten Food Rescue“ ist auch im Landkreis unterwegs. Drei Kundinnen erzählen unserer Zeitung, warum sie den Verein unterstützen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Er gibt Obst und Gemüse eine zweite Chance: Der Münchner Verein „Grüne Tomaten Food Rescue“, der Lebensmittel mit kleinen Fehlern vor der Abfalltonne bewahrt. Für einen Jahresbeitrag von 24 Euro bekommen Mitglieder wie berichtet einmal in der Woche die sogenannte „Rescue Bag“ mit Obst und Gemüse für zehn Euro nach Hause geliefert. Die Liefertouren rund um die Landeshauptstadt führen auch nach Geretsried, Wolfratshausen und Bad Tölz. Drei Kundinnen erzählen unserer Zeitung, warum sie den Verein unterstützen.

So kommen auch mal neue Sachen auf den Tisch

Martina Hüller aus Geretsried lässt sich seit etwa einem halben Jahr von „Food Rescue“ mit Obst und Gemüse beliefern. Sie erfuhr von einer Freundin von dem Angebot. „Die Lebensmittel werden nicht weggeworfen“, nennt sie einen ihrer Beweggründe. „Und ich find’s gut, dass man nicht weiß, was man bekommt.“ So würden auch mal Sachen auf den Tisch kommen, die man sonst nicht kauft, sagt die Mutter von drei Kindern. „Dann muss man sich auch mal was Neues zum Kochen überlegen.“

Diese Meinung teilt die Waldramerin Evelyn Kriest-Ebert: „Ich bin in einer positiven Art und Weise gezwungen, auch mal über meinen Tellerrand zu schauen und etwas anderes auszuprobieren. Das finde ich ganz spannend.“ So sei es ihr mit Auberginen gegangen, die bei der Lieferung mit dabei waren und die sie sonst nicht kauft. Nachdem sich Kriest-Ebert schlau gemacht hatte, zauberte sie aus der Eierpflanze „Baba Ghanoush“, ein Püree der arabischen Küche aus Auberginen und Sesampaste.

Lieferung bis an die Wohnungstür

Die 58-Jährige wurde über die Internetplattform Facebook auf den Münchner Verein aufmerksam. „Ich bin OP-Schwester in München und habe nicht immer die Möglichkeit, auf den Markt zu gehen und dort die Sachen zu kaufen“, sagt Kriest-Ebert. Wenn sie Spätdienst hat und die „Rescue-Bag“ nicht persönlich in Empfang nehmen kann, steht sie direkt vor der Wohnungstür. „Ich finde das unheimlich klasse.“ Es entstehe kein zusätzlicher Verpackungsmüll, und die Papiertüte, in der die Waren liegen, sei wiederverwendbar. „Gut, es ist teurer, als wenn ich das Obst und Gemüse selbst auf dem Markt holen würde“, schränkt die Waldramerin ein. „Aber das finde ich nicht so schlimm. Ich muss ja nicht selbst fahren.“

Vom Apfel bis zum Kohlrabi

Über unsere Zeitung wurde Therese Scherzer aus Bad Tölz auf den Verein aufmerksam. „Zuerst haben wir ein paar Mal so bestellt“, sagt die 62-Jährige am Telefon. Seit etwa sechs Wochen ist sie Mitglied. „Da gibt es jemanden der sich dafür einsetzt, dass Lebensmittel nicht weggeworfen werden. Das hat uns überzeugt“, sagt sie. In der jüngsten „Rescue Bag“ waren „Äpfel, gelbe Rüben, wunderschöne Radieschen, ein Eisbergsalat und ein riesengroßer Kohlrabi“, zählt Scherzer auf. Vermutlich habe das Gemüse nicht der Norm entsprochen und sei deshalb abgegeben worden, mutmaßt sie. Die eine Hälfte sei „versalatet“ worden, die andere kommt nachmittags statt Kuchen auf den Tisch.

Alle drei Frauen sind sich einig, dass das Obst und Gemüse immer schön ist. „Die Ware ist wirklich gut“, lobt Scherzer. „Die Qualität ist super“, ergänzt Kriest-Ebert. „Es war noch nie was Schlechtes dabei“, pflichtet ihr Hüller bei. „Einmal ist es vorgekommen, dass etwas dabei war, was ich nicht gekannt habe. Ich habe nachgefragt und gleich eine Antwort bekommen.“ Und was absolut nicht zu den persönlichen Vorlieben passt, verschenkt Kriest-Ebert. „Einmal war ein Kürbis drin, den mag ich nicht.“ Die Nachbarin und deren Kinder freuten sich darüber. Die Waldramerin: „Anstatt Gummibärchen gab’s Kürbis.“

Kinder lieben Granatapfelkerne

Klein und rot sind die Kerne des Granatapfels, der auch schon mal in der Lieferung landet. „Das hätte ich vorher nie probiert“, gesteht Hüller. Aber: „Meine Kinder essen die Kerne so aus der Schüssel. Sie sind total vernarrt.“

