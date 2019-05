Überraschung für viele Wolfratshauser: Das finden sie an diesem Wochenende im Briefkasten

Viele Wolfratshauser, genauer gesagt Weidacher, bekommen an diesem Wochenende ein kleines Geschenk: Burschenchef Michael Baindl hat uns verraten, um was es sich handelt.

Wolfratshausen – Die Weidacher (und Nantweiner) Vereine machen gemeinsame Sache. Ein sichtbares Zeichen des engen Schulterschlusses vom Soldaten- und Kriegerverein, den Eisstockschützen, der Freiwilligen Feuerwehr, dem 1. FC Weidach, dem Burschenverein, Isarlust Nantwein, den Eisstockschützen und dem Schafkopf-Club ist ein gut 30 Seiten dickes Heft. Die 2000 druckfrischen, kostenlosen Exemplare werden an diesem Wochenende an alle Haushalte in Weidach und dem angrenzenden Nantwein von fleißigen Helfern verteilt.

„Der Ortsteil Weidach ist neben unserer historischen Altstadt der älteste urkundlich erwähnte Ortsteil der Stadt Wolfratshausen“, betont Bürgermeister Klaus Heilinglechner – selbst Weidacher – im Vorwort der Broschüre. Obwohl der Ortsteil durch die Gebietsreform 1978 seine Eigenständigkeit verloren habe, würden die Weidacher, Nantweiner und Obernantweiner den dörflichen Charakter ihrer Heimatgemeinde konsequent pflegen. Dass macht der Rathauschef vor allem am intakten Vereinsleben fest.

„Wir wollen künftig noch enger zusammenrücken“, sagt Burschenvorstand Michael Baindl beim Besuch unserer Redaktion. Rund drei Monate Arbeit investierten die acht Vereine, die sich in dem Heft vorstellen, in das Druckwerk. „Ein dickes Dankeschön gebührt der Druckerei Hermann Paetzmann“, der Weidacher Betrieb „hat uns unheimlich unterstützt“, berichtet Baindl.

Das vierfarbige Produkt „soll die Gemeinschaft fördern“, erklärt der Burschenchef. Der Leser erfährt nicht nur viel Wissenswertes über die acht Vereine, sondern bekommt auch Kontaktdaten, falls er sich der Feuerwehr oder den Altschützen anschließen möchte. Darüber gibt’s einen Veranstaltungskalender, der vom Kindergarten-Cup im Juli bis hin zum Neujahrsschießen reicht. Schon jetzt weist Baindl auf das Adventsfeuer am 14. Dezember auf dem Eisstockplatz hin: Eine Premiere, hinter der alle Vereine stecken.

Auf Seite 25 des Hefts findet sich ein Porträt des Schafkopf-Clubs. Der hat sich bereits 1972 gegründet, „ist aber ein bisschen in Vergessenheit geraten“, räumt Baindl ein. Seine Hoffnung: Durch die Vereinsbroschüre wird das Interesse am bayerischen Traditions-Kartenspiel wieder geweckt.

Bürgermeister Heilinglechner lobt die Infobroschüre, die zum ersten Mal erscheint, ausdrücklich. Denn sie enthält nicht nur Vereinsporträts, sondern beleuchtet auch die Vergangenheit des Ortsteils: „Die einzelnen historischen Geschichten zu den Gemeindeteilen stellen in gelungener Art die historischen Wurzeln der Vereine zu ihrem Ortsteil dar.“

Sogar einen Crashkurs in „Jenisch“ haben die Hobby-Journalisten für ihre Leser erarbeitet. „Jenisch“ ist laut Baindl eine Sonderform der deutschen Sprache, der sich die „fahrende Bevölkerung“ bediente. „So hat man auch in Nantwein gesprochen.“ Zwei Bespiele: Das Brot heißt im Jenischen „Maro“, das Bier „Lovina“. cce