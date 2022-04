Geflohen aus der Ukraine: Sportlerinnen leben und trainieren in Wolfratshausen

Von: Peter Herrmann

Willkommen: Norman Feiler (li.) und Zweiter Bürgermeister Günther Eibl (3. v. li.) empfingen die ukrainischen Nachwuchstalente, die mit Dolmetscherin Romy Groß-Angerer (7. v. li.) und einer Trainerin (re.) angereist sind. © Peter Herrmann

Junge Sportlerinnen, die aus der Ukraine geflohen sind, haben in Wolfratshausen eine Unterkunft gefunden. Das Eibl-Team Isartal organisiert die Hilfe.

Wolfratshausen – Das Leben in der Ukraine ist seit des Beginns des russischen Angriffskriegs hart geworden. Sich dort auch noch auf sportliche Wettkämpfe vorzubereiten, scheint unvorstellbar. Deshalb organisierte der erst im März in Traunstein gegründete Verein „Athletes for Ukraine“ Hilfstransporte und bietet Sportlern in ganz Deutschland Übernachtungs- und Trainingsmöglichkeiten – auch in Wolfratshausen.

Nachwuchssportlerinnen aus Ukraine kriegen Unterkunft und Trainingsplatz in Wolfratshausen

Tatkräftige Unterstützung kam nun vom Eibl-Laufteam Isartal und der Stadt. In russischer Sprache begrüßte Gospova Maksimovic am Donnerstagnachmittag die kleine Nachwuchs-Leichtathletikgruppe, die ursprünglich in der ostukrainischen Stadt Charkiw und deren Umgebung zu Hause war. Bevor die Mitarbeiterin des Gaststätten- und Hotelbetriebs Humplbräu den jungen Frauen die Zimmerschlüssel übergab, unterhielten sich Vize-Bürgermeister Günther Eibl und Leichtathlet Norman Feiler mit unserer Zeitung.

Geflohen aus der Ukraine: Sportlerinnen können in Wolfratshausen leben und trainieren

„Sie sind schon am Ostersamstag in Traunstein angekommen und haben dort im Stadion trainiert“, berichtete Feiler. Weil er vom Verein „Athletes for Ukraine“ erfuhr, dass die Gruppe aufgrund begrenzter Übernachtungskapazitäten nur wenige Tage im Chiemgau bleiben konnte, handelte Feiler in Zusammenarbeit mit Günther Eibl und Ines Lobenstein von der Wolfratshauser Caritas-Obdachenlosenhilfe schnell. Letztere vermittelte den Kontakt zu den Inhabern des Hotel-Gasthofs Humplbräu, das gern Zimmer zur Verfügung stellte. Am Wochenende bezogen die Sportlerinnen, zu denen am Donnerstagabend weitere fünf Athletinnen stießen, dann ein Haus in der Nähe des Isar-Loisach-Stadions im Ortsteil Farchet.

Ukrainerinnen in Wolfratshausen - Ihr Ziel ist die Leichtathletik-EM in München

Wie lange die Ukrainerinnen dort bleiben, ist ungewiss. Feiler und Eibl gehen jedoch davon aus, dass einige beim Wolfratshauser Stadtlauf im Juli und einen Monat später eventuell sogar bei der Leichtathletik-Europameisterschaft im Münchner Olympiastadion zu sehen sein werden. „In der Ukraine gibt seit vielen Jahren eine lebendige Leichtathletik-Kultur mit sehr guten Hochspringerinnen und Siebenkämpferin“, erklärte Feiler. Er beobachtete die dortige Szene schon anderthalb Jahre vor dem Ausbruch des Kriegs und brachte dort unter anderem mit Geschäftspartnern „ultraleichte Kompressionssocken“ auf den Markt.

Olympia-Medaillengewinner unterstützen Ukraine-Hilfe: „Werden noch viele Sportler nach Deutschland kommen“

Die Kooperation mit dem Verein „Athletes for Ukraine“, dem unter anderen die ehemaligen olympischen Medaillengewinner Tobias Angerer (Langlauf) und Felix Loch (Rennrodeln) angehören, hält das Eibl-Team Isartal für wichtig. „In den nächsten Wochen werden noch viele ukrainische Sportler nach Deutschland kommen“, prognostiziert Eibl. Dass sie auch in Wolfratshausen willkommen sind, bewies auch die Bäckerei Burger. Sie versorgt die Sportlerinnen mit Semmeln.

