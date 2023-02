Seit einem Jahr in Wolfratshausen: So integriert sich eine ukrainische Familie

Von: Dominik Stallein

Nastiya (li.) und Marina sind vor einem Jahr aus der Ukraine geflohen. Sie leben bei Nastiyas Eltern in Wolfratshausen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Sie flohen vor dem Krieg in der Ukraine. Nastiya und Marina leben in Wolfratshausen. Die Mutter hat eine Arbeit gefunden, die Tochter geht in die Schule.

Wolfratshausen – Marina integriert sich. Inzwischen fällt das der Neunjährigen viel leichter. Sie geht wöchentlich zum Training in den Geretsrieder Schützenverein und turnt beim Zirkus- und Akrobatiktraining in Wolfratshausen. In der Schule hat sie auch schon Freunde gefunden. Mit ihnen kann sie sich auf Deutsch unterhalten. Die junge Ukrainerin ist seit einem Jahr in Deutschland. Zusammen mit ihrer Mutter war sie wenige Tage nach dem russischen Angriff auf die Ukraine aus ihrer Heimat geflohen. Ihre Großeltern, Ralf und Natasha Musto, leben in Wolfratshausen. Im Wohnzimmer des Ehepaars schlafen seither Marina und ihre Mutter Nastiya. Unsere Zeitung hat die Familie kurz nach ihrer Flucht getroffen – und jetzt, ein Jahr später, erneut.

Ukraine-Flüchtlinge leben in Wolfratshausen: So haben sich Mutter und Tochter eingelebt

Nastiya sprach damals fast kein Wort Deutsch. Inzwischen versteht sie nahezu alles, außer ihr Gegenüber spricht schnell oder undeutlich. „Ich lerne die Sprache beim Arbeiten.“ Schon relativ schnell nach ihrer Ankunft in Deutschland und einer Vielzahl von Behördengängen fand sie einen Aushilfsjob in Wolfratshausen – in der Schokoladenmanufaktur in der Altstadt. Nebenbei lernt die Ukrainerin über einen Online-Kurs die Sprache. Manchmal hilft ihre Mutter Natasha im Alltag. Sie übersetzt Fragen, die man Nastiya zu schnell gestellt hat. Ein einziges Mal musste die 49-Jährige ihrer Tochter auch im Berufsleben helfen. Ganz zu Anfang war das. Seither kommt die junge Mutter alleine klar. „Ich verstehe mich gut mit den Chefs“, sagt sie. Marina findet den Job ihrer Mutter in der Schoko-Manufaktur ziemlich cool. „Ich will das auch einmal machen“, sagt sie. Sie ist allerdings auch überzeugt davon, dass ihre Mutter ziemlich viel Arbeitszeit damit verbringt, Schokolade zu essen.

Ein Jahr Krieg in der Ukraine: Die Familie möchte Abstand zu den Schreckensmeldungen

Es sind andere Gründe, wegen denen Nastiya glücklich ist, diese Arbeit gefunden zu haben. „Ich bin sehr froh. Ich würde mir wünschen, dass alle Ukrainer in Deutschland so ein Glück haben wie ich.“ Der Beruf ist der direkte Kontakt zu den Menschen in Wolfratshausen. Beziehungen in die Ukraine pflegt die 32-Jährige noch regelmäßig. Telefonisch hält sie Kontakt zu Freunden und Bekannten in ihrer alten Heimat Odessa, einer Millionenstadt am Schwarzen Meer. Sie versucht – genau wie ihre Eltern – möglichst wenig Nachrichten über den Krieg zu lesen. Die Familie möchte Abstand zu den ständigen Schreckensmeldungen.

Von Marina hält die Familie das Thema Krieg möglichst fern. Stattdessen konzentriert sich die Neunjährige auf ihren Alltag in Deutschland. Sie besucht die dritte Klasse. Vor allem Mathe macht dem Mädchen Spaß. Auch den Musikunterricht findet sie ziemlich cool. Dass sie Freunde gefunden hat, mit denen sie in der Pause über den Schulhof tobt, sowieso. In ihrer Freizeit macht Marina Akrobatik-Training.

Junge Ukrainerin ist in Vereinen aktiv

Beim Besuch unserer Zeitung zeigt sie stolz, wie sie mit zwei Bällen jonglieren kann. Nach ein paar Minuten findet sie es lustiger, ihre Mama mit den kleinen, weichen Bällen zu bewerfen. Marina ist ein Energiebündel. Und meistens zeigt sie ihr breites Lächeln. Ihre Großeltern sind froh, dass sie seit einem Jahr so viel täglichen Kontakt haben. „Aber zwölf Monate auf so engem Raum zusammenzuleben, braucht viel Anpassung und viel Geduld von allen“, sagt Ralf Musto.

Wie lange Nastiya und Marina in Deutschland bleiben, ist unklar. Im Moment steht eine Rückkehr in die Heimat, in der seit einem Jahr Krieg tobt, nicht zur Debatte. „Es ist gut hier, aber vieles ist ganz anders als in der Ukraine“, sagt Nastiya. An ein paar Dinge in Deutschland könne sie sich einfach nicht gewöhnen. Die Bürokratie zum Beispiel, die sie ausufernd findet. Ralf Musto hat sich nicht nur für seine Familie um die vielen Dokumente gekümmert, die nötig waren, um Fuß zu fassen. Er hat mehrere Ukrainer dabei unterstützt. „Einige waren komplett verzweifelt, als sie die Papierberge gesehen haben.“ Fürs Erste sei aber für Nastiya und Marina alles geregelt. Die zwei können bei ihrer Familie bleiben. Und weiter Deutsch lernen. Und arbeiten und Schokolade essen. Und Freunde finden. Und Akrobatik üben. Und das weit weg vom Krieg in ihrer Heimat.

