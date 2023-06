Über 5000 Kilometer lange Fahrt: Dorfener bringt Hilfsgüter in die Ukraine - und will weiter helfen

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Eine Ruine: Dieses Schulhaus in Tschernihiw nordöstlich von Kyiv wurde bei einem Angriff völlig zerstört. Jörg Bertleff aus Dorfen fuhr kürzlich erneut in die Ukraine, um zu helfen. © Privat/Hermsdorf-Hiss

Seit Kriegsbeginn versucht Jörn Bertleff aus Dorfen, den Ukrainern mit Spenden zu helfen. Vor kurzem setzte er sich zum dritten Mal in sein Auto - und fuhr über 5000 Kilometer quer durch die Ukraine.

Wolfratshausen/Dorfen – Sein Handy gibt einen lang gezogenen Heuler von sich. Jörn Bertleff guckt nur kurz auf das Display. „Luftangriff auf Kyiv“, sagt der Dorfener fast beiläufig. Für ihn ist die Warnung nichts Neues. „Ich habe das Geräusch immer wieder im Kopf. Ich höre sie mittlerweile manchmal, auch wenn sie gar nicht anschlägt.“

Hinter dem 49-Jährigen liegt eine 5000 Kilometer lange Fahrt. Er brachte Hilfsgüter quer durch die Ukraine. Stationen waren Brody, die Freundschaftsstadt Wolfratshausens, Charkiw und Kyiv (so die ukrainische Schreibweise von Kiew, Anm. d. Red). Es war nicht seine erste Hilfsfahrt – und es soll auch nicht seine letzte bleiben.

Aus seinem Handy spricht die Stimme von Luke Skywalker aus „Star Wars“. Er fordert die Bürger auf, sich an einen sicheren Ort zu begeben – und mahnt alle, die dem nicht nachkommen wollen. mit einem Filmzitat: „Deine Selbstüberschätzung ist deine Schwäche“. Skywalker-Darsteller Mark Hamill hatte seine Stimme der offiziellen Luftangriff-Warn-App „Air Alert“ geliehen. Über 19 000 Mal haben die Ukrainer sie im ersten Kriegsjahr gehört – laut der Nachrichtenagentur Associated Press.

Ich wollte ihnen damit auch zeigen, dass sie nicht alleine gelassen werden, dass wir da sind, um zu helfen.

Vor seinem ersten Ukraine-Hilfstransport hatte Bertleff die App heruntergeladen. „Man ist damit zumindest besser informiert“, erklärt Bertleff. Seit Kriegsbeginn engagiert er sich, versucht mit Spenden zu helfen. „Putin hat dort nichts zu suchen“, erklärt er seinen Beweggrund. „Wir versuchen alles zu bringen, was die Ukrainer dringend brauchen“, sagt er. Bei seiner ersten Fahrt kam der Dorfener vorerst nur bis an die polnisch-ukrainische Grenze. Dort warteten Fahrzeuge, um die Waren weiter zu transportieren.

Doch Bertleff fuhr selbst weiter. „Ich wollte ihnen damit auch zeigen, dass sie nicht alleine gelassen werden, dass wir da sind, um zu helfen.“ Die erste Fahrt war im Herbst vergangenen Jahres, die zweite zum Jahreswechsel. Was er sah und erlebte – und wie die Menschen mit ihm umgingen – war herzzerreißend. „Fremde sind auf mich zugekommen, haben mir die Hand gedrückt und mir ihre Geschichten erzählt und gezeigt.“ Sie zeigten ihm Orte, die einmal ihre Heimat, ihr Zuhause waren.

Ihre Häuser, die nun in Schutt und Asche liegen. Er sprach mit Nikolaj Mitus, der von einer Druckwelle bei einer Explosion schwer verletzt worden ist. „Sein Freund wurde von den Russen erschossen, als er versucht hat, Panzer mit der bloßen Hand aufzuhalten.“ Der Dorfener hat einen Angriff selbst miterlebt. „Es war der Tag vor Silvester, wir saßen beim Essen. Hinter dem Gebäude war ein kleiner Hügel, auf dem Kinder spielten.“ Ein lauter Knall unterbrach das Essen. Eine Rakete schlug ein. „Ein Kind ist dabei gestorben.“

Fremde sind auf mich zugekommen, haben mir die Hand gedrückt und mir ihre Geschichten erzählt und gezeigt.

Eine Familie hat ihm erzählt, dass ihre Kinder bei dem Aufheulen der Sirene schon ganz automatisch nach ihrer „Survival Bag“, ihrer Überlebenstasche mit Taschenlampe, Wasser, ein paar Kleidungsstücken und etwas Essen, greifen, um in den sicheren Keller zu gehen. „So etwas sollte für kein Kind Normalität sein“, findet der Inhaber einer Firma für Baustellenbeheizungen.

Bertleff hat beobachtet, dass der Warnton der Sirenen für viele Ukrainer zum Alltag gehört. „Es gehen nicht mehr alle umgehend in Schutzräume. Viele schauen nur noch, dass sie nicht von umherfliegenden Trümmern getroffen werden.“

Nach seiner zweiten Fahrt nahm der Dorfener Kontakt zur Osteuropahilfe der Landkreise Starnberg, Bad Tölz-Wolfratshausen und München auf. „Einmal, um effektiver die Sachen besorgen und transportieren zu können und um jemanden zu haben, der für Firmen und Privatpersonen Spendenquittungen ausstellen kann und darf.“

Die Chemie stimmte sofort. Sie beschlossen, enger zusammen zu arbeiten. Als Osteuropahilfe-Vorsitzende Maria Reitinger mit Spendengeldern drei Krankenwagen kaufen konnte, war für den 49-Jährigen sofort klar, sich als Fahrer zur Verfügung zu stellen. Und sich erneut in die Ukraine zu begeben.

„Wir haben uns aufgeteilt, sind nicht im Konvoi gefahren.“ So war das Risiko kleiner. Und die Chancen, dass zumindest zwei Wagen ankommen, größer. „Es gibt keine Garantie, dass Hilfstransporte nicht beschossen werden.“ Deshalb meldete Bertleff, sobald er in der Ukraine war, seinen Kontaktpersonen in der Ukraine – wie beispielsweise Christina Khariv in Kyiv oder Andrij Gromjak in Brody – alle 200 Kilometer seinen aktuellen Standort. „Es kann viel passieren.“ Das weiß der Dorfener, weil er durch sein Engagement andere freiwillige Helfer kennt. Einige von ihnen leben nicht mehr, andere werden vermisst. „Wir haben nie wieder etwas von ihnen gehört oder gesehen.“

Um sich selbst scheint er keine Angst zu haben. Seine Familie weiß von seinen Hilfsfahrten nur zum Teil Bescheid. „Meine Schwester ist informiert, meine Mutter nicht. Sie würde sich zu viele Sorgen machen.“

Übergabe der Waren: (v. li.) Miroslav Tumys, Andrij Gromjak, Jörn Bertleff und ein Helfer in Brody. © Privat

An einem Montag im Mai fuhr Bertleff mit dem Krankenwagen los, über Österreich und Polen. Er steuerte den Krankenwagen nach Brody. Dort wartete Andrij Gromjak, der seine Familie kurz nach Kriegsbeginn nach Schäftlarn in Sicherheit gebracht hatte. Die Isartalgemeinde ist mit Pidkamin in Freundschaft verbunden, der Ukrainer hat als Busunternehmer schon oft Delegationen und Kinder dorthin und wieder heim gefahren.

Nächste Station war Kyiv, dann Poltawa und letztendlich Charkiw im Nordosten der Ukraine, nahe an der Grenze zu Russland. Schilder mit Totenköpfen säumten den Weg – sie warnten vor Minen und nicht explodierter Munition auf Feldern, Wiesen und an Straßenrändern. Und noch etwas fiel dem 49-Jährigen auf.

„Je weiter man kommt, desto größer die Zerstörung.“ Bertleff klickt durch die vielen Fotos auf seinem Handy. Sie zeigen zerbombte Häuser und Schulen, Kinder die in den Trümmern spielen, zerschossene Autos. Vereinzelt liegen zwischen den Mauerresten Spielsachen und Kleidung. Jemand hat ein paar Kerzen aufgestellt.

Für Bertleff wird es nicht die letzte Fahrt in die Ukraine gewesen sein. „Es sind für mich keine Unbekannten, sie haben Gesichter, Schicksale – und wir dürfen sie nicht allein lassen.“ Plötzlich klingelt das Handy. Luke Skywalker gibt Entwarnung. Der Raketenangriff ist vorüber. Er verabschiedet sich mit dem bekanntesten „Star Wars“ -Zitat. Es soll Mut machen. „May the force be with you – Möge die Macht mit dir sein.“ sh

Wer die Osteuropahilfe unterstützen möchte, kann auf folgendes Konto spenden: IBAN: DE97 7005 4306 0055 0035 60 (Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen)

