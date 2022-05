Vermisste Wolfratshauserin gefunden und ansprechbar - Hubschrauber im Einsatz

Von: Susanne Weiß

Ein Rettungshubschrauber fliegt über den Flugplatz eines Krankenhauses. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Die Polizei Wolfratshausen und Rettungskräfte haben eine vermisste 77-Jährige bei einer aufwendigen Suche wiedergefunden. Die Frau wird in der Klinik behandelt.

Update, 20.45 Uhr: Wie die Polizei Wolfratshausen mitteilt, wurde die vermisste Seniorin an einem beliebten Aussichtspunkt im Gemeindegebiet Icking von der örtlichen Feuerwehr gefunden. Die 77-Jährige sei ansprechbar, und „den Umständen entsprechend wohlauf“, so Dienststellenleiter Andreas Czerweny. Zur weiteren Versorgung wird die Dame vom BRK in die Kreisklinik Wolfratshausen verbracht. Die Angehörigen seien über den Ausgang der Suche bereits informiert.

Hubschrauber über Wolfratshausen im Einsatz: Seniorin wird gesucht

Update 18 Uhr: Die Polizei Wolfratshausen sucht weiterhin nach der Vermissten. Im Einsatz sind am frühen Montagabend nördlich der Stadt neben mehreren Suchteams und Polizeistreifen auch ein Diensthundeführer und ein Hubschrauber, so Inspektionsleiter Andreas Czerweny.

Seniorin wird vermisst: Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Ursprüngliche Meldung von Montag, 14:30 Uhr:

Wolfratshausen – Eine 77-Jährige aus Wolfratshausen wird seit Sonntag vermisst. Sie ist vermutlich orientierungslos zu Fuß unterwegs, teilt die Polizei mit. Die vermisste Frau ist circa 1,60 Meter groß, hat eine festere Statur und schulterlange graue Haare. Zur Bekleidung liegen keine Informationen vor. Sie hat zwar keine Gehilfe dabei, aber einen unsicheren Gang.

Polizei bittet um Hilfe: Wer hat die Vermisste gesehen ?

Wer die vermisste Frau sieht, wird um unverzügliche Verständigung der Polizei Wolfratshausen unter Telefon 08171/42110 oder unter der Notrufnummer 110 gebeten.

