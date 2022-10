Umgefahrene Ampeln: Ein Provisorium kommt, eines geht

Von: Peter Borchers

Außer Betrieb: Ein Autofahrer hat am Sonntag eine Ampel an der B11-Einmündung auf Höhe des Geretsrieder Rathauses umgefahren. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Für eine umgefahrene Ampel, diesmal in Geretsried, soll ein Provisorium her. Wolfratshausen will die temporäre Lösung - ebenfalls demoliert - langfristig ersetzen.

Geretsried/Wolfratshausen – Ein 89-jähriger Geretsrieder hatte am Sonntag mit seinem Wagen die Ampel an der B11 auf Höhe des Rathauses umgefahren (wir berichteten). Das Fehlen der Lichtzeichen-Anlage erschwert nun insbesondere den vom Karl-Lederer-Platz kommenden Autofahrern erheblich das Abbiegen auf die Bundesstraße. Laut Martin Herda will das Straßenbauamt in Weilheim deshalb rasch für Abhilfe sorgen. Damit der Verkehr wieder reibungslos fließen könne, „werden wir so schnell wie möglich ein Provisorium aufbauen“, verspricht der für den Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen zuständige Abteilungsleiter.

Ampelanlage erneut Opfer von Autofahrer - erhebliche Verkehrsbehinderung

Wann die feste Ampelanlage installiert wird, kann Herda „nicht sagen. Wir müssen erst prüfen, ob durch den Aufprall das Fundament des Masten beschädigt worden ist und eventuell neu gegossen werden muss.“ Verzögerungen aufgrund aktueller Lieferengpässe von elektronischen Bauteilen erwartet Herda nicht. „Ausschließen möchte ich es aber auch nicht, denn so oft müssen wir Ampeln nicht austauschen.“ Ihm fehlten da schlicht Erfahrungswerte.

Wolfratshausen: Zweite umgefahrene Ampel bereits ersetzt

Ebenfalls Opfer eines Autofahrers war Mitte Juli die provisorische Fußgängerampel an der Königsdorfer Straße in Wolfratshausen nahe der Bahngleise geworden. Das Straßenbauamt sorgte rasch für Ersatz. Martin Herda kündigte jedoch an, an dieser Stelle fixe Lichtzeichen zu installieren. Das passiert wohl bald. „Wir werden dort in der nächsten Bausaison, also 2023, eine Ampel hinstellen.“ Ursprünglich hatte die Behörde mit der Maßnahme bis nach der Verlängerung der S-Bahn-Trasse nach Geretsried warten wollen. Deren Baubeginn ist weiterhin unklar.

