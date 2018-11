Umgestaltung von Wolfratshausen: Auftaktveranstaltung am Donnerstag

Der Startschuss für die Umgestaltung von Wolfratshausens Altstadt fällt am Donnerstag: Dort wird unter anderem in der Loisachhalle noch einmal das Projekt vorgestellt. Der Bürgermeister betont: „Die Loisachhalle muss voll werden.“

Wolfratshausen – „Es ist uns wichtig, unsere Stadt gemeinsam mit den Bürgern und für die Bürger zu gestalten“: Das betont Bürgermeister Klaus Heilinglechner mit Blick auf die im November 2017 vom Stadtrat einstimmig beschlossene Umgestaltung der Marktstraße. Wie berichtet hat die Kommune in diesem Zusammenhang einen Bürgerbeteiligungsprozess gestartet, den es laut Rathauschef in dieser Dimension in der Flößerstadt noch nicht gab. Die Auftaktveranstaltung findet am Donnerstag, 22. November, ab 19 Uhr in der Loisachhalle statt.

Nach der Eröffnung durch Heilinglechner stellt Stadtmanager Dr. Stefan Werner das Projekt noch einmal vor. Begleitet und moderiert wird der Prozess von Stephanie Pettrich (Büro „Identität und Image“). Zu hören sein werden Impulsreferate zu den Themen Planungsprämissen (Claudia Schreiber, Büro Schreiber Architektur) sowie „Digitale Bürgerbeteiligung“ (Melanie Piser, Technische Hochschule Deggendorf). Der Abend wird abgerundet mit einer Stärken-/ Schwächen-Abfrage und einer „Jetzt-red’-i-„Runde. Zum guten Schluss soll die Frage beantwortet werden: „Wie geht’s nun weiter?“, kündigt Stadtmanager Werner an.

Das Ziel des Bürgerbeteiligungsprozesses, dessen Ergebnisse voraussichtlich im März 2019 präsentiert werden, erklärt der Bürgermeister: „Kurz umrissen soll die Innenstadt lebendiger werden und mehr Aufenthaltsqualität entstehen.“ Werner ergänzt: „Der Kernbereich der Bürgerbeteiligung wird die Umgestaltung der Marktstraße zwischen Musikschule und Johannisgasse sein.“ Heilinglechner hofft, dass möglichst viele Wolfratshauser mit ins Boot klettern: „Die Loisachhalle muss voll werden.“ Der Rathauschef freut sich auf einen „spannenden Dialog zur Zukunft unserer Altstadt“.

Ausdrücklich ausgeschlossen vom Bürgerbeteiligung-Prozess sind die vier städtischen Liegenschaften in der Altstadt – das Gebäude am Untermarkt 10, die ehemalige Happsche Apotheke, der Boodevaar-Turm sowie das alte Pumpenhaus am Loisachufer. Die Entscheidung, wie mit diesen Immobilien verfahren wird, soll wie berichtet in der Stadtratssitzung an diesem Dienstag fallen. CSU, Bürgervereinigung, SPD und Grüne haben einen gemeinsamen Antrag erarbeitet.

An die Auftaktveranstaltung am Donnerstag in der Loisachhalle schließt sich am Freitag, 14. Dezember, eine „Stadt(ver)führung“ an. Stadtmanager Werner lädt Interessierte für 16 Uhr zum Landhauscafé (Sauerlacher Straße 10) ein, um gemeinsam mit ihnen den „Planungsumgriff“ zu begehen. Bei diesem Stadtspaziergang sollen laut Werner erste Ideen und Anregungen zur Gestaltung der Altstadt gesammelt werden.

Lesen Sie dazu auch: Bürgerbeteiligung: Wäre fatal, wenn die Wolfratshauser diese Chance nicht nutzen

Weiter geht’s mit einem „Kreativtag“ (Samstag, 26. Januar, 10 bis 16 Uhr, Loisachhalle). Hier sollen Ideen diskutiert und entwickelt werden, die die Planer anschließend skizzieren. Werner: „Diese werden im Anschluss auf Machbarkeit überprüft und planerisch aufbereitet.“ Das gesamte Maßnahmenpaket, das zur Attraktivitätssteigerung der Altstadt beitragen soll, wird nach der Abschlusspräsentation im März 2019 dem Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt.

cce

Infos im Internet:

www.wolfratshausen.de/beteiligung