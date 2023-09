Umspannwerk: Baustelle läuft seit über zwei Jahren

Von: Dominik Stallein

Teilen

Erneuertes Umspannwerk: In die Maßnahme in Waldram investiert der Stromversorger Bayernwerk rund 8,5 Millionen Euro. © sabine hermsdorf-Hiss

Seit über zwei Jahren läuft die Baustelle am Umspannwerk in Waldram. Die Erneuerung des Knotenpunkts kostet 8,5 Millionen Euro.

Waldram – Es ist eine jahrelange Baustelle – und sie wird noch weiter bestehen. Direkt an der Zufahrt nach Waldram, genauer gesagt an der Sudetenstraße, sind seit zweieinhalb Jahren Bagger im Einsatz. „Ein modernes Umspannwerk und damit ein leistungsstarker Knotenpunkt für die Einspeisung und regionale Verteilung erneuerbarer Energie“ entsteht an der Stelle, sagt Christian Martens, Bayernwerk-Sprecher, auf Nachfrage unserer Zeitung. Die Maßnahme ist altersbedingt: Das Umspannwerk „Föhrenwald“ an der Sudetenstraße ist seit 1967 in Betrieb. Mit dem neuen „wird die Kapazität erhöht“. Damit mache Bayernwerk „den Weg frei für die Energiezukunft in der Region. Wir schaffen im Umspannwerk Föhrenwald und mit der Anbindung eine neue Herzkammer für die Energiewende.“

Auch Geretsried und Beuerberg werden mit Strom versorgt

Ein Umspannwerk spielt in der Energieversorgung eine wichtige Rolle: Von dort aus wird dezentral erzeugte Energie regional verteilt. Die Anlage ist in der Regel nicht vor Ort besetzt, sondern wird ferngesteuert, im Waldramer Fall übernehmen das Leitstellen in Dachau und in Neunburg vorm Wald in der Oberpfalz. Die beiden Hochspannungsfreileitungen führen von Waldram aus in Richtung Höllriegelskreuth und Kochel. Das Umspannwerk Föhrenwald versorgt Industrie- und Gewerbebetriebe, die Stadt Wolfratshausen und einige benachbarte Orte wie Geretsried und Beuerberg mit Strom.

Was bisher auf der Baustelle geschehen ist: Die alte 110.000-Volt-Freiflächenanlage wurde zurückgebaut und durch ein Provisorium ersetzt. Neu angelegt wurde bereits ein zentrales Gebäude, das sowohl die drei Transformatoren, die Hoch- und Mittelspannungsschaltanlagen sowie die Schutz- und Steuerungstechnik beherbergt. „Drei mächtige Netztransformatoren in offenen Boxen an der Gebäudeaußenseite sichern die regionale Stromversorgung“, erklärt Martens. Außerhalb des Gebäudes werden die dafür erforderlichen E-Spulen platziert.

Inbetriebnahme ist für Mitte 2024 geplant

Die Inbetriebnahme des neuen Umspannwerks ist Mitte des nächsten Jahres geplant. Die Baumaßnahme ist damit noch nicht beendet: Anschließend werden das bestehende Schalthaus und die Provisorien zurückgebaut, wie Martens berichtet. Die Erneuerung kostet den Stromversorger rund 8,5 Millionen Euro. Im Kundencenter-Gebiet Penzberg des Bayernwerks, zu dem unter anderem Wolfratshausen gehört, hält das Unternehmen dieses Jahr allein für ein besseres Mittel- und Niederspannungsnetz rund 40 Millionen Euro bereit.

dst

Lesen Sie auch: So viele Solaranlagen gibt‘s aktuell in Wolfratshausen - und so viel Strom können sie produzieren

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.