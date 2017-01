Unbekannte beschädigen zwei Fahrzeuge

von Frederik Lang schließen

Die Wolfratshauser Polizei ermittelt in zwei Unfallfluchten und bittet um Hinweise. Ein Ford und ein VW wurden beschädigt.

Am Montag gegen 8 Uhr hatte eine 23-jährige Dietramszellerin ihren Ford am östlichen Hans-Urmiller-Ring geparkt. Als sie am Dienstag gegen 7.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass ein unbekannter Fahrzeugführer gegen ihren Pkw gestoßen war und sich entfernt hatte, ohne eine Nachricht zu hinterlassen. Der Schaden beläuft sich auf rund 1500 Euro. Der zweite Vorfall ereignete sich zwischen Samstag und Montag. Wie die Polizei berichtet, hat ein unbekannter Täter in diesem Zeitraum offenbar mutwillig das linke Rücklicht eines VW beschädigt, den ein 59-jähriger Wolfratshauser an der Ahornstraße auf Privatgrund abgestellt hatte. Der Schaden beträgt 200 Euro. Hinweise zu beiden Fällen an die Wolfratshauser Polizei unter der Telefonnummer 0 81 71/4 21 10.