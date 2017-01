Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht

Wolfratshausen - In einem Fall von Unfallflucht ermittelt die Wolfratshauser Polizei.

Eine 51-jährige Wolfratshauserin hatte ihren BMW am Dienstagabend in der Geltinger Straße vor der Tennishalle geparkt. Zwischen 18 und 21.30 Uhr prallte ein bisher Unbekannter beim Ein- oder Ausparken gegen den BMW. Er verursachte an der Stoßstange hinten links einen Schaden in Höhe von 1500 Euro. Der Verursacher fuhr ohne sich um den Schaden zu kümmern davon.

pr