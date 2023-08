„Exklusivität nicht unser Auftrag“: Kirchenaustritte häufen sich – Zwei Pfarrer sprechen über Gründe und Folgen

Von: Jannis Gogolin

Teilen

Die Mitglieder rinnen den Kirchen durch die Hände: In Zukunft werden sie noch mehr auf Spenden und Ehrenamt angewiesen sein, sagt Pfarrer Florian Gruber. © Matthias Schrader/dpa

Die Zahl der Kirchenaustritte ist auf einem Allzeithoch, auch in Bad Tölz-Wolfratshausen. Nun sprechen zwei Pfarrer über Gründe, Konsequenzen und Hoffnung.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die deutsche Kirche hat Schlagseite. Welle um Welle wenden Menschen ihr den Rücken zu. Allein im Landkreis machten sich im Jahr 2022 über 1850 Menschen mit dem Austrittsgesuch auf den Weg zum Standesamt. Die Kirchen befinden sich in einer prekären Lage, müssen an vielen Fronten Rückschläge einstecken. Und trotz Missbrauchsskandalen, Anachronismen und Intransparenz sind sich zwei Pfarrer einig: Die Kirche hat Zukunft – so unklar sie auch erscheint.

„Exklusivität nicht unser Auftrag“: Kirchenaustritte häufen sich – Pfarrer sprechen über Gründe und Folgen

Beim Stichwort Kirchenaustritte denken viele primär an die katholische Kirche. „Aber uns betrifft das auch“, stellt Florian Gruber klar. Er ist Pfarrer an der evangelisch-lutherischen Kirche St. Michael in Wolfratshausen. Dort mache sich die schwierige Situation inzwischen strukturell bemerkbar. Bisher sorgen sich in den drei evangelischen Kirchengemeinden Schäftlarn, Wolfratshausen und Geretsried acht hauptamtliche Mitarbeiter um die Gottesdienste, Gemeindepflege und Verwaltung.

Wir rechnen mit heftigen Einnahmerückgängen.

Bis zum Jahr 2030 soll sich das Personal laut Gruber halbieren. Insgesamt macht der evangelische Pfarrer drei Ursachen für die prekäre Lage verantwortlich. „Einerseits gehen immer mehr Gemeindemitglieder in den Ruhestand und zahlen wesentlich weniger Kirchensteuer. Wir rechnen mit heftigen Einnahmerückgängen.“ Dazu die zunehmenden Austritte. Und neue Mitglieder seien schwer zu bekommen. Das liege seiner Einschätzung nach an einer inneren Einstellung der jüngeren Generationen. Der Wille, sich längerfristig an eine Organisation zu binden, sei in diesen deutlich schwächer ausgeprägt, vermutet er.

Aktuelle Nachrichten aus der Region Wolfratshausen/Geretsried lesen Sie hier

Die Konsequenz der Kürzungen im Personal und Haushalt: die Gründung eines neuen Gemeindeverbunds. Pfarrei Isar-Loisachtal soll sie heißen und mit einer zentralisierten Verwaltung Kosten und Arbeit einsparen. „Damit sind wir in der Region Vorreiter.“ Mit dieser Maßnahme sei es aber noch nicht getan. In Zukunft werde die Kirche „immer mehr von Spenden und Ehrenamt abhängig sein“.

Florian Gruber, evangelischer Pfarrer in Wolfratshausen © Sabine Hermsdorf-Hiss

Trotz aller Umstände scheint es aber, als behalte Gruber die Zuversicht. „Es ist der Lauf der Zeit. Wir müssen eben nur schauen, wie wir unsere Funktionen erhalten.“ Was genau die Funktion der örtlichen Kirchengemeinde ist? Gruber macht das an konkreten Beispielen in Wolfratshausen fest. Neben den Mitgliedern stehen die Türen der evangelisch-lutherischen Gemeinde auch für Nicht-Mitglieder offen. Es seien also alle als Gottesdienstbesucher, Taufeltern oder Brautpaare willkommen – unabhängig davon, ob ihre Namen in der Kirchenkartei stehen.

Bei allem Optimismus bleibt eine Sorge – Und die betrifft die ganze Gesellschaft

Der Kinderhort habe seinen Spielplatz auf dem Gelände der Gemeinde aufgebaut. Der Verein „Bürger für Bürger“ nutze die Räume der Pfarrei, die schon seit 25 Jahren für Gemeindeleben jeglicher Art offenstehen – nicht nur für Kirche und Co.. Und dann wäre noch der evangelische Kindergarten, bei dem nach Grubers Schätzung die wenigsten Kinder auch Gemeindemitglieder sind. „Wir sind für alle Menschen da, egal ob gläubig, Kirchenmitglied oder nicht. Exklusivität entspricht nicht unserem Auftrag“, betont er. Es gehe um Gemeinschaft und Mitmenschlichkeit. Diese Einsicht, das gebe er zu, müsse aber noch „in die Köpfe vieler Amtsträger“.

Dr. Josef Rauffer, katholischer Pfarrer in der Lenggrieser Gemeinde © Michaela Rehle

Der Pfarrer ist optimistisch, dass sich auch in Zukunft alles fügt. Doch eine Sorgenfalte ziert seine Stirn. Und die ist umso tiefer. Das öffentliche Ansehen der Kirche rutsche immer weiter ab. Das sei bedauerlich. Denn die Kirche sei insbesondere im Trubel der heutigen Zeit eine wichtige Stimme. Gruber sieht seine Überzeugung spätestens dann bestätigt, wenn er einen Blick in Tageszeitungen oder Nachrichtenportale wirft: „Die Politik sollte nicht bestimmen, was moralisch richtig ist. Es braucht eine unabhängige Institution, die über moralische Fragen redet, ohne die Antworten direkt in Gesetze gießen zu müssen.“

Manche verbinden die römisch-katholische Kirche eben nicht mehr mit dem Pfarrheim vor Ort.

Diese Perspektive teilt Dr. Josef Rauffer. Für den katholischen Pfarrer aus Lenggries hat die Kirche nach wie vor einen festen Platz in der Gesellschaft – deren Vorteile zu oft unter den Scheffel gestellt werden. „Wir sollten öfter und selbstbewusster über die positiven Seiten der Kirche reden, ohne dabei die negativen Aspekte zu leugnen“, sagt er.

Als Pfarrer vor Ort sei man oft machtlos: Doch Vertrauen in Kirche, Papst und Gemeinschaft besteht weiter

Gründe für Austritte erfahre Rauffer selten – „aber immer dann, wenn sich Menschen umentscheiden und wieder eintreten“. Hauptsächlich führen diese „steuerliche Gründe“ an. Sie wollen mit ihrem Geld „keine Bischofsgehälter oder überdimensionierte Bauvorhaben“ finanzieren. „Als Pfarrer vor Ort ist man da oft machtlos“, sagt Rauffer. Die Tatsache, dass sie mit den Abgaben auch die Gemeinde vor Ort finanzieren, werde dabei oft vergessen. „Manche verbinden die römisch-katholische Kirche eben nicht mehr mit dem Pfarrheim vor Ort.“

Für zweieinhalb Jahre stand Rauffer dem Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx, als Sekretär zur Seite, lernte auch päpstliche Kirchenpolitik in seiner Zeit im Vatikan kennen. Er habe den Eindruck, dass die deutsche katholische Kirche einen etwas eigenen Weg gehe –Stichwort Reformbewegung „Synodaler Weg“. Wenige Tage nach dem Gespräch mit unserer Zeitung beraumte Papst Franziskus eine geheime Sondersitzung an – aus Angst vor einer Spaltung.

Doch für Rauffer trägt das Kirchenoberhaupt den Titel „Pontifex Maximus“, also „größter Brückenbauer“ aus gutem Grund. Bisher schaffte er es immer, die verschiedenen Strömungen zu vereinen. Ob das die Progressiven und Konservativen seien oder die hohe Geistlichkeit in Rom und die Gläubigen in einem oberbayerischem Ort wie Lenggries. „Das kann nur die Kirche“, betont Rauffer. „Darum ist ihr Fortbestand auch so wichtig. Viele Menschen unter einem Banner zu versammeln.“

Immer einen Besuch wert: Die neun charmantesten Altstädte in Bayern Fotostrecke ansehen

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.