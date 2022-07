„Unermüdlicher Motor für den Wirtschaftsstandort“: IHK gratuliert Krämmel Unternehmensgruppe

Von: Peter Borchers

Glückwünsche zum 75. Firmenjubiläum: IHK-Präsident Klaus Josef Lutz (re.) übergab die Ehrenurkunde an Reinhold Krämmel (Mitte) und dessen Söhne Korbinian (2. v. li.) und Marinus (2. v. re.), am Unternehmenssitz in Wolfratshausen. Landrat Josef Niedermaier (li.) gratulierte ebenfalls. © Andy Ilmberger

1947 gründete sich die Firma Krämmel in Geretsried. Heuer feiert das Bauunternehmen, mittlerweile in Wolfratshausen ansässig, 75. Geburtstag. Die IHK gratulierte.

Wolfratshausen – Anlässlich des 75-jährigen Firmenjubiläums der Krämmel-Unternehmensgruppe hat die Industrie- und Handelskammer (IHK) für München und Oberbayern das traditionsreiche Bau- und Immobilienunternehmen mit einer Ehrenurkunde gewürdigt. „Blickt man auf Ihre Unternehmensgeschichte, so liegt es klar auf der Hand: Der Name Krämmel steht beispielhaft für Unternehmergeist, Innovationskraft und Mut zum Wandel“, wird Klaus Josef Lutz, Präsident der IHK für München und Oberbayern, in einer Pressemitteilung der IHK zitiert. Lutz übergab gemeinsam mit Landrat Josef Niedermaier die Urkunde an Reinhold Krämmel, Beiratsvorsitzender des Unternehmens, sowie an dessen Söhne Korbinian und Marinus.

„Seit Jahrzehnten prägen Ihre Unternehmen die wirtschaftliche Entwicklung in der Region“, sagte Lutz in seiner Laudatio. „Ob in den Aufbaujahren nach dem Krieg oder später während der Wirtschaftswunderzeit – bis heute, wenn sich besonders auch die Bau- und Immobilienbranche neuen Herausforderungen wie Nachhaltigkeit, Klimaneutralität, Energie- und Rohstoffversorgung stellen muss, sind und bleiben Sie eine treibende Kraft und ein echter Motor für die Prosperität unseres Wirtschaftsstandorts.“ Die Geburtsstunde der Firma Krämmel schlug 1947 in Wolfratshausen. Von 1948 bis ins Jahr 2000 hatte das Familienunternehmen seinen Sitz in Geretsried. Nach dem Abschied von Reinhold Krämmel aus dem operativen Geschäft führt dessen Sohn Korbinian das Bauunternehmen in dritter Generation. Sein Bruder Marinus ist Geschäftsführer der ITB Isar Transportbeton GmbH.

peb

