Baute für den FC Bayern und „Winnetou“: Star-Architekt „völlig unerwartet“ verstorben

Von: Carl-Christian Eick

Der Architekt Tom Ferster – hier vor dem neuen Geschäfts- und Wohnhaus am Untermarkt in der Wolfratshauser Altstadt – ist im Alter von 82 Jahren gestorben. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Tausende Bauten tragen seine Handschrift: Der Wolfratshauser Architekt Tom Ferster ist nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 82 Jahren gestorben. Ein Nachruf.

Wolfratshausen – Eines seiner letzten Projekte war das neue Geschäfts- und Wohnhaus am Untermarkt 7-11, das wie berichtet das Isar-Kaufhaus in der Wolfratshauser Altstadt ersetzt hat: Nach kurzer, schwerer Krankheit ist der Architekt Tom Ferster im Alter von 82 Jahren am vergangenen Samstag verstorben.

„Wir können es noch nicht fassen, es geschah völlig unerwartet“, sagt Architektin Christiane Kronewirth, die 17 Jahre zum Ferster-Team gehört. „Man konnte sich stets zu 100 Prozent auf ihn verlassen“, die Zusammenarbeit mit dem Chef sei geprägt gewesen „von einem großen gegenseitigen Vertrauensverhältnis“, so Kronewirth.

Ferster, geboren am 1. Mai 1941 in Reichenberg/Sudetenland, öffnete nach seinem Studium an der Technischen Universität München im Jahr 1972 ein Zwei-Zimmer-Büro in der Loisachstadt. Seine ersten Aufträge: Dachgeschossausbauten. Binnen kurzer Zeit machte sich der Diplom-Ingenieur, der nach eigenen Worten gerne „ein Entertainer wie Peter Frankenfeld“ geworden wäre, weit über die Stadtgrenzen hinaus einen Namen.

Das Wolfratshauser Rathaus trägt seine Handschrift, der Haderbräu-Komplex, das Sportheim im Isar-Loisach-Stadion, der Golfclub Beuerberg, Dutzende Wohnhäuser und Promi-Villen im Speckgürtel Münchens, im französischen Saint Tropez, auf der Insel Mallorca und in der spanischen Küstenstadt Marbella. Nicht zu vergessen: Nach Fersters Plänen entstand die Schaltzentrale des Fußball-Rekordmeisters FC Bayern München an der Säbener Straße („das war der Ritterschlag“), und bei der Sanierung des denkmalgeschützten Orlando-Hauses am Platzl in München („mein größtes Projekt“) war der Wolfratshauser federführend.

Boulevardzeitung verpasste ihm 2013 den Titel „Star-Architekt“

„2500 bis 3000 Bauten“, so Ferster kürzlich gegenüber unserer Zeitung rückblickend, habe er in seinem Berufsleben entworfen. Eine Boulevardzeitung verpasste ihm 2013 den Titel „Star-Architekt“. Zu diesem Zeitpunkt arbeitete er für „Winnetou“-Darsteller Pierre Brice. Dabei legte Ferster immer Wert darauf, dass sich er, der „Dienstleister“, und der Auftraggeber „auf Augenhöhe“ begegnen. Ganz egal, wie prominent beziehungsweise betucht der potenzielle Bauherr ist.

Der Wolfratshauser Unternehmer, im Sternzeichen des Stiers geboren, sprühte vor Lebensfreude. Anekdoten, die ihn charakterisieren, kursieren zuhauf. Sein Netzwerk war groß, mit vielen Spitzenvertretern aus Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur und Gesellschaft war er per Du.

Tom Ferster gestorben: Gut 50 Jahre zeichnete Ferster alle Entwürfe mit einem Bleistift

Ende Mai, als unsere Zeitung das letzte Mal lange mit dem 82-Jährigen sprach, zögerte er mit der Antwort auf die Frage: War das Geschäfts- und Wohnhaus am Untermarkt sein letztes Projekt? Wird er fortan mit Familie und Freunden das süße Leben genießen? Maximal „ein bisschen kürzertreten“ wolle er. Aber den Bleistift, mit dem er seit rund 50 Jahren alle Entwürfe gezeichnet hat, endgültig aus der Hand legen? Nein, das wolle er nicht. Beinahe entschuldigend wies er auf zahlreiche Planskizzen hin, die auf seinem Schreibtisch lagen: „Dem habe ich fest versprochen, dass ich mich um sein Projekt kümmer – und das hier wird etwas, das ich für einen langjährigen Freund plane.“ Der Mensch denkt. Vieles andere steht nicht in seiner Macht.

„Ein Familienmensch, wie er im Buche steht“

Ferster hinterlässt seine Ehefrau Ingrid, Tochter Alexandra, Schwiegersohn Roman, Enkeltochter Rosalie (9) und den nach dem Opa genannten Enkel Tom (4). „Mein Mann war ein Familienmensch, wie er im Buche steht“, sagt Ingrid Ferster mit tränenerstickter Stimme. „Wahnsinnig liebenswert, sehr großzügig, ehrlich – und er hatte immer ein offenes Ohr für jeden, war immer für jeden da.“

Beisetzung auf dem Friedhof in Wolfratshausen-Nantwein

Das Requiem findet am Mittwoch, 2. August, um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Andreas in Wolfratshausen statt. Anschließend Beisetzung auf dem Friedhof in Wolfratshausen-Nantwein. (cce)

