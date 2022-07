Unfall bei Wolfratshausen: 82-Jähriger übersieht Motorrad

Von: Dominik Stallein

Zu einem Unfall kam es bei Wolfratshausen.

Erneut gab es eine Kollision auf der Staatsstraße zwischen Wolfratshausen und Egling. Ein Motorradfahrer wurde leicht verletzt.

Wolfratshausen - An der Kreuzung der Staatsstraßen 2070 und 2073 kam es am Donnerstagabend zu einem Verkehrsunfall. Ein 82-Jähriger aus Geretsried fuhr mit seinem Pkw von Ascholding kommend auf die Kreuzung Puppling/Wolfratshausen. Dabei übersah er jedoch einen Motorradfahrer. Der Unterhachinger fuhr in Richtung Wolfratshausen. In der Folge kollidierten die Fahrzeuge: Das Motorrad rammte die rechte Fahrzeugseite des PKW.

Wie die Polizei mitteilt, wurde der 47-jährige Motorradfahrer bei dem Zusammenstoß nur leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden an den beiden Fahrzeugen in Höhe von etwa 5500 Euro.

Vor wenigen Wochen gab es auf der Staatsstraße - nur wenige Meter entfernt - bereits einen Unfall mit Beteiligung eines Motorradfahrers. Dieser starb nach einer Kollision noch an der Unfallstelle. Seither gibt es eine Diskussion, ob besondere Maßnahmen für die sogenannte „Unfallhäufungsstelle“ ergriffen werden müssen.