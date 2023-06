Außer Kontrolle geraten: Lieferwagen kommt von Fahrbahn ab - und kollidiert mit Baum

Von: Jannis Gogolin

Ein Baum stoppte die Fahrt eines 51-Jährigen. © SH

Am Floßkanal kollidierte am Mittwoch ein weißer Lieferwagen mit einem Baum. Rettungskräfte brachten den Fahrer ins Krankenhaus.

Wolfratshausen – Mit einem Briefkasten und Baum kollidierte am Mittwoch gegen 16.50 Uhr ein weißer Lieferwagen Am Floßkanal. Wie die Polizei berichtet, liegt die Ursache des Unfalls in einem medizinischen Notfall des 51-jährigen Fahrers.

Unfall in Wolfratshausen: Fahrer von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht

Bei langsamer Geschwindigkeit geriet der Wagen außer Kontrolle, kam von der Fahrbahn ab und stoppte erst an einem Baum vor einem Wohnhaus.

Der Fahrer erlitt dabei keine Verletzungen, wurde aber von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Schaden auf ungefähr 10 000 Euro. jg

