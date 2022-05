Unfall mit vier Verletzten in Wolfratshausen - auch einjähriges Mädchen saß im Auto

Von: Carl-Christian Eick

Teilen

Vier Verletzte mussten ins Krankenhaus: Ein Unfall in Wolfratshausen ereignete sich am Mittwoch. © Symbolfoto / Daniel Karmann

Bei einem Auto-Unfall in Wolfratshausen wurden vier Menschen leicht verletzt. In einem der Wagen saß ein einjähriges Mädchen. Es wurde im Krankenhaus behandelt.

Ein folgenschwerer Zusammenstoß von zwei Pkw hat sich am Mittwoch gegen 14.15 Uhr auf der Äußeren Sauerlacher Straße ereignet. Laut Polizei war eine Autofahrerin (46) aus Wolfratshausen stadtauswärts unterwegs und wollte nach links auf den Tulpenweg abbiegen.

Unfall mit vier Verletzten in Wolfratshausen - Auch einjähriges Mädchen saß im Auto

Dabei übersah sie den stadteinwärts fahrenden Pkw eines 74-jährigen Eglingers – in seinem Wagen saßen zudem ein 46-Jähriger sowie ein einjähriges Mädchen. Die beiden Pkw kollidierten, alle vier Unfallbeteiligten erlitten bei dem Zusammenstoß jeweils leichte Verletzungen und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 14 000 Euro.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Vor kurzem hat ein anderer Unfall in Wolfratshausen für Aufsehen gesorgt: Ein Auto stürzte am Wolfratshauser Berg acht Meter in die Tiefe.