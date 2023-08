Ungebrochene Unterstützung beim Asylhelferkreis – „Da ist egal, wo sie herkommen“

Von: Dominik Stallein

Willkommen in Wolfratshausen: Ines Lobenstein hat in den vergangenen elf Jahren viele Asylbewerber in der Loisachstadt begrüßt – so wie hier bei der Eröffnung des Asylzentrums im Jahr 2015. © Hans Lippert/ Archiv

Rund 80 Ehrenamtliche sind aktuell im Wolfratshauser Asyl-Helferkreis engagiert. Das Angebot der Ehrenamtlichen wächst immer weiter.

Wolfratshausen – Aus vielen Gemeinden in ganz Deutschland hört man das Murren der ehrenamtlichen Asylhelfer. Die Arbeit schlaucht, ein Ende ist nicht in Sicht und es gebe immer wieder Rückschläge. In der Loisachstadt ist das anders: Immer noch sind etwa 80 Freiwillige aktiv. „Wir haben eine gute und gesunde Mischung im Team“, sagt Ines Lobenstein – vielleicht komme daher die weiterhin anhaltende Motivation.

Noch ein wichtiger Faktor: „Alle Helfer achten auch auf sich.“ Wird es einem Ehrenamtlichen mal zu viel, nehme er oder sie sich ein wenig zurück. „Das ist wichtig, es ist schließlich immer noch ein freiwilliges Ehrenamt“, sagt Lobenstein. Das Engagement in der Flüchtlingshilfe bringe – neben vielen schönen Momenten – immer wieder Rückschläge und negative Erlebnisse mit. In solchen Fällen versuchen Lobenstein und die anderen Leiterinnen des Helferkreises beizustehen, außerdem gibt es Supervisionen, in denen die Freiwilligen lernen, mit solchen Erfahrungen umzugehen.

Jeder Flüchtling, egal aus welchem Gebiet er kommt, ist jemand, der seine Heimat verloren hat und traumatische Erfahrungen gemacht hat.

Lieber spricht Lobenstein über die positiven Erfahrungen, die sie und ihre Mitstreiter in den vergangenen elf Jahren – so lange ist der Helferkreis aktiv – gemacht haben. Da seien viele Erfolgsgeschichten von Menschen, die sich in ihrer neuen Heimat Wolfratshausen integriert haben, eine Arbeit gefunden und eine Wohnung angemietet haben. „Das sind Fälle, die für uns alle eine unheimliche Motivation sind.“

Erfolgsgeschichten motivieren – Flüchtlingsstrom reißt nicht ab

Dass immer wieder neue Helfer zum Kreis dazustoßen, der seit einigen Jahren zur Nachbarschaftshilfe Bürger für Bürger gehört, habe verschiedene Gründe – zum Beispiel den, dass die bestehenden Helfer zufrieden sind. „Sie erzählen positiv von der Arbeit und dem Engagement – das sorgt dafür, dass immer wieder neue Leute dazu kommen und sich auch in diesem positiven Team einbringen wollen.“

Ein weiterer Grund – wenn auch ein trauriger – ist der Krieg in Europa. Nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine hätten sich dem Helferkreis einige neue Mitstreiter angeschlossen. „Durch die vielen neuen Leute haben wir mal wieder über den Tellerrand hinausgeguckt“, sagt Lobenstein. Soll heißen: Die Neulinge brachten sich mit frischen Ideen ein. „Wir lassen sie auch immer wieder etwas ausprobieren – die Arbeit soll jedem auch Spaß machen und die Möglichkeit geben, eigene Ideen umzusetzen.“ Zum Beispiel in der Hausaufgabenhilfe, bei Deutschkursen, den Kindergruppen oder den handwerklichen Angeboten. Die meisten der Helferkreis-Aktivitäten gibt es schon seit elf Jahren. „Der Bedarf ist noch da, aber wir haben alle unsere Angebote mit der Zeit immer weiterentwickelt“, sagt Lobenstein.

Waren zu Anfang des Engagements die Geflüchteten vor allem aus Staaten des Nahen Ostens und Nordafrikas, sind inzwischen immer mehr Menschen auch aus Europa in Wolfratshausen untergebracht, die vor dem Krieg in der Ukraine geflohen sind. Für Lobenstein und ihre Mitstreiter macht das keinen großen Unterschied: „Jeder Flüchtling, egal aus welchem Gebiet er kommt, ist jemand, der seine Heimat verloren hat und traumatische Erfahrungen gemacht hat.“

Für diese Menschen da zu sein, sei die Hauptmotivation der Ehrenamtlichen. Auch wenn die Ukrainer sich tendenziell etwas leichter an die mitteleuropäischen Gepflogenheiten gewöhnen würden, sei die Integration für die Neuankömmlinge immer noch schwierig. „Da ist egal, wo sie herkommen – sich in der neuen Umgebung zurechtzufinden, dauert immer eine gewisse Zeit.“ Dass sich die Mühe lohnt, würden aber die Erfolgsgeschichten aus den vergangenen Jahren des Engagements zeigen – und neuen Mut für die kommenden Jahre schenken. Denn ein Ende des Flüchtlingszustroms ist nicht in Sicht.