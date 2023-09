„Unsere Fässer kriegen sie nicht leer“: Junger Wirt eröffnet pünktlich zur größten Party der Stadt

Von: Dominik Stallein

Die Stühle werden noch umgedreht: Lukas Johann in seiner Bar, dem „LJs“. Er eröffnet am Samstagabend – pünktlich zum Wolfratshauser Wirtefest. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Am Samstagabend ist Wirtefest und im ehemaligen Zeppelin eröffnet Lukas Johann seine neue Bar. „LJ“s heißt sie - und ist dem Ansturm von Partygästen gewappnet.

Wolfratshausen – Wirte, Musiker und Feierfreunde fiebern dem Wirtefest Wolfratshausen entgegen. Ein junger Mann tut das ganz besonders: Am Samstag eröffnet Lukas Johann „LJs Bar“ im Gewerbegebiet. Beim jüngsten Wirtefest im vergangenen Jahr feierte sein Vorgänger Sepp Schwarzenbach seinen Abschied von der „Zeppelin-Bar“. Nach ziemlich genau einem Jahr Leerstand möchte der 26-jährige Johann das Wolfratshauser Nachtleben auffrischen.

Herr Johann, die wichtigste Frage zuerst: Ist das Bier fürs Wirtefest schon kaltgestellt?

Johann: Natürlich! Übrigens nicht nur das Bier, sondern alle Getränke. Für Samstag sind wir ausgerüstet.

Sind Sie sicher?

Johann: Ich bin mir sicher. Wir haben alleine 500 Liter Bier in der Kühlung. Ich rechne schon mit vielen durstigen Gästen, aber unsere Fässer werden sie nicht leer trinken können.

Sie öffnen am Samstag zum ersten Mal für alle – genau an dem Abend, wo in Wolfratshausen so viele Nachtschwärmer unterwegs sind, wie das ganze Jahr sonst nicht. Wie wollen Sie den Andrang bewältigen?

Johann: Wir haben Testläufe gemacht und Freunde und Bekannte eingeladen. Da hat alles gut funktioniert und unser Team konnte sich schon einmal einspielen. Ich habe ja ohnehin relativ viele Mitarbeiter aus dem früheren Zeppelin übernommen. Die kennen die Abläufe und das Lokal schon gut und sind routiniert.

Tausende Menschen ziehen an Ihrem Eröffnungsabend durch Wolfratshausen. Ist der zu erwartende Ansturm eine große Chance oder ein riesiges Risiko?

Johann: Grundsätzlich gibt’s doch immer ein Risiko. Das ist am Samstag auch so, aber ich glaube es ist nicht allzu groß. Zum einen, weil jeder weiß, dass wir neu sind und gerade erst eröffnen. Zum anderen, weil die Stimmung richtig gut sein wird und ich mir sicher bin, dass die Leute, die auf dem Wirtefest Party machen wollen, auch darüber hinwegsehen, wenn mal eine Kleinigkeit nicht perfekt funktioniert. Also: Die Eröffnung am Wirtefest ist eine Chance.

Haben Sie sich besonders vorbereitet?

Johann: Schon, ja. Ich habe das ganze Team zur Vorbesprechung eingeladen, wo wir nochmal alles durchgehen. Am Samstag sind mehr Leute im Einsatz als zu normalen Öffnungstagen. Weil ich davon ausgehe, dass der Laden richtig voll wird. Außerdem habe ich für den Abend eine Security-Firma engagiert. Wir sind ja das Schlusslicht des Wirtefests, da möchten wir sichergehen, dass alles ruhig abläuft.

Was heißt „Schlusslicht“ denn in Zeit?

Johann: Offiziell? Da haben wir bis gegen 3 Uhr anvisiert. Aber ich gehe davon aus, dass ich erst irgendwann in der Früh die Türen schließen werde.

Wie nervös sind Sie?

Johann: Das ist glaube ich das falsche Wort.

Aufgeregt?

Johann: Ich bin (zögert etwas) gespannt. Auf die Stimmung, auf die Party, auf den Abend. Ich bin gespannt, wie viele Leute wirklich kommen und wie der ganze Abend läuft. Aber nervös bin ich nicht. Ich sperre am Samstag die Bar auf und freue mich auf das, was kommt.

Das Interview führte Dominik Stallein