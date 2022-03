Unternehmerverbände UWW und IGG stehen hinter den Sanktionen gegen Russland

Von: Doris Schmid

Die Sanktionen belasten die russische Wirtschaft zunehmend © Arno Burgi / dpa

Als Reaktion auf den Angriff auf die Ukraine verhängte die EU Sanktionen gegen Russland. Das hat Auswirkungen auf die Wirtschaft – auch in der Region.

Wolfratshausen/Geretsried – Die Vorsitzenden der beiden großen Wirtschaftsverbände im Nordlandkreis, Christian von Stülpnagel von der Unternehmervereinigung Wirtschaftsraum Wolfratshausen, kurz UWW, und Andreas Janka von der Industriegemeinschaft Geretsried (IGG), stehen voll hinter diesem Instrument der Außenpolitik.

Christian von Stülpnagel ist Vorsitzender der UWW. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die UWW vertritt aktuell die Interessen von 128 Mitgliedern. Die wirtschaftlichen Sanktionen gegen die Russische Föderation hält Christian von Stülpnagel für absolut richtig. „Wir sind heute in einer international agierenden Welt“, sagt der UWW-Chef. „Da ist es ein absolutes Muss, zusammenzuhalten und gegebenenfalls selbst auf Geschäfte zu verzichten, um eine freie Welt zu erhalten.“ Der Krieg müsse wirtschaftlich mit allen Mitteln bekämpft werden, eigene Interessen müssten hinten angestellt werden.

Das Leid anderer trifft uns auch, und daher müssen wir unterstützen, wo wir können.

„Immer nur Wachstum ist vielleicht auch nicht fördernd“, meint der UWW-Chef. „Ein Jahr ohne Ergebnis erdet uns und gibt uns die Chance, danach wieder hochzufahren.“ Nach der Wirtschaftskrise 2007/2008 habe es viele „fette Jahre“ gegeben. Nun würden eben magere kommen. „Das Leid anderer trifft uns auch, und daher müssen wir unterstützen, wo wir können“, sagt der Unternehmer. Leider gebe es immer wieder Despoten, die irrational denken und damit viel Leid erzeugen. „Dagegen müssen wir zusammenhalten und Solidarität unabhängig der Nation beweisen.“

Andreas Janka ist Vorsitzender der Industriegemeinschaft Geretsried. © privat

IGG-Vorsitzender Janka befürwortet die Sanktionen gegen Russland ebenfalls. „Dass es zu so einer Situation in Europa überhaupt kommen konnte, ist immer noch nicht greifbar“, meint der Geschäftsführer der J. Ehgartner GmbH aus Geretsried. Speziell die Mitgliedsbetriebe der IGG, die im Automobil- und Automobilzuliefererbereich sowie der Chemiebranche tätig sind, werden sich laut Janka mit der neuen Situation und den Auswirkungen auf ihr Geschäft auseinandersetzen müssen.

Gestiegene Kosten bereiten Kopfzerbrechen

Noch seien diese nicht oder nur teilweise spürbar, weil sie erst vor Kurzem in Kraft getreten sind. „Was man aber heute schon mit Sicherheit sagen kann ist, dass es jeden Betrieb, egal ob regional, national oder international tätig, im Bereich Energiekosten und Energieversorgung mehr oder weniger hart treffen wird“, so der Geretsrieder. Die ohnehin bereits stark gestiegenen Kosten in diesem Bereich würden sicherlich jetzt schon einiges an Kopfzerbrechen bereiten. Die Situation der durch die Corona-Pandemie angeschlagenen internationalen Lieferketten werde sich durch die Sanktionen nochmals verschärfen, befürchtet der Unternehmer.

Neuausrichtung auf eigene Ressourcen

„Die Corona-Pandemie hat uns die internationale Abhängigkeit gezeigt“, pflichtet von Stülpnagel seinem Geretsrieder Pendant bei. Eine Neuausrichtung mehr hin auf eigene Ressourcen könne wohl nicht schaden. Die Einbußen durch die Pandemie habe man insgesamt gut verarbeiten können. „Sicherlich, Einzelne sind schwerer getroffen, und andere haben dafür profitiert“, meint der Geschäftsführer der eg-electronic GmbH. Aber es müsse ja nicht immer ein „Mehr“ sein, und wirtschaftliche Verschiebungen werde es immer geben. „Krieg war bisher für die jetzt arbeitende Bevölkerung nur in den Geschichtsbüchern vorhanden“, sagt der Wolfratshauser. „Jetzt sind wir mitten drin. Dagegen müssen wir kämpfen – eben mit wirtschaftlichen Mitteln und nicht mit Waffen.“

Das volle Ausmaß der Sanktionen werde sich erst in den nächsten Wochen und Monaten spürbar zeigen, prognostiziert IGG-Chef Janka. Er hofft, „dass unsere politischen Akteure hier die richtigen Mittel zur Abfederung finden werden“.

