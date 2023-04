Urlaubstrend Wohnmobil: Polizei warnt – Ein Punkt wird von Neu-Campern oft unterschätzt

„Sicherheit sollte immer an erster Stelle stehen“

Nach wie vor boomen Camping und Wohnmobile. Nun warnt die Polizei: Besitzer der Gefährte müssen besonders das Gesamtgewicht im Auge behalten.

Wolfratshausen – Reisen im Wohnmobil, im Campervan oder mit Dachzelt auf dem Auto boomt. Gerade während der Pandemie schossen die Verkaufszahlen in die Höhe. Was viele (Neu-)Camper nicht wissen: Die Zuladung ist nicht unbegrenzt. Mit Insassen, Fahrrädern und dem halben Hausstand aus den eigenen vier Wänden ist die Grenze schnell erreicht. Die Möglichkeit, seinen Wohnwagen oder sein Wohnmobil wiegen zu lassen, bot nun der TÜV Süd in Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Wolfratshausen und der Verkehrspolizei (VPI) Weilheim, Abteilung Schwerverkehr, an. Letztere waren mit ihrer mobilen Waage vor Ort.

Reisen mit dem Wohnmobil: Polizei warnt – Zuladung begrenzt

Vor dem Start in die schönsten Wochen des Jahres lohnt sich zunächst ein Blick in die Zulassungsbescheinigung Teil 1, den Fahrzeugschein, genauer auf das Feld F2 (im alten Fahrzeugscheinen unter Ziffer 15). „Fahrer mit der Führerscheinklasse B dürfen nur eine Gesamtmasse von 3,5 Tonnen bewegen“, sagt Polizeiobermeister Nathanael Achenbach. Bei Fahrzeugkombinationen werden die Werte von Zugmaschine und Anhänger zusammengerechnet, um das zulässige Gesamtgewicht zu ermitteln.

Also heißt es für die Camper, zum Taschenrechner zu greifen: Gesamtmasse minus Leergewicht ist gleich Zuladung. Ein Beispiel: 3,5 Tonnen abzüglich 3200 Kilogramm Leergewicht ergeben 300 Kilogramm.

Camping-Urlaub: Leergewicht vieler Reisemobile hat sich in letzten Jahren erhöht

Allerdings hat sich das Leergewicht vieler Reisemobile in den vergangenen Jahren durch Bordelektronik, technische Zusatzausrüstung und Luxusausstattung – Stichwort Glamping – stetig erhöht. Die erlaubte Zuladung wird so immer geringer. Aufbauten wie Satellitenschüsseln und Solarpanels bringen noch mehr Gewicht.

Dazu kommen Gasflaschen und Wassertanks – das Gewicht der Insassen nicht zu vergessen. „Viele nehmen auch ihre Fahrräder mit“, sagt Polizeihauptkommissar Peter Staab von der VPI. „Die beliebten E-Bikes wiegen aber um einiges mehr als klassische Zweiräder.“

Was passiert, wenn ein Camper überladen ist? Hier gibt der ADAC auf seiner Homepage umfassend Auskunft. „Die Fahrstabilität nimmt ab, das Fahrzeug kann in den Kurven ausbrechen, der Bremsweg verlängert sich.“ Stellt die Polizei bei einer Kontrolle eine Überschreitung der zulässigen Achslast fest, sind Bußgelder, bei größeren Überschreitungen auch Punkte in Flensburg fällig. Ist die Verkehrssicherheit gefährdet, können die Beamten die Weiterfahrt auch untersagen. Ebenso kann es bei einem Unfall zu Problemen mit der Versicherung kommen.

Überladener Camper: „Fahrstabilität nimmt ab, Bremsweg verlängert sich“

Den Aktionstag, der in dieser Form beim TÜV Süd in Wolfratshausen erstmalig durchgeführt worden ist, nutzten laut Achenbach zwischen 9 Uhr und 14 Uhr rund 30 Wohnmobilbesitzer und zehn Eigentümer von Wohnwagen. Die Experten stellten zwar keine gravierenden Gewichtsüberschreitungen fest. „Einige Fahrzeuginhaber waren aber erstaunt darüber, dass sie bereits nahe an der zulässigen Gesamtmasse sind“. Laut Waage und Zulassungsbescheinigung blieben lediglich zwischen null und 200 Kilo an freier Kapazität übrig.

„Wir hoffen, dass wir durch unser Angebot dazu beitragen konnten, die Verkehrsteilnehmer für dieses Thema zu sensibilisieren“, sagt Dominik Wagner, Leiter der Schwerverkehrskontrolle, und spricht damit den beiden Kfz-Sachverständigen Clements Schmidbauer und Markus Stofer vom TÜV Süd aus der Seele. „Denn Sicherheit sollte immer an erster Stelle stehen.“ (sh)

