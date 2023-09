Urteil zum Parkplatzstreit - Stadtrat will Thema erneut diskutieren

Von: Dominik Stallein

Ebenerdig ist der Parkplatz am Paradiesweg. © Archiv

Über die Anwohnerklage am Paradiesweg wurde jetzt entschieden. Im Oktober will sich der Stadtrat erneut mit der Materie auseinandersetzen.

Wolfratshausen – Es galt einmal als wichtiges Projekt für die Stadt, inzwischen ist es aber weitgehend vergessen. Die Pläne, ein Parkdeck am Paradiesweg zu bauen, erleben erneut eine Verzögerung. Bereits seit Jahren schwelt ein Rechtsstreit. Die Stadt ließ die Maßnahme ruhen, der Kläger habe sich dem Vernehmen nach sehr, sehr viel Zeit damit gelassen, eine Begründung zu seiner Klage abzugeben. Die Stadt wollte auf dem Grundstück am Demenzzentrum der Arbeiterwohlfahrt (AWO) eine zweite Ebene bauen, um mehr Stellflächen in der Nähe der Altstadt zu installieren. Beispielsweise für Mitarbeiter der Geschäfte an der Marktstraße sollte der Neubau eine Entlastung darstellen. Der Beschluss fiel vor Jahren – nämlich im April 2019. Ein Bagger rollte seither nicht auf den Paradiesweg-Parkplatz.

Gericht hat offenbar Entscheidung getroffen

Dass ein Anwohner gegen den Plan klagte, ist bekannt. Dass sich das Verfahren lange hingezogen hat, ebenfalls. Die Entscheidung, die das Gericht nun offenbar getroffen hat, ist allerdings bislang Gegenstand nicht öffentlicher Diskussionen, wie Vize-Bürgermeister Günther Eibl auf Nachfrage erklärt.

Stadtrat will das Thema erneut diskutieren

Er kündigt an, dass sich der Stadtrat im Oktober erneut mit der Materie auseinandersetzen werde. Bis dahin könne er keine Informationen geben – außer einer: „Es gibt nun ein Urteil.“ Dass sich erneut der Stadtrat mit der Thematik auseinandersetzen soll und nicht mit der Baumaßnahme oder der Ausschreibung einzelner Handwerker-Arbeiten für das Parkdeck begonnen wird, deutet auf einen Rückschlag für die Kommune bei der Suche nach neuen Stellplätzen hin.

Die Stadt hatte sich viel erhofft von einem künftigen Parkdeck. Erst vor einigen Wochen, als ein Fachbüro den Stadträten vorrechnete, wie hoch die Auslastung der bisherigen Parkplätze in der Loisachstadt ist – Ergebnis: „recht hoch“ – wurde der Paradiesweg zum Thema. So war beispielsweise der Umweltreferent des Stadtrats, Dr. Hans Schmidt, der Meinung, dass es nicht zwingend nötig sei, weiteren Parkplatz-Ideen nachzugehen, da unter anderem das Deck auf dem Paradiesweg für Entspannung sorgen werde.

Kostenschätzung liegt bei 2,1 Millionen Euro

Der Bauausschuss des Stadtrats hatte sich für eine Konstruktion entschieden, die Platz für 107 Autos auf zwei Ebenen bieten würde. Um die Lärmbelastung für die Anwohner zu reduzieren, war geplant, das Bauwerk mit einer Lamellenverkleidung zu versehen. Außerdem war eine Begrünung angedacht. Für die Maßnahme rechnete die Stadt mit Gesamtkosten in Höhe von etwa 2,1 Millionen Euro. Diese Prognose stammt aus dem Jahr 2019. Aktuellere Daten könnte es im Oktober geben.

