VdK-Chefin Verena Bentele spricht bei Kreis-SPD: Pflege daheim muss leichter werden

Teilen

VdK-Chefin Verena Bentele (Mi.) mit dem SPD-Kreisvorsitzenden Klaus Barthel und dessen Stellvertreterin Dr. Beatrice Wagner. © sh

Prominente Rednerin beim SPD-Empfang: VdK-Präsidentin Verena Bentele war zu Gast. SPD-Kreis-Chef Klaus Barthel äußerte sich zum Ukraine-Krieg.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Der Mai sei ein guter Monat. Es gebe bereits einiges zu ernten, anderes bereite man für die Ernte im Sommer und Herbst vor. „Da spricht jetzt die Bauerntochter in mir“, sagte Verena Bentele in ihrer Rede und lachte. Die Präsidentin des größten deutschen Sozialverbands VdK erwies der Landkreis-SPD am Freitagabend die Ehre und referierte vor etwa 60 Besuchern im Krämmel-Forum in Wolfratshausen über das Thema „Ein starker Sozialstaat geht alle an“.

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause begrüßten sich die Genossen und zahlreiche Vertreter der VdK-Ortsverbände im Foyer zwar noch etwas vorsichtig, mit Abstand und ohne Handschlag, aber die Freude, endlich einmal wieder „live“ zusammenzukommen, war deutlich zu spüren. Der Kreisvorsitzende Klaus Barthel hatte zu dem traditionellen Mai-Empfang eingeladen. Ihm war es gelungen, die in München lebende Verena Bentele (40) als Rednerin zu gewinnen.

Bentele ist seit 2012 SPD-Mitglied

Die von Geburt an blinde, ehemalige deutsche Biathletin und Skilangläuferin war von 1995 bis 2011 vier Mal Weltmeisterin und zwölf Mal Paralympics-Siegerin. Bereits vor dem Ende ihrer sportlichen Karriere begann sie, sich sozialpolitisch zu engagieren. Sie war Behindertenbeauftragte der Bundesregierung und leitet seit 2018 den VdK mit 2,1 Millionen Mitgliedern. Seit 2012 gehört sie der SPD an. Der VdK hat gerade eine Kampagne erarbeitet, die den Fokus auf die Pflege zuhause richtet. An diesem Montag soll die Aktion vorgestellt werden. Bentele verriet bereits vorab Details.

80 Prozent der pflegebedürftigen Menschen würden in den eigenen vier Wänden von ihren Partnern oder anderen Angehörigen versorgt. Das sei erfreulich, so die VdK-Chefin, wolle doch fast jeder den Lebensabend bei seiner Familie, in seiner vertrauten Umgebung verbringen, beziehungsweise wollten Kinder mit Behinderung bei den Eltern statt in einer Einrichtung wohnen. Die gebürtige Lindauerin erzählte sehr sympathisch von ihrer Großmutter (97), die nur gelegentlich, wenn sich niemand um sie kümmern könne, zur Kurzzeitpflege ins Seniorenheim komme. Die Oma bezeichne diese Aufenthalte scherzhaft als „Urlaub“. Sie sei jedoch jedes Mal froh und dankbar, wenn man sie wieder nach Hause hole, wo sie unter anderem so lange ausschlafen könne, wie sie wolle.

Unser Ziel ist es, dass die Pflegeleistungen deutlich leichter zu erhalten sind.

Leider, so die Referentin, werde die Pflege durch Angehörige von der Politik oft als selbstverständlich betrachtet. Die Belastung, gerade für selbst schon betagte Partner, sei aber immens. Nicht nur, dass die eigene Gesundheit unter dem Rund-um-die-Uhr-Dienst leide, man brauche heutzutage auch fast so etwas wie ein „Pflege-Abitur“, um bei der Beantragung von finanzieller und personeller Unterstützung durchzublicken. „Unser Ziel ist es, dass die Pflegeleistungen deutlich leichter zu erhalten sind“, erklärte Bentele. Der VdK wolle dafür die Bundesregierung, aber auch die Kommunen gewinnen. Letztere sollten mehr Beratungsangebote, Pflege-Stammtische und ähnliche Einrichtungen schaffen.

Bentele fordert Senkung der Mehrwertsteuer

Ebenfalls ganz aktuell ging der Ehrengast auf das von Berlin geplante Entlastungspaket für die Bürger ein. Bentele fordert vor allem eine Senkung der Mehrwertsteuer auf gesunde Lebensmittel sowie auf Medikamente. Die Kindergrundsicherung sei ebenso wichtig wie eine Energiepauschale für Rentner. Um all dies finanzieren zu können, müsse das Sozialsystem gerechter gestaltet werden, die Sozialversicherung müsse für alle Berufsgruppen gelten, es sollten auch Beamte in die Rentenkasse einzahlen müssen.

Barthel verteidigt Bundeskanzler Scholz

Dass unser Sozialstaat stark bleibt, ist auch angesichts der zu erwartenden Belastungen durch den Ukraine-Krieg entscheidend. Das betonte Klaus Barthel in seiner Rede. Der ehemalige, langjährige SPD-Bundestagsabgeordnete verteidigte Kanzler Scholz wegen dessen Zurückhaltung in puncto Waffenlieferungen an die Ukraine. Scholz warne im Gegensatz zu anderen Politikern vor den Folgen einer weiteren Eskalation, anstatt diese Eskalation selber voranzutreiben. Barthel mahnte: „Wir dürfen auf keinen Fall zulassen, dass die Entspannungspolitik von Willy Brandt zerredet wird, dass jeder, der Zweifel am Drehen der Eskalationsspirale äußert, als Putin-Versteher diffamiert wird.“

Kreisklinik darf nicht privatisiert werden

Im Landkreis möchte Barthel, gerade im Hinblick auf explodierende Energiepreise, den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs forcieren („Landrat Josef Niedermaier muss die neu eingerichteten Buslinien viel stärker bewerben“). Die Blockade von Windkraft und Photovoltaik in den Gemeinden müsse endlich aufhören. Und schließlich dürfe die Kreisklinik in Wolfratshausen nicht privatisiert werden: „Der Landrat betrachtet die Klinik immer noch unter dem Kostenfaktor. Der hat nichts kapiert.“

tal

Lesen Sie auch: Zurück zu alter Stärke: DGB gründet eigenen Verband im Landkreis

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.