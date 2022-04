„Verdeckte Überschuldung“: So reagiert Wolfratshausen auf Warnung der Rechtsaufsicht

Von: Carl-Christian Eick

Teilen

Im Fokus der Kommunalaufsicht: Die Stadt Wolfratshausen muss „explizit Maßnahmen ergreifen“, um den Verwaltungshaushalt zu stabilisieren und um „die dauerhafte Leistungsfähigkeit auch weiterhin zu erhalten“. © Archiv

Die Kommunalaufsicht hat den Haushalt der Stadt Wolfratshausen geprüft - und mahnt jetzt Maßnahmen an.

Wolfratshausen – Die Loisachstadt muss einige gewaltige, das heißt, sehr kostspielige Projekte stemmen. An erster Stelle steht die Generalsanierung und Erweiterung der Grund- und Mittelschule am Hammerschmiedweg. Für diese Mammutaufgabe müssen in den nächsten Jahren wie berichtet rund 50 Millionen Euro aufgewendet werden. Nun hat die Rechtsaufsicht am Landratsamt in Bad Tölz den mahnenden Zeigefinger erhoben: Wolfratshausen muss „Maßnahmen zur Verbesserung und Stabilisierung des Verwaltungshaushaltes treffen“. Dieser Bescheid, der laut Landratsamt „kostenfrei ergeht“, ist Bürgermeister Klaus Heilinglechner (BVW) zugestellt worden.

„Verdeckte Überschuldung“: So reagiert Wolfratshausen auf Warnung der Rechtsaufsicht

Die Kommune investiert kräftig: Neben der Aufwertung des Schulzentrums in der Innenstadt laufen unter anderem die Sanierung und Erweiterung der städtischen Immobilie am Untermarkt 10, die Sanierung des städtischen Rathauscafés und die Erweiterung und Modernisierung des Feuerwehrgerätehauses in Weidach. Nicht zu vergessen: Die Feuerwehr Wolfratshausen bekam eine neue Drehleiter, die Schulen in Weidach und Waldram werden mit dezentralen Lüftungsanlagen ausgerüstet. Das alles schlägt mit vielen Millionen Euro zu Buche. Einen kleinen Teil des Geldes holt die Stadt aus dem Sparstrumpf, doch im nächsten Jahr, das kündigte Rathauschef Heilinglechner an, werde man die Aufnahme neuer Darlehen nicht verhindern können. Schon im Haushalt für 2022 hat der Stadtrat eine Verpflichtungserklärung in Höhe von acht Millionen Euro verankert – die komplette Summe ist für das Projekt Hammerschmiedschule vorgesehen.

Wolfratshausen: Rücklagen schmelzen, Schuldenberg wächst

In den Augen der Rechtsaufsicht, die die aktuelle Haushaltssatzung der Kommune im März geprüft hat, ist die „dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Wolfratshausen noch“ – wohlgemerkt noch – sichergestellt. Doch ab dem Jahr 2025 sieht das Landratsamt dunkle Wolken über dem Rathaus in der Loisachstadt. Denn aufgrund der geplanten Kreditaufnahme von zwei Millionen Euro gerate der Haushalt angesichts steigender Tilgungsleistungen mutmaßlich in eine Schieflage. Schon Ende nächsten Jahres, so die Rechtsaufsicht, sei die Rücklage von derzeit rund 14 Millionen Euro auf „nur noch 440 000 Euro“ abgeschmolzen. Das entspricht der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestrücklage. Und: Der Schuldenberg von aktuell knapp fünf Millionen Euro werde sich bis Ende 2025 voraussichtlich auf fast 17,5 Millionen Euro erhöhen.

Die Überprüfung des Ausschöpfungsgrades von Einnahmequellen ist ein geeignetes Mittel zur Verbesserung der Einnahmen des Verwaltungshaushalts.

Bis zum nächsten Haushaltsjahr müsse die Stadt „explizit Maßnahmen ergreifen“, um den Verwaltungshaushalt zu stabilisieren und um „die dauerhafte Leistungsfähigkeit auch weiterhin zu erhalten“. Denn die acht Millionen Euro schwere Verpflichtungserklärung könne zu einer „verdeckten Überschuldung“ der Stadt führen, wenn die Summe nur mit Hilfe von Krediten aufgebracht werden kann, warnt die Rechtsaufsicht.

Das Landratsamt empfiehlt der Kommune, den „Grundsatz der Einnahmenbeschaffung regelmäßig zu beachten“. Die Binsenweisheit der Behörde lautet: „Die Überprüfung des Ausschöpfungsgrades von Einnahmequellen ist ein geeignetes Mittel zur Verbesserung der Einnahmen des Verwaltungshaushalts.“ Für mögliche Erhöhungen von Steuern und Gebühren sieht die Kommunalaufsicht „Spielraum“. Allerdings heißt es im selben Atemzug, „auch die Ausgaben auf den Prüfstand zu stellen“.

Arbeitsgruppe „Haushaltskonsolidierung“ soll gegründet werden

Bürgermeister, Verwaltung und Stadtrat nehmen die mahnenden Worte aus der Kreisbehörde ernst. Wie Vize-Bürgermeister Günther Eibl (CSU) in Vertretung von Rathauschef Heilinglechner in der jüngsten Stadtratssitzung bekannt gab, soll zeitnah eine Arbeitsgruppe „Haushaltskonsolidierung“ aus der Taufe gehoben werden. Dieses überfraktionell besetzte Gremium soll laut Eibl schon bis zur politischen Sommerpause Vorschläge zur Umsetzung der von der Kommunalaufsicht geforderten Maßnahmen erarbeiten. (cce)

Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.