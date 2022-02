Mehr Sicherheit für Fußgänger? Grüne holen sich heftige Abfuhr im Stadtrat

Von: Dominik Stallein

Teilen

Mehr Sicherheit für Fußgänger wünschen sich die Grünen in Wolfratshausen. Ihr Antrag wird aber deutlich abgelehnt. © Bodo Marks/dpa

Der Grünen-Antrag zur Verkehrssicherheit fällt durch. Im Stadtrat gibt es heftige Kritik an der Fraktion. Einer SPD-Rätin platzte der Kragen.

Wolfratshausen – Querungshilfen, Fahrbahnmarkierungen, Tempo 30 und eine verkehrsberuhigte Zone: Mehrere kleine Maßnahmen wollte die Grünen-Fraktion prüfen lassen, um die Sicherheit von Fußgängern in Wolfratshausen zu verbessern. Ihr Antrag fiel in der Sitzung des Bauausschusses am Mittwochabend allerdings krachend durch.

Mehr Sicherheit für Fußgänger? Grüne holen sich heftige Abfuhr im Wolfratshauser Stadtrat

Gerlinde Berchtold (SPD) sprach von einem „Schaufenster-Antrag“. Sie monierte unter anderem, dass ein Finanzierungsvorschlag für die Maßnahmen fehle. Zudem würden sie eine „Pseudo-Sicherheit“ vorgaukeln, „vor der ich warne“. Manche davon, etwa die roten Markierungen auf der Fahrbahn, seien nicht von der Straßenverkehrsordnung abgedeckt.

Das hätte den Grünen bereits bekannt sein können, meinte Rathauschef Klaus Heilinglechner (BVW) . Einige Aspekte seien bereits bei der Verkehrsschau betrachtet worden, „wo festgestellt wurde, dass es eben nicht geht“. Er habe das Gefühl, dass die Grünen „an der Fachkompetenz der Verkehrsschau zweifeln“.

Grüne werden kritisiert - Verkehrsideen werden nicht geprüft

Wie Fritz Schnaller (SPD) betonte, handle es sich dabei um eine Runde, die „sachlich, kompetent und zielgerichtet für die Bürger“ arbeite. Fraktionskollegin Berchtold vertrat die Meinung: Wenn Experten von Polizei und Behörden zu einem Ergebnis kommen, habe eine Partei dieses zu akzeptieren. Auch Vize-Bürgermeister Günther Eibl (CSU) kritisierte die Praxis, „Dinge so lange prüfen zu lassen, bis die Prüfung auf einmal besser wird“.

„Damit werden Zeit und Ressourcen der Verwaltung und des Stadtrats vergeudet“. Gerlinde Berchtold (SPD) kritisiert die Antragsflut der Grünen © Thomas Herrmann

Berchtold wurde deutlich: Mit immer neuen Wünschen zu Themen, die „bereits mehrmals“ behandelt wurden, „werden Zeit und Ressourcen der Verwaltung und des Stadtrats vergeudet“, warf sie den Grünen vor. Das Rathaus habe „Ihre letzten Anfragen noch nicht einmal beantworten können, da kommen Sie schon mit dem nächsten.“ Würden alle Fraktionen so mit Anfragen um sich werfen, „würden wir die Verwaltung lahm legen“.

Rathaus Wolfratshausen ist überlastet - „Wissen nicht mehr, was sie als nächstes machen sollen“

Bei den jüngsten Haushaltsberatungen sei klar geworden, dass das Referat Bauen bereits jetzt unter vielen Aufgaben ächze, sagte Heilinglechner. „Die wissen nicht mehr, was sie als nächstes machen sollen.“ Deshalb sei man (nicht öffentlich) übereingekommen, die Verwaltung nicht mit weiteren Prüfungsanträgen zu belasten.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

„Das hat 14 Tage gehalten, dann kommen Sie mit diesem Antrag.“ Eibl empfahl den Grünen, den Antrag zurückzuziehen, die Ideen bei der nächsten Verkehrsschau einzubringen „und das Ergebnis dann auch zu akzeptieren“. Schnaller zweifelte daran, ob es im Sinne der Sache sei, „auf Sturheit zu setzen“.

Grüne halten an Verkehrsplan fest: Ausschuss lehnt deutlich ab

Grünen-Rat Dr. Hans Schmidt sah das Ganze naturgemäß anders: „Wir werden den Antrag nicht zurückziehen.“ Auch deshalb, weil dieser neue Ansätze für altbekannte Problemstellen biete und es sich lediglich um eine Prüfung handle. Fraktionskollege Rudi Seibt teilte diese Einschätzung – ansonsten niemand. Mit 2:8 Stimmen wurde der Antrag abgelehnt.