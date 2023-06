Geisterfahrer auf B11 bei Wolfratshausen: Unfall mit einem Verletzten

Von: Doris Schmid

Ein Geisterfahrer war am Freitag auf der B11 bei Wolfratshausen unterwegs. Ein Frontalzusammenstoß konnte gerade noch verhindert werden.

Wolfratshausen - Das hätte auch ganz anders ausgehen können: Am vergangenen Freitag war kurz nach Mittag auf der B11 etwa auf Höhe des Wolfratshauser Ortsteils Waldram ein Geisterfahrer unterwegs. Nach Angaben der Polizei saß am Steuer des Fahrzeugs ein 88 Jahre alter Wolfratshauser, der in entgegengesetzter Richtung auf der Bundesstraße unterwegs war. Ein 54-jähriger Geretsrieder konnte rechtzeitig reagieren und legte mit seinem Auto eine Vollbremsung hin.

Ein Geisterfahrer hatte sich am Freitag auf die falsche Seite der B11 verirrt. © privat

Motorradfahrer kann nicht mehr rechtzeitig bremsen und wird verletzt

Ein hinter ihm fahrender Verkehrsteilnehmer schaffte das nicht mehr. Der Geretsrieder (56) fuhr mit seinem Motorrad auf den Pkw auf. „Der ältere Herr konnte an der Unfallstelle angehalten werden“, schreibt die Polizei über den Geisterfahrer. Der Motorradfahrer wurde mit Verletzungen – Brüche waren nicht auszuschließen – vom Rettungsdienst in die Wolfratshauser Kreisklinik gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 15.000 Euro.

Verursacher kommt ins Krankenhaus - Polizei ermittelt

Gegen den 88-Jährigen wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Auch er wurde ins Krankenhaus wegen Verdachts auf Herzinfarkt eingeliefert. Die Polizei im Pressebericht: „Was letztendlich der Grund für sein Fehlverhalten war, muss noch ermittelt werden.“ nej

