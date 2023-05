„Ich verneige mich vor Ihnen“: Das letzte Geleit von Christina Bergmann

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Letztes Geleit: Christina Bergmann wurde nach einem Trauergottesdienst auf dem Friedhof in Nantwein beigesetzt. Die Wolfratshauserin hatte Jahrzehnte lang für die Kinderkrebsforschung Spenden gesammelt. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Christina Bergmann wurde am Mittwoch in Nantwein beigesetzt. Diakon Horak betonte das Gottvertrauen der Verstorbenen und ihr wohltätiges Lebenswerk.

Wolfratshausen – Ihr Lächeln und ihr unermüdliches Engagement werden in Erinnerung bleiben. Christina Bergmann sammelte in den vergangenen 30 Jahren über 1,5 Millionen Euro für die Kinderkrebsforschung. Bei Wind und Wetter stand sie – auch im hohen Alter – beim Wolfratshauser Christkindlmarkt in ihrem Holzstand, um durch den Verkauf von Kalendern und Adressbüchlein Spendengeld zu generieren. Am Mittwoch wurde Christine Bergmann unter großer Anteilnahme auf dem Friedhof in Nantwein beigesetzt.

Diakon Christian Horak, der zusammen mit Pfarrer Lorenz Poschenrieder den Trauergottesdienst hielt, zeichnete den Lebensweg der Wolfratshauserin nach, die wie berichtet kurz vor ihrem 95. Geburtstag verstarb. Die Kindheit im Sudetenland, ihre Liebe zum Skifahren, die Ausbildung zur Lehrerin, die Heirat mit Josef Bergmann, die Geburt des Sohnes, ihre Einsätze als Lehrerin – zuerst in Beuerberg, später in Weidach. „Gefühlt müssen jeweils die Hälfte der Bürger beider Orte bei ihr in der Schule gewesen sein“, sagte Horak. „Denn so viele wissen etwas über diese kleine, große Lehrerin zu berichten.“

Nach ihrer Pensionierung begann Bergmann, Geld für die Kinderkrebsforschung zu sammeln. „Sie hatte in ihrer Klasse ein Kind, dass erkrankt war. Das war der Auslöser.“ Wie viel Gutes die Verstorbene bewirkt hat, betonte Prof. Dr. Irene Schmid von der Haunerschen Kinderklinik. „1992, als sie begann, konnten wir nur 50 Prozent der Kinder heilen. Heute sind es über 80 Prozent.“ Schmid nahm am Mittwochmorgen mit bewegenden Worten Abschied: „Ich verneige mich vor Ihnen, liebe Frau Bergmann. Wir, die Kinder und ich, sind ihnen sehr dankbar.“

Wohl der Kinder war „Lebensaufgabe“ der pensionierten Lehrerin

Seine Hochachtung drückte Bürgermeister Klaus Heilinglechner, selbst ein Ex-Schüler der Verstorbenen, aus. „Christina Bergmann hat ihr ganzes Leben dem Wohlergehen der Kinder gewidmet. Es war ihre Lebensaufgabe.“ Er kenne keinen Menschen, der sich so für andere eingesetzt habe. Dabei sei die Verstorbene immer bescheiden geblieben. „Als sie mit verschiedensten Auszeichnungen für ihren Einsatz geehrt wurde, sagt sie stets ,Die Auszeichnung ist für die Kinder, nicht für mich‘.“

Diakon Horak betonte das große Gottvertrauen Christina Bergmanns. „Für sie war es keine Frage, wie es nach dem Tod weitergeht. Ihr Leben war von einer freudigen Gelassenheit geprägt. Sie empfand kindliche Dankbarkeit für die Nähe Gottes.“ Noch am Tag vor ihrem Tod am 26. April traf der Seelsorger die 94-Jährige, die in einem Seniorenheim in Geretsried lebte. „Sie war hellwach und munter. Ich verabschiedete mich – und ihr riesengroßes Lächeln, das sie mir geschenkt hat, war das Letzte, was ich gesehen habe.“