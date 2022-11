Verschiebung des Marienbrunnens: Keine Firma will‘s machen

Von: Carl-Christian Eick

Mit deutlicher Mehrheit hat der Stadtrat beschlossen, dass der Marienbrunnen im Zuge der Altstadt-Aufwertung ein paar Meter in Richtung Marktstraße verschoben werden soll. Die Entscheidung darüber fällen am Sonntag, 11. Dezember, knapp 15 000 wahlberechtigte Wolfratshauser bei einem Bürgerentscheid. © Archiv

Fachplaner können dem Stadtrat keine Kostenschätzung für Brunnen-Verschiebung vorlegen. Die Suche nach einem passenden Unternehmen geht weiter.

Wolfratshausen – An der vom Stadtrat beschlossenen Verschiebung des Marienbrunnens scheiden sich die Geister. Die Befürworter sehen darin die Chance, den zentralen Ort in der Altstadt künftig besser für Veranstaltungen nutzen zu können. Kritiker verweisen auf die Historie des Brunnens mit Mariensäule und Freundschafts-Platanen – sie halten das Vorhaben für eine reine Geldverschwendung. Apropos Geld: In der jüngsten Stadtratssitzung räumten die Fachplaner ein, dass sie für die Brunnen-Verschiebung keine Kostenschätzung vorlegen können.

Rund 10,6 Millionen Euro – Stand heute – wird die Kommune in die geplante Aufwertung der Altstadt investieren müssen. Laut der Arbeitsgemeinschaft, bestehend aus den Münchner Büros Mahl-Gebhard-Konzepte (mgk) und BRP Schäpertöns Consult, schlägt allein die Umgestaltung des Zentralbereichs (Reiser- bis Schwankl-Eck) mit etwa 3,7 Millionen Euro zu Buche. In dieser Summe noch nicht berücksichtigt sind die Kosten für den Umbau des Rathaus-Innenhofs, die anteilig von der Stadt zu zahlende neue Straßenbeleuchtung sowie die Rechnung für die Versetzung des Brunnens nebst Mariensäule.

Beschluss des Wolfratshauser Stadtrats: Bäume sollen bleiben, der Brunnen nicht

Dieses Vorhaben hat Ex-Bürgermeister Helmut Forster, inzwischen Stadtrat der Wolfratshauser Liste und Wirtschaftsreferent des Gremiums, mit rund 200 000 Euro bepreist. Forster initiierte mit seinen zwei Fraktionskollegen Dr. Manfred Fleischer und Richard Kugler ein Bürgerbegehren – mit Erfolg: Am 11. Dezember wird bei einem Bürgerentscheid die Frage beantwortet, ob der Marienbrunnen ein paar Meter in Richtung Marktstraße verschoben wird oder an der Stelle bleibt, an dem er im Jahr 1924 errichtet worden ist. Übrigens: Die zwei Platanen links und rechts neben dem Marienbrunnen sind Geschenke von Wolfratshausens Partnerstadt Barbezieux in Frankreich. Die Bäume, das sieht der 15:5-Stadtratsbeschluss ausdrücklich vor, sollen auf jeden Fall dort stehen bleiben wo sie stehen.

Kosten von Brunnenverschiebung unklar - keine Rückmeldung von Fachfirmen

Doch was kostet die Brunnen-Verschiebung voraussichtlich? Diese Frage konnte in der jüngsten Stadtratssitzung weder Michael Forster (mgk) noch BPR-Mitarbeiter Andreas Reichthalhammer beantworten. Der Grund: Es wurde kein Angebot für die Arbeiten abgegeben, so Sabine Trinkl, Leiterin des Rathaus-Referats Planen und Umwelt, in der schriftlichen Zusammenfassung des Sachverhalts für die Mandatsträger. Mgk-Mitarbeiter Forster bestätigte in der Sitzung, dass es keine Rückmeldung von Fachfirmen gegeben habe – von denen im weiten Umkreis weniger als eine Handvoll infrage kommen würden. Keine Rückmeldung, das heißt, „kein Interesse seitens der Betriebe“, unterstrich Referatsleiterin Trinkl. Doch sie hatte auch gute Nachrichten zu verkünden: Nach erneuter Rücksprache mit der Regierung von Oberbayern sei es nicht ausgeschlossen, dass die Brunnen-Versetzung („bei entsprechender Begründung“) mit Geld aus dem Topf der Städtebauförderung bezuschusst würde.

Bürgerentscheid: Die Stimmen der Wolfratshauser sind gefragt

Sollten die Wolfratshauser am Sonntag, 11. Dezember, für die Brunnen-Verschiebung votieren, werden mgk und BRP dies in die Entwurfsplanung mit einarbeiten. Zudem muss natürlich ein neuer Versuch unternommen werden, eine Fachfirma zu finden, die eine Kostenschätzung für das Projekt bei den Fachplanern abgibt.

Wolfratshausen erwartet Entwürfe der Planungsbüros in sechs Monaten

Für den bevorstehenden Bürgerentscheid, das betonte Rathauschef Klaus Heilinglechner (Bürgervereinigung) in der jüngsten Stadtratssitzung, sei der Beschluss des Gremiums mit Blick auf die Entwurfsplanung „nicht relevant“. Mit 19:2 Stimmen billigte der Stadtrat die Vorentwürfe von mgk und BPR Schäpertöns Consult. Ebenfalls mit 19:2 Stimmen bekamen die Büros den Auftrag, die Planungen fortzuführen. Mit den Entwürfen ist nach Worten von mgk-Mitarbeiter Forster in etwa einem halben Jahr zu rechnen. Laut Rathauschef werden sie bei einem Info-Abend den Bürgern im Detail erläutert. (cce)

