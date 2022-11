Versetzung des Marienbrunnens: Jetzt spricht „Faktenfuchs“ zu den Wolfratshausern

Von: Carl-Christian Eick

Ein umstrittenes Detail der geplanten Aufwertung der Wolfratshauser Altstadt ist die vom Stadtrat beschlossene Versetzung des Marienbrunnens. © Archiv

Die Gegner schalten Zeitungsanzeigen, die Befürworter verteilen Flyer: Wolfratshausen diskutiert die Versetzung des Marienbrunnens kontrovers.

Wolfratshausen – Das Schicksal des ehrwürdigen Marienbrunnens in der Altstadt bewegt viele Menschen. Die einen sind vom 15:5-Beschluss des Stadtrats, den Brunnen nebst Mariensäule in Richtung Marktstraße zu verschieben, sehr angetan. Andere halten das Projekt für hanebüchenen Unsinn. Die Würfel fallen am dritten Adventssonntag (11. Dezember) bei zwei parallel stattfindenden Bürgerentscheiden. Die Schlacht der Argumente pro und kontra Brunnen-Verschiebung hat begonnen.

Versetzung des Marienbrunnens: „Faktenfuchs“ spricht zu den Wolfratshausern

Bürgerentscheid 1 auf den Weg gebracht haben die drei Stadträte der Wolfratshauser Liste, Helmut Forster, Dr. Manfred Fleischer und Richard Kugler. Gut 2500 Bürger unterstützten die Initiative mit ihrer Unterschrift. Mit einer ganzseitigen Annonce in einem lokalen Anzeigenblatt legten Fleischer, Kugler und Hermann Paetzmann unter dem Motto „Altstadt schützen, kein Steuergeld verschwenden!“ nun nach. Auf einem Musterstimmzettel zeigt das Trio, an welchen Stellen ein Kreuz gemacht werden sollte. In die Köpfe der Leser der Anzeige möchte das Trio die simple Losung implantieren: „Wir stimmen Ja, Nein, Ja – und der Brunnen bleibt da.“ Sachliche Argumente gegen die beschlossene Versetzung des Marienbrunnes führen Fleischer, Kugler und Paetzmann nicht ins Feld. Sieht man von dem Hinweis auf die angebliche Geldvernichtung ab. Wichtiger scheint ihnen der Appell an die Gegner des Projekts: „nochmals Einsatz zeigen und unbedingt abstimmen“.

Marienbrunnen: Verein Lebendige Altstadt Wolfratshausen verteilt Flyer

Einsatz zeigt der Verein Lebendige Altstadt Wolfratshausen (LAW). Der steht hinter dem Vorschlag, den Brunnen zu verschieben (Bürgerentscheid 2). „Brunnen ins Zentrum“, ruft LAW-Vorsitzender Ernst Gröbmair den Bürgern via Flyer zu, der am Wochenende verteilt worden ist. Für den Flyer hat er einen prominenten Wolfratshauser gewonnen: Ewald Brückl, Ehrenhauptmann der Gebirgsschützenkompanie. Der hat dem Verein erlaubt, seinen Ende Juli in unserer Zeitung veröffentlichten Leserbrief in der Faltbroschüre abzudrucken.

Brückl ist damit einverstanden, dass Hand an den Brunnen gelegt wird, denn: „So erhielte die Namensgeberin des Marienplatzes und Schutzfrau unseres christlichen Bayerns einen respektablen Standort und stünde nicht weiter im Schatten der Platanen.“ Apropos: Die zwei Platanen, Symbol der Freundschaft zwischen den einstigen Erbfeinden Deutschland und Frankreich, sollen laut Stadtratsbeschluss dortbleiben, wo sie jetzt stehen. In diesem Punkt nehmen es die Vertreter des „Bürgerbegehrens Schutz Historischer Altstadt“ mit den Fakten nicht ganz so genau. Sie suggerieren, dass das gesamte Ensemble (Brunnen, Mariensäule und besagte Bäume) verschoben werden soll.

LAW lässt vor dem Bürgerentscheid den „Faktenfuchs“ sprechen

Die LAW setzt auf den „Faktenfuchs“, der den Wählern erklärt, um was es laut LAW geht: Die Verschiebung des Marienbrunnes sei keine Einzelmaßnahme, sondern müsse im Kontext des „Gesamtprojekts neue Marktstraße“ betrachtet werden. Zudem bezuschusse die Regierung von Oberbayern (Stichwort Städtebauförderung) die Brunnen-Versetzung. Die voraussichtlichen Kosten – die Gegner sprechen von rund 200 000 Euro – würden so „signifikant reduziert“, weiß der LAW-Faktenfuchs.

Nicht zuletzt weist der Verein darauf hin, dass der Vorschlag im Zuge des Bürgerbeteiligungsprozesses auf den Tisch kam. An dem hätten seit Herbst 2018 „weit über 400 aktive Bürger“ teilgenommen, mehr als 70 Prozent davon hätten sich dafür ausgesprochen, dass der Marienbrunnen seinen seit 1924 angestammten Platz räumen muss. „Mit der Brunnen-Verschiebung zum neuen und sichtbaren Zentrum!“, lautet das Credo der LAW.

Die Wolfratshauser Grünen sagen: „Brunnen ins Zentrum“

„Brunnen ins Zentrum“: Diese ihre Forderung wollen die Wolfratshauser Grünen an einem Info-Abend am kommenden Mittwoch, 23. November, erklären. Gäste sind ab 19 Uhr im Wirtshaus Flößerei die LAW-Mitglieder Gröbmair und Stefanie Linke. Die Grünen kämpfen nach eigenen Angaben „für die Zukunft der historischen Altstadt in Wolfratshausen“ – der Weg dahin führt in ihren Augen über die Verschiebung des Brunnes nach Osten.

Und die Stadt? Die präsentiert den Bürgern wie berichtet am Mittwoch, 30. November, um 17 Uhr in der Loisachhalle die Vorentwurfsplanung für die Altstadt-Aufwertung, die Stand heute rund elf Millionen Euro kosten wird, im Detail.

