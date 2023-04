Verstärkung für die evangelische Kirchengemeinde in Wolfratshausen

Verstärkt die evangelische Kirche in Wolfratshausen: Pfarrerin Sabine Sommer, hier mit Pfarrer Florian Gruber. © sh

Pfarrerin Sabine Sommer aus Icking tritt eine Viertelstelle in der evangelischen Kirchengemeinde an. In Wolfratshausen ist man froh über diese Lösung.

Wolfratshausen – Im Jahr 2030 wird sich die Anzahl der Mitarbeiter in der evangelisch-lutherischen Kirche nahezu halbieren. Das hat die Landeskirche angekündigt. Der Abbau wird auch die Kirchengemeinde Wolfratshausen treffen. Schon jetzt ist dort die Personalnot groß. Pfarrer Christian Moosauer ist längerfristig erkrankt, und Diakonin Michaela Kleemann wechselt demnächst nach München. Pfarrer Florian Gruber ist zurzeit zusätzlich mit der vorübergehenden Leitung des Dekanats Bad Tölz stark eingespannt.

Der aktuelle Engpass konnte zum 1. April aus den eigenen Reihen gemildert werden: Pfarrerin Sabine Sommer aus Icking, die dort eine halbe Stelle innehat, trat zum Monatswechsel in Wolfratshausen zusätzlich eine Viertelstelle an, befristet auf ein Jahr. „Wir sind sehr froh über diese Lösung. Frau Sommer kennt sich bei uns aus und muss sich nicht erst einarbeiten“, sagt Florian Gruber während eines Pressegesprächs.

Evangelische Kirchengemeinden im Umkreis arbeiten eng zusammen

Die Gemeinde St. Michael in Wolfratshausen, die evangelische Kirchengemeinde in Geretsried und die evangelische Kirche Ebenhausen mit Icking, Schäftlarn, Straßlach-Dingharting, Deining und Mörlbach sowie Teilen Bergs arbeiten seit Jahren eng zusammen. Diakonin Kleeman und Pfarrer Moosauer warenbeziehungsweise sind ungefähr zu gleichen Teilen in Wolfratshausen und Geretsried eingesetzt.

Sabine Sommer wird in ihrer Heimat Icking weiterhin Gottesdienste halten und nur hin und wieder in Wolfratshausen einspringen. Vor allem wird sie das Team bei den sogenannten Kasualien unterstützen. Dazu gehören Taufe, Konfirmation, Trauung und Beerdigung. Ihre erste Trauerfeier in der Loisachstadt bereitet Sabine Sommer gerade vor. In Geretsried wird man die 49-Jährige voraussichtlich nur gelegentlich antreffen. In Icking betreute die Mutter zweier Töchter im Alter von 13 und 15 Jahren bisher schwerpunktmäßig den Bereich Familie und Kinder. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe“, sagt sie. Nachdem ihre beiden Mädchen nachmittags auch alleine zu Hause bleiben könnten, komme ihr die Dreiviertelstelle entgegen.

Reduzierung von acht auf vier Stellen wahrscheinlich

Sommer habe sofort Ja gesagt, als er sie gefragt habe, ob sie die Gemeinde in Wolfratshausen unterstützen wolle, erzählt Gruber: „Das wertete ich als sehr gutes Zeichen.“ Der Pfarrer rechnet damit, dass von den bisher acht Stellen in St. Michael im Jahr 2030 nur vier bleiben werden. Es würden zwar auch immer mehr Christen aus der evangelischen Kirche austreten, aber diese sei für alle Menschen offen. „Bei uns sind Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen nicht an eine Zugehörigkeit zur Kirche gebunden“, sagt Gruber. Außerdem besitze die diakonische Arbeit – der soziale Dienst – einen wichtigen Stellenwert. Ob Beratung, Einzelunterstützung, Obdachlosenhilfe, Asylbewerber oder Flüchtlinge aus der Ukraine – die Kirche helfe, wo immer es nötig sei.

