Versteigerung: Bergahorn und Eiche erzielen Spitzenpreise

Die Ergebnisse der Versteigerung von Wertholz deuten Waldbauern und Förster als Lichtblick in schwierigen Zeiten.

Bad Tölz-Wolfratshausen– Ist von Bäumen die Rede, dann oft im Zusammenhang mit Problemen: Der Borkenkäfer frisst die Fichten auf, ein Pilz mordet die Eschen. Doch zuvorderst ist ein Baum immer noch etwas Wertvolles: Er liefert Sauerstoff – und sein Holz den Menschen Brennstoff und Baumaterial. Das wurde einmal mehr deutlich bei der 22. Oberland-Wertholzsubmission unter der Federführung der Waldbesitzervereinigung (WBV) Holzkirchen mit Unterstützung des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Holzkirchen.

An jedem ersten Donnerstag im Februar liegen zentral auf dem Lagerplatz in St. Heinrich am Starnberger See besonders wertvolle Laub- und Nadelholzstämme zur schriftlichen Versteigerung bereit. Vier forstliche Zusammenschlüsse aus Oberbayern, vier staatliche Forstbetriebe, die städtische Forstverwaltung München und der Waldverband Tirol lieferten heuer 449 Kubikmeter (m³) Holz – 23 m³ mehr als im Vorjahr. Gerhard Penninger ist begeistert, „dass auch Tirol wieder über uns vermarktet. So ist auch in diesem schwierigen Jahr eine attraktive Angebotsmenge, welche wir für eine erfolgreiche Ausgestaltung der Oberland-Wertholzsubmission benötigen, zustande gekommen“, schreibt der scheidende Geschäftsführer der WBV Holzkirchen in einer Pressemitteilung. Penninger beendet nach 26 Jahren Geschäftsführung und 22 organisierten Submissionen seine Arbeit für die WBV und wechselt in den Holzeinkauf eines bekannten Industriebetriebs.

Die „Braut“, also der Stamm mit dem höchsten Gebot pro Kubikmeter, kommt diesmal aus Tirol: Der Ahorn mit 1,15 Kubikmeter erzielte 4290 Euro/m³ (Vorjahr: 1288 Euro/m³). Der mit 5680 Euro (2061 Euro)) teuerste Stamm ist mit 2,15 m³ ebenfalls ein Ahorn aus Tirol. Auch die WBV Holzkirchen platzierte sich auf dem Siegertreppchen: Sie erzielte für einen Ahorn aus dem Isarwinkel das dritthöchste Gebot je Festmeter und mit 4415 Euro auch den dritthöchsten Gesamtpreis. 40 (2019: 29) Bieter aus dem Bundesgebiet, aus Österreich und Frankreich beteiligten sich an der Ausschreibung. 35 (26) erhielten einen Zuschlag.

In Sachen durchschnittlicher Verkaufspreis legte die heimische Eiche zu. Sie ist mit gelieferten 168 m³ auch mengenmäßig die bedeutsamste Baumart. Ihr Durchschnittserlös ist mit 455 Euro/m³ (407 Euro/m³) so gut wie nie seit Beginn der Submission. Das Gleiche gilt für den Bergahorn. Er steigerte mit knapp 100 m³ Angebotsmenge seinen Durchschnittspreis gegenüber den Vorjahren auf 613 Euro/m³ (360 Euro/m³). Der Durchschnittserlös der Fichte stieg bei einer Angebotsmenge von 75 m³ auf 255 Euro/m³ (223 Euro/m³), jener der Tanne auf 157 Euro/m³ (122 Euro/m³). Die Preise der Problembaumart Esche sanken dagegen auf 148 Euro/m³ (185 Euro/m³). Keinen Käufer fanden die drei Kubikmeter Schwarzerle. Insgesamt erfreulich sei die mit 90 Prozent hohe Vermarktung des gesamten Angebots, so Penninger. „Über die Oberland-Wertholzsubmission konnten unsere Waldbesitzer für die meisten Baumarten wieder deutlich höhere Preise erzielen als an der Waldstraße.“ 40 Stämme hätten sogar jeweils mehr als 1000 Euro erzielt. „Das Konzept stimmt und ist nachhaltig“, meint der Geschäftsführer.

Die WBV Holzkirchen stellte mit 130 m³ erneut den größten Teil des Angebots. „Die Ergebnisse der Submission sind wirklich ein Lichtblick in dem aktuell ansonsten so schwierigen Holzmarktumfeld“, sagt WBV-Chef Michael Lechner. Für Christian Webert, Forstdirektor im AELF, ist die gemeinsame Vermarktung von wertvollen Hölzern „das erfreuliche Ergebnis generationenübergreifender Waldpflege. Wir werben für den langfristigen Blick und dafür, weiterhin Waldumbau zu betreiben.“ Die natürliche Verjüngung oder Pflanzung klimatoleranter Mischwälder und deren konsequente Pflege würden das wirtschaftliche Auskommen der Waldbesitzer erhalten. „Und damit können sie all die gesellschaftlichen Leistungen unserer Wälder wie den Klima- und Artenschutz sichern.“

peb

