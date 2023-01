Verwurzelt in Wolfratshausen - doch Unternehmen verrät Expansionspläne

Von: Dominik Stallein

Teilen

Langjährige Mitarbeiter: Die Firma Weber Schraubautomaten in Wolfratshausen ehrte 29 Kolleginnen und Kollegen für ihre Treue. © Weber Schraubautomaten

Das Wolfratshauser Unternehmen Weber Schraubautomaten zeichnet langjährige Mitarbeiter aus – und verrät Expansionspläne.

Wolfratshausen – Sie vereinen über 500 Jahre Erfahrung: Die Firma Weber Schraubautomaten zeichnete kürzlich Kollegen aus, die dem Unternehmen schon lange treu sind – zwei davon bereits seit 35 Jahren. 29 langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden zu einer Feierstunde eingeladen. „Zwischen zehn und 35 Jahren gehören die Kolleginnen und Kollegen bereits zur Belegschaft des Wolfratshauser Unternehmens und stehen damit stellvertretend für zahlreiche andere Teammitglieder, die dem Haus ebenfalls viele Jahre die Treue halten“, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Verwurzelt in Wolfratshausen - doch Unternehmen verrät Expansionspläne

„Es ist augenfällig, dass viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lange bei uns bleiben und mit ihrem Wissen und ihren Erfahrungen für den Erfolg sorgen“, sagt Geschäftsführer Karl Bujnowski. „In Zeiten wie diesen, in denen es scheinbar unendlich viele Möglichkeiten und Berufsperspektiven gibt, spricht das für die Attraktivität.“ Das Familienunternehmen setze weiterhin auf seinen Hauptstandort in Wolfratshausen. Das zeige auch der im vergangenen Jahr fertiggestellte Um- und Erweiterungsbau.

Die Anfragen und Wünsche unserer Kunden in China und Asien wachsen kontinuierlich. Es ist deshalb nur konsequent, dass wir unseren Standort in Shanghai weiter ausbauen.

Neben der Verwurzelung in der Loisachstadt setzt das Unternehmen auf ein weltweites Netzwerk. Wie die Firma in einer weiteren Pressemitteilung bekannt gibt, öffnete kürzlich in der chinesischen Millionenmetropole Shanghai ein neuer Standort der Weber Automation China – einer hundertprozentigen Tochter des Wolfratshauser Unternehmens. Dirk Winter, Leiter des Gesamtvertriebs, wird in der Pressemeldung so zitiert: „Die Anfragen und Wünsche unserer Kunden in China und Asien wachsen kontinuierlich. Es ist deshalb nur konsequent, dass wir unseren Standort in Shanghai weiter ausbauen.“ (dst)

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.