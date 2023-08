Viel mehr als Baum und Stein: Was es mit der Buche im Büchereigarten auf sich hat

Von: Dominik Stallein

Ein Baum, ein Stein, ein Werk: Die Beuys-Eiche im Garten der Stadtbücherei. Davor das Freiluft-Schachfeld. © SH

In Wolfratshausen steht ein Kunstwerk von internationalem Renommee: Die Beuys-Eiche. Deren Initiatoren ziehen Bilanz zur Pflanzaktion.

Wolfratshausen – Wer nicht genau weiß, was da vor ihm steht, sieht nur einen Baum und einen Stein. Lili Doktor sieht mehr. Sehr viel mehr. Die etwas versteckt im Rücken der Stadtbücherei gepflanzte Buche ist nämlich nicht nur eine Buche, sondern eine Beuys-Eiche. Und eine Beuys-Eiche ist nicht nur ein Baum mit einem Stein davor, sondern „eine soziale Plastik“, ein lebendes Kunstwerk und ein Sinnbild für Menschen, die sich selbstlos engagieren, „und anpacken zum Wohle der Gesellschaft“. Während eines Pressegesprächs ließ die Initiatorin gemeinsam mit den Unterstützern Jennifer Layton und Dr. Hans Schmidt die Installation der Beuys-Eiche von vor rund einem halben Jahr ausführlich Revue passieren – und dankte in diesem Zuge den vielen Unterstützern.

Die Beuys-Eichen-Befürworter hatten zuvor Spenden für das Projekt gesammelt. Es kam genügend zusammen, um die taxierten Gesamtkosten von etwa 2500 Euro für Baum, Basaltstein, Arbeiten des Bauhofs und die Begleitung durch eine Stiftung zu bezahlen. Auch die Stadt hatte eine Unterstützung bei den Kosten für den Bauhof zugesagt und das Grundstück im Garten am Hammerschmiedweg dafür zur Verfügung gestellt.

Letztlich wurde das Projekt teurer, weil einige Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden mussten, und der Rasen der Stadtbücherei vor dem schweren Gerät geschützt werden musste. Mit einer weiteren Spende des Grünwalder Bauunternehmers Rainer Scherbaum konnte die Gruppe die zusätzlichen Kosten begleichen. Um welchen Betrag es sich bei den Mehrkosten handelt, wollte beim Pressegespräch niemand verraten. Darum sei es ja schließlich nicht gegangen, sondern darum, dass es durch Sponsoren möglich war, das Projekt zu finanzieren. „Deshalb sind wir total erleichtert“, sagte Grünen-Stadträtin Jennifer Layton.

Nur am Rande streifte man die Kuriosität, dass die Beuys-Eiche eine Beuys-Hainbuche ist: Diese Baumart sei nämlich deutlich klimaresilienter, und eine Eiche hätte es an der gewählten Stelle im Büchereigarten aufgrund der Bodenbeschaffenheit relativ schwer. „Es ist auch nicht festgelegt, dass es eine Eiche sein muss“, erklärte Doktor.

Von ihrer erfolgreichen Spendensammlung ist der Initiative um die Wolfratshauser Architektin noch ein wenig Geld übrig geblieben. Das möchte die Gruppierung für Projekte ausgeben, die dem Grundgedanken der „Sozialen Plastik“ nahekommen: Ideen und Initiativen aus der Bürgerschaft, die für die Allgemeinheit einen Mehrwert schaffen. Zum Beispiel für Büsche am „Stadtstrand“ am westlichen Loisachufer. „Wir sind offen für Vorschläge von den Wolfratshausern“, erklärte Hans Schmidt.

Mit der Beuys-Eiche habe die Stadt ein Kunstwerk von internationaler Reputation erhalten. Schließlich stünden ähnliche Bäumchen beispielsweise auch in New York. Das Besondere an der Installation: Das Werk lebt. „Die Proportionen verschieben sich im Laufe der Jahre“, erklärt Lili Doktor. Sei der Stein zu Anfang im Vergleich mit dem Baum noch relativ groß, wächst letzterer immer weiter. „In einigen Jahrzehnten können sich die beiden berühren“, sagte Doktor.