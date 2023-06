Viel mehr Stellen als Bewerber: Zahl der Arbeitslosen sinkt im Mai

Von: Dominik Stallein

Die Bundesagentur für Arbeit hat gute Nachrichten. © Maximilian Koch/IMAGO

Viele Stellen und Ausbildungsplätze im Landkreis sind noch unbesetzt. Wer ab Herbst eine Ausbildung sucht, hat gute Chancen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Arbeitslosenquote ist weiterhin stabil: Sie liegt im Bereich der Agentur für Arbeit in Rosenheim bei 2,5 Prozent, was 0,1 Prozent weniger sind als im vergangenen Jahr. Was diese Zahl nicht verrät: „Der Arbeitsmarkt in unserer Region ist nach wie vor durch eine hohe Dynamik geprägt“, erklärt Michael Vontra, der Vorsitzende der Geschäftsführung in einer Pressemitteilung. 2270 Menschen haben sich im Mai – beispielsweise wegen einer neuen Arbeitsstelle – bei der Agentur abgemeldet, 2110 Männer und Frauen sind neu als arbeitssuchend gemeldet. Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen sind die Zahlen noch etwas besser: Der Landkreis weist im Mai eine Arbeitslosenquote von 1,9 Prozent auf, im Vormonat waren es 2,0 Prozent. Das entspricht 1410 beschäftigungslosen Bürgern.

Viel mehr Stellen als Bewerber: Zahl der Arbeitslosen sinkt im Mai

„Die hohe Zahl der Menschen, die sich bei der Arbeitsagentur oder dem Jobcenter abgemeldet haben, zeigt, dass der Arbeitsmarkt in unserer Region weiterhin viele Möglichkeiten bietet“, fasst Vontra zusammen. So sei die Zahl der arbeitslos gemeldeten Menschen beispielsweise in den Berufsfeldern Maschinen- und Fahrzeugtechnik, Verkehr und Logistik oder in nichtmedizinischen Gesundheitsberufen wie Altenpflege, Körperpflege oder Ernährungs- und Gesundheitsberatung im Mai zurückgegangen. Die Zahl der gemeldeten freien Stellen im Bereich der Agentur Rosenheim liegt bei rund 5500.

Agentur hat Tipps für Jugendliche, die eine Ausbildung suchen

Vontra rät Menschen, die eine Stelle suchen, die digitalen Dienstleistungen der Bundesagentur für Arbeit zu nutzen. Diese würden viele Angebote umfassen. Auch für junge Menschen, die in diesem oder im kommenden Jahr die Schule abschließen, gebe es viele Beratungstools – nicht nur online, auch telefonisch unter der Rufnummer 0 80 31/ 20 22 22. Rein auf die Zahlen bezogen stünden die Chancen, einen Ausbildungsplatz mit Start im Herbst zu finden, sehr gut: Im Mai standen knapp 1850 offene Lehrstellen 780 Ausbildungssuchenden gegenüber.

