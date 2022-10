Viel zu sehen, zu hören und zu tanzen: Das D‘Amato startet in den Herbst

Von: Peter Herrmann

„Route 66“ mit Frontmann Jacek Dlugosch (re .) rocken die Bar D’Amato an diesem Samstag, 15. Oktober. © Peter Herrmann

Von Rockklassikern über eine Albumprämiere bis zu lateinamerikanische Musik aus den Anden - Das Herbstprogramm in der Bar D’Amato verspricht tanzbare Konzerte.

Wolfratshausen – Seit Mai geht im Schützenheim an der Geltinger Straße wieder die Post ab. Nach zweijähriger Pause treten auf der Bühne der Bar D’Amato auch im Herbst Bands aus der Region auf.

Den Anfang nach der Sommerpause macht am Samstag, 15. Oktober, die Formation „Route 66“, die Rockklassiker von Musikgrößen wie Elvis Presley, Beatles, Rolling Stones, Eric Clapton und Oasis zum Besten gibt. Sänger und Gitarrist Jacek Dlugosch sorgte mit seinen Bandkollegen schon auf zahlreichen Geretsrieder Stadtteilfesten sowie an anderen Orten im Oberland für Stimmung. Bei Konzerten in der Bar D’Amato stellt sich Dlugosch gern mit seiner Gitarre auf einen Tisch vor die Bühne und spielt das Instrument dabei sogar auf dem Rücken – ein eindrucksvolles Schauspiel, für das er sicher auch an diesem Samstag viel Applaus erhalten wird.

D‘Amato: Münchner Band „Zweckinger“ feiert neues Prämiere ihres neuen Albums

Ebenfalls gute Bekannte von Pächter Michel Amato sind „Zweckinger“. Die Münchner Band unterlegt amüsante Alltagsgeschichten mit einer erfrischenden Mischung aus Landler-, Rock- und Folk-Elementen sowie dem virtuosen Geigenspiel von Christine Kindermann. Am Freitag, 28. Oktober, werden „Zweckinger“ ihr brandneues Album „Komisch“ und Evergreens wie das „ABBA-Medley“ oder den „Haberfeldtreiber“ präsentieren.

Tanzbare Musik aus den Anden: Wayna Picchu

Multikulturelle Lebensfreude erwartet die Besucher dann am Freitag, 11. November. Die lateinamerikanischen und deutschen Musiker von „Wayna Picchu“ vereinen Elemente von Latin Pop, Salsa, Cumbia, Merengue und Ethno-Folk aus den Anden zu einem abwechslungsreichen Spektakel. Dass die Besucher dabei binnen kurzer Zeit Lust aufs Tanzen verspüren, versteht sich von selbst.

Sauerteig-Spezialität des Hauses D‘Amato: Pinsa Romama

Neben Getränken bietet die Bar D’Amato bei allen Konzerten auch die leckere Pinsa Romana an – ein aus drei verschiedenen Mehlsorten zubereiteter Sauerteig mit verschiedenen Belägen. Aufgrund der Popularität der drei Gruppen und des begrenzten Platzangebots in der Bar D’Amato empfiehlt es sich, Karten im Vorverkauf zu erwerben. Ticketss zum Preis von 15 Euro („Route 66“ und „Wayna Picchu“) beziehungsweise für 18 Euro („Zweckinger“) zuzüglich Vorverkaufsgebühr sind erhältlich im Internet unter www.bar-damato.de oder www.eventim-light.com/de/a/584e9625e4b0de08a6f82928. Die Konzerte beginnen jeweils um 20 Uhr.

