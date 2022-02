Viele Bürger atmen auf: Stadtrat verschiebt umstrittenes Vorhaben auf unbestimmte Zeit

Von: Carl-Christian Eick

Teilen

Bleibt vorläufig wie er ist: Die im Herbst 2021 beschlossene Asphaltierung und Verbreiterung des Fuß- und Radwegs entlang der Loisach in Wolfratshausen ist auf unbestimmte Zeit verschoben. © Hermsdorf-Hiss

Der Beschluss des Stadtrats löste einen Proteststurm aus: Nun aber fehlt für das umstrittene Vorhaben in Wolfratshausen das Geld.

Wolfratshausen – Die Flößerstadt muss den Gürtel enger schnallen. Angesichts der negativen wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf der einen und Millionen-Investitionen auf der anderen Seite hat der Stadtrat hinter verschlossenen Türen diskutiert: Was ist eine unverzichtbare Ausgabe, was muss runter von der Tagesordnung? In der jüngsten Stadtratssitzung in der Loisachhalle plauderte Grünen-Sprecher Peter Lobenstein aus dem Nähkästchen.

Wolfratshausen: Schuldenstand wird wieder wachsen

Entgegen anderslautender Beteuerungen: Der Haushalt fürs laufende Jahr wird in internen Zirkeln festgezurrt. Zwar sollten die Eckdaten in der jüngsten Stadtratssitzung vorgestellt werden, doch die stellvertretende Stadtkämmerin Stephanie Kaiser beließ es bei wenigen Worten und der Präsentation einer Powerpoint-Präsentation im Eilzugtempo. Tenor: Die fetten Jahre sind vorbei, vor allem mit Blick auf die beschlossene Generalsanierung und Erweiterung der Grund- und Mittelschule am Hammerschmiedweg (Kostenpunkt aktuell gut 45 Millionen Euro) ist die Aufnahme neuer Darlehen ab 2023 unvermeidlich. „Der Schuldenstand wird wieder wachsen“, so Kaiser. „Die wirtschaftliche Lage ist nicht so rosig“, sekundierte ihr der Wirtschaftsreferent des Stadtrats, Helmut Forster (Wolfratshauser Liste).

Vertreter aller Fraktionen dankten Stadtkämmerer Peter Schöfmann sowie dessen Stellvertreterin für die geleistete Arbeit, eine öffentliche Beratung des Status quo erfolgte nicht. Verabschiedet soll der Etat 2022 in der Stadtratssitzung Mitte März.

Asphaltierung des Uferwegs würde halbe Million Euro kosten

Allein Grünen-Sprecher Peter Lobenstein wollte nicht sofort zum nächsten Tagesordnungspunkt weiterschreiten. Er sprach von einem „sehr kritischen Haushalt“ und ließ durchblicken, an welcher Stelle die Grünen den Rotstift ansetzen wollten: „Einsparungen beim Stadtmarketing und Tourismus.“ Doch für diesen Vorschlag habe sich keine Mehrheit gefunden. Ein anderes Vorhaben werde dagegen auf die lange Bank geschoben: Die halbe Million Euro, die für die Asphaltierung und Verbreiterung des Fuß- und Radwegs am Loisachufer vorgesehen waren, wurden aus dem Haushalt gestrichen. „Langfristig“, sagte Lobenstein, sei das Thema kein Thema mehr.

Eine undifferenzierte, einseitige Privilegierung des Radverkehrs auf Kosten des Fußvolks und der Erholungsfunktion im nahen Wohnumfeld sowie auf Kosten der natürlichen Lebensgrundlagen ist abzulehnen.

Wie berichtet ist das Vorhaben, das der Stadtrat im Herbst vergangenen Jahres mit 14:11 Stimmen beschlossen hatte, in der Bevölkerung sehr umstritten. Selbst der Bund Naturschutz (BN) schrieb einen Brandbrief an die Stadtväter. Zur geplanten Versiegelung des Weges stellte die Vorsitzende der BN-Ortsgruppe Wolfratshausen, Dr. Sigrid Bender, fest: „Eine undifferenzierte, einseitige Privilegierung des Radverkehrs auf Kosten des Fußvolks und der Erholungsfunktion im nahen Wohnumfeld sowie auf Kosten der natürlichen Lebensgrundlagen ist abzulehnen.“ Auch die Stadtratsfraktion der Grünen, allen voran Dritte Bürgermeisterin Annette Heiloth, haderte mit der Mehrheits-Entscheidung des Rates. Durch eine Asphaltierung würde eine potenzielle Rennstrecke für Fahrradfahrer entstehen, auf der es zu „massiven Konflikten“ zwischen Radlern, Spaziergängern, Schulkindern und Hunden kommen werde.

Grünen-Sprecher: Beschlossene Aufwertung der Altstadt „muss weitergehen“

Nun also haben sich die Grünen (mutmaßlich mit Unterstützung der SPD/FDP-Fraktion, die im Herbst ebenfalls gegen den Beschlussvorschlag der Verwaltung gestimmt hatte) hinter verschlossenen Türen durchgesetzt.

Laut Lobenstein gab’s dagegen zumindest ein Projekt, das seine sechsköpfige Fraktion trotz der klammen Haushaltslage nicht aus dem Investitionsprogramm streichen wollte: Die 2018 angestoßene Aufwertung der Altstadt sei „wichtig“. Das Vorhaben „muss weitergehen“.

Nach Darstellung der stellvertretenden Stadtkämmerin hat der Verwaltungshaushalt ein Volumen von 43 Millionen Euro. Wie schon im Vorjahr sind nach der Kreisumlage die Personalkosten mit 9,2 Millionen Euro der zweithöchste Ausgabenposten. 9,4 Millionen Euro wollen die Räte aus dem Sparstrumpf nehmen, erneut kann aus dem Verwaltungs- kein Geld in den Vermögenshaushalt geschaufelt werden. In den kommenden zwei, drei Jahren, so Kaiser, sei es nicht ausgeschlossen, dass die Rücklagen auf 400 000 Euro abschmelzen. Das wäre die gesetzlich vorgeschriebene Mindestsumme.

Geld für Surfwelle wird aus Haushalt 2022 gestrichen

Noch ein Wort zur künstlichen Surfwelle, die nach derzeitigem Stand der Dinge nicht gebaut wird: 400 000 Euro Zuschuss hatte die Stadt zugesagt, 200 000 Euro sind bereits für Planungen und Gutachten ausgegeben. Die zweite Hälfte, die im Etat für das laufende Jahr bereitgestellt worden war, wird aus dem Haushalt gestrichen. (cce)

Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.