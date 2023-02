Viele Skiunfälle: Bergwacht hat ein Rekordjahr hinter sich

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Allzeit bereit: Die Bergwacht Wolfratshausen. © bergwacht

63 Einsätze hatte die Bergwacht Wolfratshausen im vergangenen Jahr. Der Schwerpunkt lag auf Skiunfällen, die Ehrenamtlichen halfen aber auch bei einer Vermisstensuche.

Wolfratshausen – Die Bergwacht ist nach wie vor unverzichtbar – das machte bei der Hauptversammlung des Vereins ein Rückblick auf das vergangene Jahr deutlich. Die Bereitschaftsleiter Andreas Westermeier und Dr. Moritz Mörtl ließen die vielen Aktivitäten der Ehrenamtlichen Revue passieren.

„Wir hatten im Jahr 2022 insgesamt 63 Einsätze – das ist ein neuer Rekord“, teilt Bereitschaftsleiter Westermeier mit. Der absolute Großteil davon fiel im Winter an. Genauer: beim Vorsorgedienst am Latschenkopf. An mehr als 100 Tagen besetzten die Ehrenamtlichen den Rettungsstützpunkt am Brauneck, investierten dort mehr als 3000 Stunden. „Der Schwerpunkt der Alarme lag dabei auf Skiunfällen“, so Westermeier weiter.

G7-Gipfel, Vermisstensuche, Verletzte: Die Bergwacht ist an vielen Fronten gefordert

Doch auch im Bereich Wolfratshausen, in den Isarauen zwischen Geretsried und Icking, wurde die Bergwacht im Jahr 2022 fünf Mal alarmiert. Dabei konnten die Ehrenamtlichen zusammen mit anderen Hilfsorganisationen unter anderem eine vermisste Person wiederfinden. Zudem besetzten die Bergwacht-Mitglieder mehrere Sanitätsdienste, betreuten die Kletterwand beim Bund Naturschutz in Königsdorf und unterstützten die ortsansässigen Bergwachten beim G7-Gipfel.

Ehrung: Andreas Westermeier (li.) und Dr. Moritz Mörtl (re.) ehrten Alfred Grimm für 50 Jahre Mitarbeit im Bergrettungsdienst und Naturschutz. Wir sind stolz auf diese gemeinsamen Leistungen. Andreas Westermeier und Moritz Mörtl © Bergwacht

Neben den vielen Einsätzen gab es auch spaßige Veranstaltungen. Im Frühjahr organisierte das Ressort Naturschutz zusammen mit den Isar Rangern eine Exkursion durch die Isarauen für alle Naturbegeisterten der gesamten Bergwacht-Region Hochland. „Wir konnten sogar Flussregenpfeifer beobachten und Orchideen entdecken“, berichtet Westermeier. In diesem Zusammenhang sammelte die Bergwacht den nächsten Rekord: Das Bergwacht-Ressort Naturschutz bekam am Jahresanfang Verstärkung durch drei neue Naturschutzwächter – und erreicht mit zwölf bestellten Wächtern einen neuen Höchststand. „Gemeinsam liefen sie über 400 Stunden im Naturschutzstreifen ab.“

Bergwacht Wolfratshausen: „Wir sind stolz auf diese Leistungen“

Die Ausbildung der Einsatzkräfte nimmt jedes Jahr viel Zeit in Anspruch: Wöchentliche Schulungen, mehrere Einsatzübungen im Bergwald Wolfratshausen und an der Isar, sowie vier Übungen mit den Münchner Kollegen im Bergwacht-Zentrum standen im abgelaufenen Jahr auf dem Programm. „Die insgesamt 13 Anwärter waren bei verschiedenen Tests und Prüfungen der Grundausbildung gefordert.“

Für Sommer kündigte sich Besuch bei der Bergwacht an. Die Bergretter hatten nach monatelanger Planung zu einem Vergleichswettkampf der Bergwachten aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen eingeladen. „Wir haben hier die Geschicktesten, Schnellsten, Cleversten und diejenigen mit dem glücklichsten Händchen gesucht.“ Gefunden wurden sie unter den Mitgliedern der Bergwacht Benediktbeuern. Bei den Teilnehmern kam der Wettkampf so gut an, dass sie sich eine Weiterführung wünschten. „Das ist Ehrensache“, sagt Westermeier. Der nächste Wettkampf sei bereits in Planung – Ausrichter soll die Bergwacht Penzberg sein.

Mörtl und Westermeier bedanken sich ausdrücklich für das ungebrochene Engagement der Mitglieder. „Wir sind stolz auf diese gemeinsamen Leistungen.“ SABINE HERMSDORF-HISS