Als wohl erste Anlage in Bayern: Virensuche im Wolfratshauser Klärwerk

Von: Dominik Stallein

Wasserprobe: Im Labor der Kläranlage am Isarspitz in Weidach wird immer wieder Abwasser untersucht – kürzlich auf das Coronavirus. Unser Bild zeigt Martin Kuchenreuther bei der Arbeit. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Im Zuge der Corona-Pandemie startete in Wolfratshausen schon früh ein Monitoring: Im Labor wurde das Abwasser auf Viren geprüft.

Wolfratshausen – Corona ist überall: Dieses Gefühl hatten viele Menschen während der vergangenen zwei Pandemie-Jahre. Und augenscheinlich trügte dieses Gefühl nicht – denn das Virus tauchte sogar im Abwasser auf, das im Wolfratshauser Klärwerk angespült wurde.

Als „wahrscheinlich erste Anlage in Bayern“ nahm das Wolfratshauser Werk im März 2021 entsprechende Proben des Abwassers, wie Geschäftsleiter Lorenz Demmel erklärt. Ein Praktikant prüfte in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Siedlungswasserwirtschaft der Technischen Universität München über einen Zeitraum von drei Wochen, wie viele Coronaviren durchs Abwasser eingeleitet wurden. „Man kann es nicht auf die genaue Zahl an Kranken eingrenzen“, erklärt Geschäftsleiter Demmel gegenüber unserer Zeitung. „Aber Tendenzen im Virusgeschehen kann man ganz gut ablesen.“ Die Proben wurden sowohl an den sechs Außenstationen – zum Abwasserverband Isar-Loisach zählen sechs Kommunen – als auch am zentralen Kläranlagenzulauf „über 24 Stunden hinweg mittels vollautomatischer Probenehmer gesammelt“, kann man der Arbeit entnehmen.

Lorenz Demmel © Sabine Hermsdorf-Hiss

Wolfratshausen: Kläranlage startet wissenschaftlichen Versuch

Die Ergebnisse der Wolfratshauser Prüfung wirken auf den ersten Blick relativ passend zu den gemeldeten Neuinfektionen beim Gesundheitsamt. Die Kurven weisen Ähnlichkeiten auf – am 21. März beispielsweise stieg die Virenlast im Abwasser sprunghaft an, genau wie die Zahl der Neuinfektionen im Nordlandkreis. Der Student bewertet seine Prüfung allerdings kritischer. „Während die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen im Messzeitraum anstieg, ließ sich in den dazugehörigen Abwasserproben nur am 21. März eine signifikante Konzentrations-Veränderung des Virus im Abwasser feststellen.“ Idealerweise hätten seine Ergebnisse schon fünf oder sechs Tage vor den offiziellen Zahlen Aufschluss über die Inzidenz geben sollen. Eine mögliche Erklärung dafür, dass dies nicht passiert ist, liefert Demmel: „Bei uns kommt nicht nur das Abwasser von etwa 62 000 Menschen an, sondern auch das von Industrie- und Gewerbebetrieben.“ Gerade wochentags könnte das einen Einfluss auf die Virus-Last im Abwasser haben. Spezielle Lösungsmittel im Wasser könnten außerdem „die Virushülle angreifen und den Virus inaktiv machen“, ist in der Zusammenfassung zu lesen.

Virus in der Kläranlage: Pilotprojekte starten in Bayern

Inzwischen gibt es mehrere Städte, die in den Abwasserkanälen dem Virus nachspüren. 20 Standorte beteiligen sich derzeit an einem Pilotprojekt zum Corona-Monitoring, das bis März des kommenden Jahres laufen soll. Die Initiatoren erhoffen sich davon ein frühzeitiges Erkennen einer neuen Virus-Welle – noch bevor PCR- oder Schnelltestergebnisse vorliegen.

Grundsätzlich, das geht aus dem Resümee des Versuchs in Wolfratshausen hervor, sei die „Einrichtung eines Abwasserüberwachungssystems zur Konzentrationsbestimmung des SARS-CoV-2 Virus beim Abwasserverband der Isar-Loisachgruppe“ möglich. Allerdings nur, „wenn die Außenstationen jeweils täglich beprobt würden“. Dies würde allerdings einen erheblichen finanziellen Zusatzaufwand bedeuten.