Vize-Rathauschef meldet Vollzug: Wolfratshausens Bürgermeister hat nun Bauland

Von: Carl-Christian Eick

Ein Teilbereich des Wolfratshauser Stadtteils Weidach ist nun kein Dauergrünland mehr – sondern Bauland. Das Grundstück gehört Bürgermeister Klaus Heilinglechner. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Ab sofort gilt für einen Teilbereich des Wolfratshauser Stadtteils Weidach ein neuer Bebauungsplan. Das Grundstück gehört Bürgermeister Klaus Heilinglechner.

Wolfratshausen – Der Stadtrat hat mit 17:7 Stimmen so entschieden, jetzt zog Vize-Bürgermeister Günther Eibl (CSU) einen Schlussstrich unter das Kapitel: Die Bekanntmachung trägt seine Unterschrift, der neue Bebauungsplan für einen Teilbereich des Stadtteils Weidach ist am 21. März in Kraft getreten. Eigentümer des Grundstücks ist wie berichtet Rathauschef Klaus Heilinglechner.

Den Bebauungsplan, gefertigt vom Ingenieurbüro Franz Kerschbaumer, hatte der Stadtrat kürzlich wie berichtet als Satzung beschlossen. Eibl hatte der Akklamation vorausgeschickt, dass Rathauschef Heilinglechner „zu keinem Zeitpunkt an dem Verfahren beteiligt war“. Und: „Baurecht ist Sachrecht, kein Personenrecht.“

Grüne kassieren heftigen Rüffel von Zweitem Bürgermeister Eibl (CSU)

Gegen den Satzungsbeschluss stimmten die sechsköpfige Grünen-Fraktion sowie Manfred Menke (SPD). In deren Augen ist der Städtebauliche Vertrag, den Kommune und Grundstückseigentümer schlossen, veraltet. Grünen-Sprecherin Assunta Tammelleo und ihr Parteifreund Dr. Hans Schmidt erklärten, dass im Vertrag vereinbart sei, dass 15 Prozent der Wohnfläche für 15 Jahre mit Sozialbindung verknüpft sein müssen. Das sei aus heutiger Sicht viel zu wenig.

Für diese Aussagen – die Inhalte Städtebaulicher Verträge sind nicht öffentlich – kassierten die Grünen-Vertreter nicht nur einen heftigen Rüffel von Eibl und dem Fraktionssprecher der Bürgervereinigung, Josef Praller, sondern sie mussten sich auch belehren lassen: Das am 7. März 2023 notariell verbriefte Vertragswerk entspreche nicht mehr dem 2008/2009 formulierten. Die Grünen-Fraktion liege falsch, so Praller, wenn sie glaube, „dass der 15 Jahre alte Vertrag eins zu eins übernommen worden ist“.

Der Bebauungsplan 73 mit Begründung sowie Grünordnungsplan und Umweltbericht kann im Rathaus während der üblichen Dienststunden studiert werden. Betrachtet werden kann er zudem auf der Homepage der Kommune.

Das neue Nettobauland ist rund 3.150 Quadratmeter groß

Der Grundstückseigentümer beabsichtigt, nördlich des Leitenwegs/Franz-Geiger-Wegs, östlich des Wasenwegs, einen Dreispänner sowie zwei Doppelhäuser zu errichten. Derzeit ist die Fläche sogenanntes Dauergrünland. Der Umgriff des neuen Bebauungsplans umfasst knapp 4900 Quadratmeter. Das Nettobauland, das in Weidach entsteht, ist rund 3150 Quadratmeter groß. (cce)

