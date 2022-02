5G: Neue Stationen in Wolfratshausen, Geretsried und Schlehdorf in Betrieb

Teilen

In Wolfratshausen, Geretsried und Schlehdorf sind neue 5G-Mobilfunkstationen in Betrieb gegangen. © dpa

Vodafone hat neue 5G-Mobilfunkstationen in Betrieb genommen. Sie versorgen Standorte in Wolfratshausen, Geretsried und Schlehdorf. Weitere sind geplant.

Bad Tölz-Wolfratshausen – In Wolfratshausen, Geretsried und Schlehdorf sind neue 5G-Mobilfunkstationen in Betrieb gegangen. Vodafone Deutschland versorge elf Standorte im Landkreis mit der neuen Breitbandtechnologie, erklärt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Zwei weitere sollen bis Mitte des Jahres in Geretsried und Jachenau realisiert werden.

Vodafone rüstet in Wolfratshausen, Geretsried und Schlehdorf 5G nach

Um ein flächendeckendes 5G-Netz herzustellen, will Vodafone zunächst die bereits vorhandene Mobilfunk-Infrastruktur weitgehend mitnutzen und die 5G-Antennen, wo immer es möglich ist, an bestehenden Standorten im Landkreis in Betrieb nehmen.

Die bereits bestehenden 34 Mobilfunkstationen werden also nach und nach aufgewertet, indem dort zusätzlich 5G-Technologie installiert wird – zum Beispiel an Masten, auf Aussichts- und Kirchtürmen sowie auf den Dächern von Rathäusern, Bürogebäuden und Wohnhäusern. Das soll Station für Station im Laufe der nächsten Jahre geschehen.

red

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.