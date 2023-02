Großer Besucherandrang

Von Peter Herrmann schließen

Allerhand Getier: Die Ausstellung „Insectophobie“ lockt überraschend viele Neugierige ins Foyer der Wolfratshauser Loisachhalle.

Wolfratshausen – Sie gelten nicht als Kuscheltiere, sind mitunter sogar giftig. Nicht wenige leiden an einer Phobie oder empfinden Ekel gegenüber Spinnen, Riesentausendfüßlern, Skorpionen und Gespenstheuschrecken. Umso überraschender war der große Besucherandrang bei der Ausstellung „Insectophobie“ im Foyer der Loisachhalle – wohl die Faszination des Gruselns.

„Ich fand‘s eklig“: Vogelspinnen, übergroße Tausendfüßler und Kaiserskorpione in der Loisachhalle

„Wenn ich geahnt hätte, dass so viele Leute kommen, hätte ich die ganze Loisachhalle gemietet“, staunte Ausstellungsleiter Giovanno Neigert. Schon am Vormittag strömten viele Familien und Schaulustige in das voll besetzte Foyer. Dort standen Terrarien mit verschiedenen Vogelspinnenarten, Skorpionen und seltenen Insekten. Schaukästen mit bunten Schmetterlingen sorgten da für einen willkommenen Farbtupfer. Besonders mutige Besucher investierten fünf Euro, um sich mit einer lebendigen Spinne in der Hand oder auf dem Gesicht fotografieren lassen. „Das kommt in jeder Stadt gut an“, berichtete Fotograf Pierre Bülow.

Seit zwölf Jahren organisiert Giovanno Neigert aus dem mittelfränkischen Dürrwangen die Ausstellung und setzt dabei auch auf die Vermittlung von Fachwissen. Auf Informationstafeln erfuhren die Besucher beispielsweise, dass ein Biss der Vogelspinne lediglich zur Tötung einer Maus ausreicht. Für die Menschen bestehe eher die Gefahr einer Blutvergiftung durch Bakterien, die über die Beißwerkzeuge übertragen werden. Ebenfalls als lästig kann man das sogenannte „Bombardieren“ empfinden. Bei dieser Verteidigungsmaßnahme streifen einige Spinnenarten ihre Körperbehaarung ab und schleudern sie ihren vermeintlichen Feinden entgegen. Starker Juckreiz oder ein Brennen auf der Haut sind die Folgen.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.

Wolfratshausen: Krabbelndes Getier machte Eltern Angst – „Bin nur meinen Kindern zuliebe hingegangen“

Andere Schautafeln gaben genaue Auskunft über Nahrung und Lebensgewohnheiten der Tiere. So eignet sich beispielsweise der in Westafrika lebende Kaiserskorpion für die Haltung im eigenen Terrarium, wenn er regelmäßig mit Schaben, Grillen oder Babymäusen gefüttert wird.

Dass die von exotischen Geräuschen begleitete Show nicht bei jedem Besucher gut ankam, erscheint dennoch nachvollziehbar. „Ich fand’s eklig und bin nur meinen Kindern zuliebe hingegangen“, gestand Marina Wiesinger aus Wolfratshausen. Andere Familien monierten die Höhe der Eintrittspreise. Erwachsene mussten zehn, Kinder acht Euro zahlen. Ein Vater, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen wollte, musste deshalb tief ins Portemonnaie greifen. „Mit dem Geld für die Fotos habe ich heute über 50 Euro ausgegeben“, klagte er. Für die meisten lohnte sich die Investition jedoch, zumal einige Besucher am Sonntag ihre Berührungsängste gegenüber Spinnen überwanden.