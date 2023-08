Vollbrand bei Volvo Gerb: Abbrucharbeiten an ehemaligem Wolfratshauser Autohaus gestartet

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Bagger am Werk: Die Abrissarbeiten am Autohaus Gerb haben begonnen. 8. März: Betrieb brennt lichterloh © Sabine Hermsdorf-Hiss

Das Gebäude des ehemaligen Volvo-Autohauses Gerb wird nun abgerissen. Im März dieses Jahres brannte das Gebäude Opfer eines Vollbrands.

Wolfratshausen – Eine Ära geht zu Ende. Seit 1972 war Volvo Gerb eine feste Größe in der Loisachstadt, galt sogar als eines der ältesten Autohäuser seiner Marke im Umkreis von München. Nun ist ein Bagger dabei, die Gebäude des Unternehmens abzureißen.

Im März dieses Jahres wurde das alteingesessene Autohaus ein Raub der Flammen. Gegen 2.30 Uhr in der Nacht auf Mittwoch, 8. März, alarmierten Sirenen die umliegenden Feuerwehren an die Geltinger Straße. Schnell wurde allerdings klar, dass die 105 Einsatzkräfte trotz aller Anstrengungen einen Vollbrand nicht mehr verhindern konnten.

Nach Ende der Löscharbeiten stellte sich rasch heraus, dass das Gebäude einsturzgefährdet ist. Noch am gleichen Tag wurden erste Teile des Dachs abgerissen. Der Schaden geht in einen mehrstelligen Millionenbetrag. Seit Anfang dieser Woche läuft der Rückbau.

„Wie lange es dauern wird, kann man noch nicht sagen“, so Geschäftsführer Hans Gerb im Gespräch mit unserer Zeitung. Realistisch wäre es, mit mindestens zwei Monaten zu rechnen. Was danach mit dem Areal passieren soll, steht bislang noch nicht fest. „Wir wollen erst einmal die Arbeiten beenden, dann sehen wir, wie es weitergeht.“ Denn auf jeden Fall gelte es, die jetzt bestehenden Gesetze zu beachten und auch Behörden in einen etwaigen Planungsprozess einzubeziehen. sh

