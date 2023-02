Klassische Musik in Reinform: „Klassik-pur“-Auftakt in der Loisachhalle mit Ganzkörpereinsatz

Von: Volker Camehn

Ließen die Bögen über die Saiten zittern: die Musikerinnen und Musiker des „Leonkoro-Quartets“ bei ihrem Auftritt in der Wolfratshauser Loisachhalle. © Hans Lippert

Das „Leonkoro-Quartet“ überzeugt mit eigenen dynamischen Interpretationen beim Auftakt der Konzertreihe „Klassik-pur“ in der Loisachhalle.

Wolfratshausen – Der Auftakt als Kraftakt, Saiten-Sprünge von demonstrativer Leichtigkeit. Da wurde gezupft und gehämmert, Pizzicato-Phrasen als Powerplay-Moment, kurz: ganz großer Wumms. Das „Leonkoro Quartet“ aus Berlin hat am Samstagabend in der gut gefüllten Loisachhalle in Wolfratshausen die diesjährige „Klassik-pur“-Spielsaison eröffnet.

Klassische Musik in Reinform: Voller Einsatz beim „Klassik-pur“-Auftakt in der Loisachhalle

Der Konzertverein Isartal servierte an diesem Abend keine lauwarme Vorspeise, sondern setzte zum Start auf einen deftigen, gut gewürzten wie fein abgeschmeckten Hauptgang vom ersten schneidigen Ton an. Im Laufe des Abends fragte man sich unweigerlich: Was soll da eigentlich dieses Jahr noch groß kommen?

Schon der Blick ins Programmheft versprach Besonderes. Mit Werken von Anton Webern, Maurice Ravel und Johannes Brahms würde dieses Konzert der vier jungen wie vielfach ausgezeichneten Berliner, alle noch im Mittzwanziger-Bereich, durch seine kluge Dramaturgie bestechen. Der Eindruck täuschte nicht: Die Interpretation der Stücke betonte vor allem das Verbindende der Kompositionen: vom vorgeblich Gefälligem (Weberns „Langsamer Satz für Streichquartett“ bewegt sich haarscharf an der Grenze zwischen früher Moderne und Brahms-Anleihen) über Ravels kammermusikalisches Streichquartett F-Dur Op 35, das nicht nur vom Musiker höchste Konzentration, vulgo Disziplin abverlangt.

Klassik-Konzert in der Loisachhalle: Älteres Publikum mit moderner Interpretation konfrontiert

Überhaupt war bei diesem Auftritt des Ensembles das größtenteils großelterliche Publikum aufs Höchste gefordert. Allein Brahms bittersüßes Streichquartett C-Moll Op. 51/1, verfasst im Drei-Halbe-Takt, bescherte eine wuchtige zweite Hälfte nach der Pause: Viel melancholischer, schmerzhafter Bombast mit klanglichen Widerhaken und starken synkopischen Akzenten. Da wird’s schnell mal atemlos im Saal – umso stärker dann der anschließende Applaus.

Die Herangehensweise ist es halt. Jonathan Schwarz (Violine), Amelie Wallner (Violine), Mayu Konoe (Viola) und Lukas Schwarz (Cello) machten sich diese vertrackten Werke ohne falsche – also übertriebene – Demut zu eigen. Die Musiker zerlegten sie in ihre Bestandteile, um sie behutsam wie enthusiastisch wieder zusammenzusetzen – und schufen ihre eigenen dynamischen Interpretationen dieser schon vom Werk aus kraftvollen Klangkonzentrate.

Ganzkörpereinsatz und schwungvolle Gesten – Leonkoro-Quartet überzeugte mit Enthusiasmus

Hätte es noch eines Beweises bedurft: Ja doch, Musik ist Arbeit, selbst wenn man nur spielen will. Und anderen bei der Arbeit zuzusehen, kann mitunter eine schiere Lust sein. Ganzkörpereinsatz gewiss, schwungvolle Gesten, jedoch ohne prahlerisches Virtuosen-Gezappel auf grell ausgeleuchtetem Podium. Und bitte keine falschen Sentimentalitäten, wenn zackig die Bögen über die Saiten zittern. Das Auge hört halt mit, man kann auch sagen: Das rockt! Das trifft! Das erschlägt!

Lust auf Nachschlag? Am 23. Juni ist das „Leonkoro Quartet“ in Icking zu erleben. Dann jedoch mit anderem Programm aber partieller Verstärkung. Wegen Brahms, natürlich.