Einfach mal umsteigen: Der neue X-Bus im Praxistest

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Der Expressbus X970 fährt alle 20 Minuten – auch wenn kein Fahrgast drin sitzt. © Susanne Weiß

Schnell von Bad Tölz über Geretsried und Wolfratshausen nach Starnberg: Der Bus X970 verbindet die Städte. Wir testen, ob er eine Alternative zum Auto bietet.

Bad Tölz-Wolfratshausen – In London gehören die berühmten roten Doppeldecker zum Stadtbild. Wohin man auch schaut, mindestens einer biegt um die Ecke. So auffällig sehen die MVV-Busse zwar nicht aus, aber seit Mitte Dezember sind sie auffallend oft zu sehen.

Auf meinem Arbeitsweg von Bad Tölz nach Wolfratshausen und zurück begegnen mir täglich mindestens zwei Fahrzeuge mit der Aufschrift X970. „Warum sitze ich nicht da drin?“, frage ich mich, als ich mit meinem Auto beinahe die gesamte Strecke hinter einem X-Bus herfahre.

Expressbus X970 seit etwa zwei Monaten im Einsatz

Beim Blick auf den Fahrplan stellt sich heraus, dass das Umsteigen nicht so leicht ist wie gedacht. Der X970 fährt zwar alle 20 Minuten vom Bahnhof Bad Tölz ab. Von meiner Haustür gibt es aber keine Möglichkeit, die Linie öffentlich zu erreichen, obwohl es um die Ecke eine Bushaltestelle gibt. Vom Bahnhof Wolfratshausen bestehen zwar Verbindungen ins Gewerbegebiet, nur leider passen die nicht zur Arbeitszeit.

Dass es noch einer Feinerschließung durch die Regional- und Stadtbusse bedarf, „ist klar“, sagt Landratsamtssprecherin Marlis Peischer auf Nachfrage unserer Zeitung. Die Konzessionslaufzeiten seien aber jeweils unterschiedlich. „Solche Veränderungen dauern.“ Die X-Busse würden gezielt die Bahnhöfe ansteuern, um eine Bahnstrecke, die eigentlich notwendig wäre, zu ersetzen. „Charakter des Expressbusses ist, die Leute schnell von A nach B zu bringen“, betont die Behördensprecherin.

Expressbus X970 pünktlich an den Bahnhöfen

Bitte einsteigen: Abfahrt am Wolfratshauser Bahnhof. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Hält die Linie X970 dieses Versprechen? An einem Freitagnachmittag geht es quer durch den Landkreis. Die Verbindung ist in der MVV-App schnell gefunden, dort lässt sich auch das Einzelticket für 3,50 Euro bequem lösen. Um 14.16 Uhr sollte der Bus am Tölzer Bahnhof abfahren, doch er ist nicht zu sehen.

„Eigentlich steht er immer hier“, sagt Konstantina Kamargianni. Für die 20-jährige Bankkauffrau ist der X-Bus eine echte Erleichterung – denn er ist quasi wie für sie geschaffen. Die Geretsriederin pendelt täglich von ihrem Zuhause nahe der Haltestelle „Am Stern“ zur Bank und zurück. Dank der neuen Linie kann sie morgens später aus dem Haus. „Der Bus fährt nicht über alle Dörfer“, erklärt sie. „Er ist echt praktisch.“

Dass er auch pünktlich ist, dafür sorgt an diesem Tag Ventzislav Borissov. Die fünf Minuten, die er später startet, hat er einkalkuliert. „Heute ist kein Stau“, erklärt der Busfahrer, der mit Sonnenbrille hinter dem Steuer sitzt und nun gekonnt Richtung Brauerei und AOK steuert. Das sind die anderen beiden Haltestellen in der Kurstadt. „Ich muss pünktlich in Wolfratshausen und Starnberg sein – wegen der S-Bahn-Anschlüsse“, sagt der 68-Jährige.

Die Uhr im Blick: Ventzislav Borissov ist einer der Busfahrer, die den X970 für die Firma Geldhauser steuern. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Expressbus X970 hat schon erste Fans

Borissov ist Fan der neuen Linie. „Sie ist perfekt für einen Ausflug am Wochenende“, findet der Busfahrer. Aber auch viele Schüler würden die Verbindung nutzen. An diesem Freitag ist es ein Schüler, der an der Jahnstraße zusteigt. In Geretsried „Am Stern“ steigt eine Handvoll Fahrgäste ein, von denen die meisten an der B11 auf Höhe des Rathauses wieder aussteigen.

In Waldram muss der Bus gar nicht halten. Ein Mann fährt bis zum Wolfratshauser Bahnhof – den Ventzislav Borissov um 14.58 und somit auf die Minute erreicht. Für den Busfahrer geht es weiter nach Starnberg. Zwischenstationen: der Ickinger Ortsteil Dorfen und Aufkirchen in Berg.

„Es ist möglich, dass die Linie nicht immer voll ausgelastet ist“

Auf der Rückfahrt – die übrigens exakt nach Fahrplan 42 Minuten dauert – ist der Bus erst einmal leer. Überhaupt scheint der X970 häufig ohne Passagiere zu fahren. „Es ist möglich, dass die Linie nicht immer voll ausgelastet ist“, bestätigt Behördensprecherin Peischer.

Für eine verlässliche Aussage sei es aber noch zu früh. „Die Verkehrsforscher haben immer gesagt, dass man erst nach drei, vier Jahren sagen kann, ob das Angebot angenommen wird.“ Die Menschen müssten erkennen, dass der Bus zuverlässig fährt. Und um dann dauerhaft vom Auto auf den ÖPNV umzusteigen, seien ja auch verschiedenste Umstellungen im Alltag nötig. „Das braucht Zeit.“

Fahrgast: Busfahren wesentlich entspannter als Autofahren

Ab dem Geretsrieder Rathaus habe ich zumindest eine Begleiterin zurück nach Tölz. Die 65-Jährige, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, war am Karl-Lederer-Platz einkaufen und ist froh, dass sie mit ihren beiden Einkaufstaschen nicht stehen muss. „Geretsried entwickelt sich“, sagt sie. Von der neuen Linie werde die Stadt sicher profitieren.

Die Tölzerin bereist die gesamte Region mit den Öffentlichen. „Ein Auto rentiert sich für mich nicht mehr“, sagt die 65-Jährige. Es klappe auch ohne gut, man müsse sich nur damit befassen. Und dann sei Busfahren wesentlich entspannter. „Man sieht, was man sonst nicht sehen würde. Man muss sich an den kleinen Dingen erfreuen.“

Recht hat die Frau mit den roten Haaren. Am Fenster rauscht zwar nicht die Londoner Großstadt vorbei. Aber die Abendsonne glitzert schön in den Wattebäuschchen der Gemeinen Waldreben am Straßenrand. Und wer sich daran sattgesehen hat – im X-Bus ist das Bayern-Wlan nur einen Klick entfernt. Es gibt sogar USB-Steckdosen zum Laden.

Susanne Weiß

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Kreistagssitzung nach Geretsried Die Grünen im Kreistag setzen sich immer wieder für die Verbesserung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) ein. Die neuen X-Buslinien, die seit Dezember fahren, stoßen natürlich auf großen Zuspruch in der Fraktion. „Gerade für den Landkreis ist die schnelle und eng getaktete Verbindung zwischen Wolfratshausen, Geretsried und Bad Tölz von immenser Bedeutung für die Mobilitätswende“, schreiben die Kreistagsmitglieder Teresa Wimmer und Jakob Koch in einer Pressemitteilung.

Die beiden haben sich die Mühe gemacht, die passenden Busverbindungen herauszusuchen, die es nahezu allen Kreistagsmitglieder ermöglichen würden, die Sitzung am kommenden Montag, 21. Februar, um 15 Uhr in Geretsried mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. „Das wäre doch ein Zeichen, wenn wir Kreisrätinnen und Kreisräte öffentlich anreisen. Zumindest da, wo es geht.“ 42 Kolleginnen und Kollegen könnten nach Meinung der Grünen „bequem mit dem ÖPNV anreisen. Zusätzlich mit den Geretsrieder Kreisrätinnen und Kreisräten kann fast der ganze Kreistag ohne Auto zur Sitzung kommen.“

Hier die Vorschläge der Grünen zur öffentlichen An- und Rückreise:

Bad Tölz Bahnhof: Abfahrt des X-Busses um 14.16 Uhr. Rückfahrt im 20- Minuten-Takt möglich.

Wolfratshausen Bahnhof: 14.20 Uhr. Rückfahrt im 20-Minuten-Takt möglich.

Lenggries: Abfahrt der BRB nach Bad Tölz um 13.47 Uhr. Rückfahrt im 20-Minuten-Takt möglich mit Bus und BRB oder mit zwei Bussen.

Eurasburg: Abfahrt um 14.05 Uhr. Rückfahrt um 16, 17 und 18 Uhr möglich.

Münsing, Am Kirchberg: Abfahrt um 14.02 Uhr. Rückfahrt im 40-Minuten-Takt möglich.

Königsdorf, Ortsmitte: Abfahrt um 14.23 Uhr. Rückfahrt im 20- bis 30- Minuten-Takt möglich.

Egling: Abfahrt 14.03 Uhr. Rückfahrt im 20-Minuten-Takt möglich.

Bad Heilbrunn, Birkenallee: Abfahrt 14.06 Uhr. Rückfahrt um 16 und 17 Uhr möglich. va

